Agentlik foydasiga qarzdor tashkilotdan 3 mlrd. so‘m undirib berildi
Majburiy ijro byurosi Yakkabog‘ tuman bo‘limi tomonidan yirik miqdordagi qarzdorlikni undirish yuzasidan olib borilgan ijro harakatlari natijasida salmoqli natijaga erishildi.
Xususan, Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudining hal qiluv qaroriga asosan, qarzdor "O.G.G" MCHJdan Agrosanoatni rivojlantirish agentligi foydasiga jami 2 milliard 939 million 279 ming so‘m qarzdorlikni undirish belgilangan edi.
Mazkur ijro hujjati bo‘yicha dastlab 694 million 237 ming so‘m mablag‘ undirilgan bo‘lsa, Byuroning Yakkabog‘ tuman bo‘limi tomonidan olib borilgan qo‘shimcha ijro harakatlari natijasida qolgan qarzdorlik ham to‘liq undirildi.
Shu tariqa, qarzdorlik to‘liq undirilib, sud hujjati ijrosi ta’minlandi.
Bu Byuro xodimlarining qonun ustuvorligini ta’minlash, undiruvchilarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish yo‘lidagi amaliy ishlarining yana bir namunasidir.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…