Dyson uydagi ikkita qurilma oʻrnini bosuvchi yangi HF1 smart-fanarini taqdim etdi

·31·Texno
Dyson uydagi ikkita qurilma oʻrnini bosuvchi yangi HF1 smart-fanarini taqdim etdi

Maishiy texnika olamidagi yetakchi brendlardan biri hisoblangan Dyson kompaniyasi uydagi iqlim nazoratini butunlay yangi bosqichga olib chiquvchi Hot+Cool HF1 modelini keng ommaga taqdim etdi. Mazkur qurilma ham isitish, ham sovutish funksiyalarini oʻzida mujassam etgan boʻlib, u xonadondagi anʼanaviy isitgichlar va shift ventilyatorlari oʻrnini bitta ixcham uskuna bilan almashtirish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Dyson HF1 oʻzining nafis va pichoqsiz (bladeless) dizayni bilan ajralib turadi. Bu nafaqat estetik jihatdan chiroyli koʻrinish beradi, balki xavfsizlik nuqtayi nazaridan ham juda muhimdir. Qurilmada aylanuvchi parraklarning yoʻqligi yosh bolali va uy hayvonlari boʻlgan xonadonlar uchun qoʻshimcha xotirjamlikni taʼminlaydi. Shuningdek, bunday konstruksiya qurilmani changdan tozalash jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi.

Aqlli boshqaruv va texnologik imkoniyatlar

Qurilmaning asosiy afzalliklaridan biri uning masofaviy va aqlli boshqaruv tizimidir. Foydalanuvchilar HF1 modelini oʻz smartfonlaridagi MyDyson ilovasi orqali boshqarishlari mumkin. Bu esa hatto xonada boʻlmasdan turib ham qurilmani yoqish yoki oʻchirish, taymerlarni sozlash va maxsus ish jadvallarini yaratish imkonini beradi. Shuningdek, qurilma bilan birga keladigan masofaviy pult ham mavjud.

HF1 aqlli termostat bilan jihozlangan boʻlib, u xonadagi haroratni doimiy ravishda kuzatib boradi. Belgilangan haroratga erishilgach, qurilma quvvatni avtomatik ravishda kamaytiradi yoki oshiradi, bu esa energiya tejamkorligini taʼminlaydi. Havo oqimini yoʻnaltirish uchun qurilma 15, 40 va 70 daraja burchak ostida tebranish (oscillate) imkoniyatiga ega.

Shovqinsiz ishlash va xavfsizlik choralari

Yotoqxona va ish xonalari uchun moʻljallangan ushbu model juda past shovqin darajasida ishlaydi. Xususan, tungi "Sleep" rejimida shovqin darajasi atigi 26 desibelni tashkil etadi, bu esa eng sezgir uxlab yotgan insonlarga ham xalal bermaydi. Shu bilan birga, qurilma agʻdarilib ketgan taqdirda avtomatik ravishda oʻchish funksiyasi bilan jihozlangan.

Taʼkidlash joizki, Dyson HF1 sovutish rejimida konditsioner kabi ishlamaydi, yaʼni u havo haroratini sunʼiy pasaytirmaydi, balki kuchli havo oqimi orqali sirkulyatsiyani taʼminlaydi. Isitish rejimida esa qurilmaning old qismidagi metall qoplama biroz qizishi mumkin, shuning uchun foydalanishda ehtiyotkorlik talab etiladi.

Vazni 3 kilogrammga ham yetmaydigan (taxminan 2,7 kg) va balandligi 58 santimetr boʻlgan ushbu qurilma juda mobil hisoblanadi. Uni bir xonadan ikkinchi xonaga koʻchirish oson va u interyerda ortiqcha joy egallamaydi. Hozirda ushbu smart-qurilma xalqaro bozorda 499 dollar atrofida baholanmoqda.

DysonSmart HomeTexnologiyaGadjetIsitish Tizimi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atom energetikasida yangi davr: Valar Atomics kompaniyasi 6 milliard dollarga baholanmoqdaAtom energetikasida yangi davr: Valar Atomics kompaniyasi 6 milliard dollarga baholanmoqdaBugun, 00:24Fallout 5 yaqin orada chiqmaydi: Bethesda oʻyin seriyasi kelajagi haqida maʼlumot berdiFallout 5 yaqin orada chiqmaydi: Bethesda oʻyin seriyasi kelajagi haqida maʼlumot berdiBugun, 00:20Microsoft rekord oʻrnatdi: Sunʼiy intellekt yordamida Windowsʻdagi 570 ta xatolik yopildiMicrosoft rekord oʻrnatdi: Sunʼiy intellekt yordamida Windowsʻdagi 570 ta xatolik yopildiKecha, 23:55NASA Oydagi tarixiy missiya uchun SLS raketasini yigʻishni boshladiNASA Oydagi tarixiy missiya uchun SLS raketasini yigʻishni boshladiKecha, 23:24Apple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Texnologiya gigantlari oʻrtasidagi maxfiy nizolarApple va OpenAI oʻrtasida sudlashuv: Texnologiya gigantlari oʻrtasidagi maxfiy nizolarKecha, 22:58Koinot sanoatida rekord: Yarim yilda 67,7 milliard dollar investitsiya jalb qilindiKoinot sanoatida rekord: Yarim yilda 67,7 milliard dollar investitsiya jalb qilindiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi