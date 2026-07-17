Dyson uydagi ikkita qurilma oʻrnini bosuvchi yangi HF1 smart-fanarini taqdim etdi
Maishiy texnika olamidagi yetakchi brendlardan biri hisoblangan Dyson kompaniyasi uydagi iqlim nazoratini butunlay yangi bosqichga olib chiquvchi Hot+Cool HF1 modelini keng ommaga taqdim etdi. Mazkur qurilma ham isitish, ham sovutish funksiyalarini oʻzida mujassam etgan boʻlib, u xonadondagi anʼanaviy isitgichlar va shift ventilyatorlari oʻrnini bitta ixcham uskuna bilan almashtirish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Dyson HF1 oʻzining nafis va pichoqsiz (bladeless) dizayni bilan ajralib turadi. Bu nafaqat estetik jihatdan chiroyli koʻrinish beradi, balki xavfsizlik nuqtayi nazaridan ham juda muhimdir. Qurilmada aylanuvchi parraklarning yoʻqligi yosh bolali va uy hayvonlari boʻlgan xonadonlar uchun qoʻshimcha xotirjamlikni taʼminlaydi. Shuningdek, bunday konstruksiya qurilmani changdan tozalash jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi.
Aqlli boshqaruv va texnologik imkoniyatlarQurilmaning asosiy afzalliklaridan biri uning masofaviy va aqlli boshqaruv tizimidir. Foydalanuvchilar HF1 modelini oʻz smartfonlaridagi MyDyson ilovasi orqali boshqarishlari mumkin. Bu esa hatto xonada boʻlmasdan turib ham qurilmani yoqish yoki oʻchirish, taymerlarni sozlash va maxsus ish jadvallarini yaratish imkonini beradi. Shuningdek, qurilma bilan birga keladigan masofaviy pult ham mavjud.
HF1 aqlli termostat bilan jihozlangan boʻlib, u xonadagi haroratni doimiy ravishda kuzatib boradi. Belgilangan haroratga erishilgach, qurilma quvvatni avtomatik ravishda kamaytiradi yoki oshiradi, bu esa energiya tejamkorligini taʼminlaydi. Havo oqimini yoʻnaltirish uchun qurilma 15, 40 va 70 daraja burchak ostida tebranish (oscillate) imkoniyatiga ega.
Shovqinsiz ishlash va xavfsizlik choralariYotoqxona va ish xonalari uchun moʻljallangan ushbu model juda past shovqin darajasida ishlaydi. Xususan, tungi "Sleep" rejimida shovqin darajasi atigi 26 desibelni tashkil etadi, bu esa eng sezgir uxlab yotgan insonlarga ham xalal bermaydi. Shu bilan birga, qurilma agʻdarilib ketgan taqdirda avtomatik ravishda oʻchish funksiyasi bilan jihozlangan.
Taʼkidlash joizki, Dyson HF1 sovutish rejimida konditsioner kabi ishlamaydi, yaʼni u havo haroratini sunʼiy pasaytirmaydi, balki kuchli havo oqimi orqali sirkulyatsiyani taʼminlaydi. Isitish rejimida esa qurilmaning old qismidagi metall qoplama biroz qizishi mumkin, shuning uchun foydalanishda ehtiyotkorlik talab etiladi.
Vazni 3 kilogrammga ham yetmaydigan (taxminan 2,7 kg) va balandligi 58 santimetr boʻlgan ushbu qurilma juda mobil hisoblanadi. Uni bir xonadan ikkinchi xonaga koʻchirish oson va u interyerda ortiqcha joy egallamaydi. Hozirda ushbu smart-qurilma xalqaro bozorda 499 dollar atrofida baholanmoqda.
…