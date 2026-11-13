O‘zbekistonda aliment miqdorini yashash xarajatlaridan kelib chiqib belgilash joriy etiladi

1 daqiqa o'qish49
O‘zbekistonda aliment miqdorini yashash xarajatlaridan kelib chiqib belgilash joriy etiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda voyaga yetmagan bolalar uchun aliment miqdorini real yashash xarajatlaridan kelib chiqib belgilash tizimi joriy etiladi.
  • Mazkur tartibni amaliyotga tatbiq etish bo‘yicha maxsus qaror loyihasini 2027-yil iyunigacha ishlab chiqish Prezidentning 2026-yil 10-noyabrdagi farmonida belgilangan.

O‘zbekistonda xotin-qizlar va bolalar huquqlarini himoya qilish hamda ularni kamsitishga qarshi kurashishni yanada kuchaytirishga qaratilgan muhim qadam tashlandi. Mamlakatda inson qadrini yuksaltirishga qaratilgan 7 ta milliy dastur doirasida ota-onaning voyaga yetmagan farzandlariga to‘laydigan aliment miqdorini yashash xarajatlariga muvofiq tarzda adolatli belgilash tizimi yo‘lga qo‘yilishi rejalashtirilmoqda.

Prezident farmoni va yangi loyiha muddatlari

Mazkur chora-tadbirlar O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 10 noyabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan hujjatda o‘z aksini topgan. Unga ko‘ra, voyaga yetmagan bolalar uchun aliment miqdorini real yashash xarajatlaridan kelib chiqqan holda hisoblash va adolatli tizimni amaliyotga joriy etish bo‘yicha maxsus qaror loyihasini 2027 yil iyunigacha ishlab chiqish belgilangan.

Islohot va yangi tizim yo‘nalishlari

Asosiy talablar va muddatlar

Aliment miqdorini hisoblash

Real yashash xarajatlaridan kelib chiqqan holda adolatli belgilash

Qaror loyihasi muddati

2027 yil iyuniga qadar ishlab chiqish va tayyorlash

Huquqiy asos

Prezidentning 2026 yil 10 noyabrdagi farmoni

Qo‘shimcha ijtimoiy choralar

Himoya orderi, xavfni erta aniqlash va maxfiy murojaat qilish tartibi

Xotin-qizlar va bolalar huquqlarini himoya qilishni kuchaytirish choralari

Yangi tashabbus faqatgina aliment masalasi bilan cheklanib qolmay, balki keng qamrovli ijtimoiy-huquqiy mexanizmlarni ham o‘z ichiga oladi. Xususan, loyiha doirasida quyidagi muhim vazifalar amalga oshirilishi ko‘zda tutilgan:

  • Himoya orderi va xizmatlar: Himoya orderi, ijtimoiy-huquqiy xizmatlar hamda xavfni erta aniqlash mexanizmlarini o‘zaro birlashtirish;

  • Maxfiylik va tezkorlik: Fuqarolarning murojaatlarini maxfiy va tezkor ko‘rib chiqish tartibini joriy etish;

  • Maxsus o‘quv kurslari: Huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari uchun bolalar va xotin-qizlar huquqlarini himoya qilishga yo‘naltirilgan maxsus o‘quv kurslarini tashkil etish.

Shu bilan birga, xorijda mehnat migratsiyasida bo‘lgan fuqarolarning farzandlari uchun sifatli ta’lim olish hamda ularning iqtidorini har tomonlama rivojlantirish tizimi yaratilishi ham alohida e’tibor markazida bo‘ladi.

Sizningcha, aliment miqdorini real yashash xarajatlariga moslashtirish tizimining joriy etilishi oilaviy munosabatlar va mas’uliyatni oshirishda qanday amaliy natija beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari