O‘zbekistonda aliment miqdorini yashash xarajatlaridan kelib chiqib belgilash joriy etiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda voyaga yetmagan bolalar uchun aliment miqdorini real yashash xarajatlaridan kelib chiqib belgilash tizimi joriy etiladi.
- Mazkur tartibni amaliyotga tatbiq etish bo‘yicha maxsus qaror loyihasini 2027-yil iyunigacha ishlab chiqish Prezidentning 2026-yil 10-noyabrdagi farmonida belgilangan.
O‘zbekistonda xotin-qizlar va bolalar huquqlarini himoya qilish hamda ularni kamsitishga qarshi kurashishni yanada kuchaytirishga qaratilgan muhim qadam tashlandi. Mamlakatda inson qadrini yuksaltirishga qaratilgan 7 ta milliy dastur doirasida ota-onaning voyaga yetmagan farzandlariga to‘laydigan aliment miqdorini yashash xarajatlariga muvofiq tarzda adolatli belgilash tizimi yo‘lga qo‘yilishi rejalashtirilmoqda.
Prezident farmoni va yangi loyiha muddatlari
Mazkur chora-tadbirlar O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 10 noyabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan hujjatda o‘z aksini topgan. Unga ko‘ra, voyaga yetmagan bolalar uchun aliment miqdorini real yashash xarajatlaridan kelib chiqqan holda hisoblash va adolatli tizimni amaliyotga joriy etish bo‘yicha maxsus qaror loyihasini 2027 yil iyunigacha ishlab chiqish belgilangan.
Islohot va yangi tizim yo‘nalishlari
Asosiy talablar va muddatlar
Aliment miqdorini hisoblash
Real yashash xarajatlaridan kelib chiqqan holda adolatli belgilash
Qaror loyihasi muddati
2027 yil iyuniga qadar ishlab chiqish va tayyorlash
Huquqiy asos
Prezidentning 2026 yil 10 noyabrdagi farmoni
Qo‘shimcha ijtimoiy choralar
Himoya orderi, xavfni erta aniqlash va maxfiy murojaat qilish tartibi
Xotin-qizlar va bolalar huquqlarini himoya qilishni kuchaytirish choralari
Yangi tashabbus faqatgina aliment masalasi bilan cheklanib qolmay, balki keng qamrovli ijtimoiy-huquqiy mexanizmlarni ham o‘z ichiga oladi. Xususan, loyiha doirasida quyidagi muhim vazifalar amalga oshirilishi ko‘zda tutilgan:
Himoya orderi va xizmatlar: Himoya orderi, ijtimoiy-huquqiy xizmatlar hamda xavfni erta aniqlash mexanizmlarini o‘zaro birlashtirish;
Maxfiylik va tezkorlik: Fuqarolarning murojaatlarini maxfiy va tezkor ko‘rib chiqish tartibini joriy etish;
Maxsus o‘quv kurslari: Huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari uchun bolalar va xotin-qizlar huquqlarini himoya qilishga yo‘naltirilgan maxsus o‘quv kurslarini tashkil etish.
Shu bilan birga, xorijda mehnat migratsiyasida bo‘lgan fuqarolarning farzandlari uchun sifatli ta’lim olish hamda ularning iqtidorini har tomonlama rivojlantirish tizimi yaratilishi ham alohida e’tibor markazida bo‘ladi.
Sizningcha, aliment miqdorini real yashash xarajatlariga moslashtirish tizimining joriy etilishi oilaviy munosabatlar va mas’uliyatni oshirishda qanday amaliy natija beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…