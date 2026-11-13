Qora non: Organizmni yoshartirish va ortiqcha vazndan qutulishga qanday yordam beradi?

1 daqiqa o'qish38
Qora non: Organizmni yoshartirish va ortiqcha vazndan qutulishga qanday yordam beradi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Oq non o‘rniga javdar yoki to‘liq donli qora nonni iste’mol qilish organizmni energiya bilan ta’minlab, umumiy salomatlikni mustahkamlashga yordam beradi.
  • Ushbu mahsulot tarkibidagi kletchatka vaznni nazorat qilish va ovqat hazm qilishni yaxshilashga xizmat qilsa, temir moddasi anemiyaning oldini oladi.

Kүnlik ovqatlanish ratsionida non mahsulotlari muhim o‘rin egallaydi. Biroq oq non o‘rniga qora (javdar yoki to‘liq donli) nonni tanlash organizm uchun bir qator ulkan afzalliklarni keltirib chiqaradi. U nafaqat tanani energiya bilan ta’minlaydi, balki umumiy salomatlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Qora nonning organizm uchun asosiy 6 ta foydali xususiyati

Tabiiy va sifatli qora nonni muntazam ravishda iste’mol qilish quyidagi ijobiy o‘zgarishlarga sabab bo‘ladi:

  • Ozishga va vaznni nazorat qilishga yordam beradi: Tarkibidagi boy kletchatka organizmda to‘qlik hissini uzoq vaqt saqlaydi va ortiqcha ishtahani tiyishga yordam beradi.

  • Anemiyaning oldini oladi: Qora nonda temir moddasi oq nonga nisbatan sezilarli darajada ko‘p bo‘lib, qon tarkibini yaxshilaydi va gemoglobinni ko‘taradi.

  • Yurak salomatligini qo‘llab-quvvatlaydi: Qon tomirlarini mustahkamlashga hamda yurak-qon tomir tizimi faoliyatini yaxshilashga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

  • Nerv tizimini tinchlantiradi: Tarkibidagi B guruhi vitaminlari asab tizimi faoliyatini muvofiqlashtiradi va kundalik stressni kamaytirishga yordam beradi.

  • Ovqat hazm qilishni yaxshilaydi va tozalaydi: Kletchatka ichak faoliyatini jadallashtirib, organizmdagi toksinlar va chiqindilarni tabiiy ravishda chiqarib tashlaydi.

  • Teri va sochlarni mustahkamlaydi: Vitamin va minerallar kompleksi terini sog‘lom saqlashga hamda erta oq sochlar paydo bo‘lishining oldini olishga xizmat qiladi.

Qora nonning xususiyatlari

Organizmga ta’siri

Kletchatka boyligi

Ovqat hazm qilishni yaxshilaydi, uzoq to‘qlik hissini beradi

Temir moddasi

Qon hosil qilish jarayonini qo‘llab-quvvatlaydi, anemiyani kamaytiradi

B guruhi vitaminlari

Asab tizimini mustahkamlaydi, stressga qarshi kurashadi

Minerallar va antioksidantlar

Teri va soch salomatligini saqlaydi, organizmni yoshartiradi

Muhim eslatma va ogohlantirishlar

Mahsulotni xarid qilishda uning tarkibiga e’tibor qaratish muhim. Ba’zi turdagi tayyor qora nonlarga ta’mini yanada yaxshilash yoki saqlash muddatini uzaytirish uchun turli qo‘shimchalar yoki shakar qo‘shilishi mumkin. Bu esa qandli diabet bilan og‘rigan insonlarda qondagi shakar miqdorining keskin oshishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shu bois, tarkibi toza va tabiiy javdar unidan tayyorlangan nonlarni tanlash tavsiya etiladi.

Siz kundalik ratsioningizda oq nondan voz kechib, qora yoki to‘liq donli non iste’mol qilishga odatlanganmisiz? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Salomatlik yangiliklari