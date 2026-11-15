O‘sh shahridagi dahshatli yong‘in: Uch nafar opa-singil fojiali tarzda halok bo‘ldi

1 daqiqa o'qish1
O‘sh shahridagi dahshatli yong‘in: Uch nafar opa-singil fojiali tarzda halok bo‘ldi

Qirg‘izistonning O‘sh shahrida kelib chiqqan yirik yong‘in oqibatida uch nafar voyaga yetmagan qizcha fojiali tarzda halok bo‘ldi. Hodisa natijasida ularning otasi og‘ir kuyish jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizildi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari hamda O‘sh shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi fojianing dahshatli tafsilotlarini ma’lum qildi.

Hodisa tafsilotlari va qutqaruv ishlari

Fojia 2026 yil 15 noyabrga o‘tar kechasi, ertalab soat 04:00 atrofida O‘sh shahrining Usta Abduxalil ko‘chasidagi 31-sonli xususiy turar joy binosida sodir bo‘lgan.

Qutqaruv xizmatiga yong‘in haqidagi xabar soat 04:42 da kelib tushgan. Natijada 120 kvadrat metr maydonni qamrab olgan kuchli olov soat 05:20 da qurshab olingan va tonggi soat 07:57 ga kelib to‘liq o‘chirilgan.

Hodisa parametrlari

Rasmiy ma’lumotlar va tafsilotlar

Vaqti va joyi

15 noyabr kuni soat 04:00 atrofida, O‘sh shahri, Usta Abduxalil ko‘chasi

Qamrovi va o‘chirilishi

120 kv.m maydon yongan, soat 07:57 da to‘liq bartaraf etilgan

Qurbonlar

2013, 2016 va 2018 yilda tug‘ilgan uch nafar opa-singil

Jabrlanuvchi

1991 yilda tug‘ilgan uy egasi (tanasining 60% kuygan)

Qurbonlar va jabrlanganlar

Yong‘in bartaraf etilgach, yongan uy ichidan 2013, 2016 va 2018 yillarda tug‘ilgan uch nafar opa-singilning (13, 10 va 8 yoshli qizchalar) jasadlari topilgan.

Shuningdek, uy egasi — 1991 yilda tug‘ilgan erkak tanasining taxminan 60 foizi kuyib, tez tibbiy yordam xizmati orqali O‘sh viloyat shifoxonasining jonlantirish bo‘limiga yetkazilgan. Uning ahvoli og‘ir ekani aytilmoqda.

Yong‘in sabablari

Mutaxassislarning dastlabki xulosasiga ko‘ra, bunday og‘ir oqibatlarga olib kelgan yong‘inga oshxonadagi elektr simlarining qisqa tutashuvi yoki nosoz elektr isitish moslamasidan foydalanilgani sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Hozirda mazkur holat yuzasidan tegishli surishtiruv va tergov ishlari olib borilmoqda.

Qirg‘izistonda sodir bo‘lgan ushbu mudhish fojia va uning oldini olish choralari haqidagi fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari