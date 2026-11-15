O‘sh shahridagi dahshatli yong‘in: Uch nafar opa-singil fojiali tarzda halok bo‘ldi
Qirg‘izistonning O‘sh shahrida kelib chiqqan yirik yong‘in oqibatida uch nafar voyaga yetmagan qizcha fojiali tarzda halok bo‘ldi. Hodisa natijasida ularning otasi og‘ir kuyish jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizildi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari hamda O‘sh shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi fojianing dahshatli tafsilotlarini ma’lum qildi.
Hodisa tafsilotlari va qutqaruv ishlari
Fojia 2026 yil 15 noyabrga o‘tar kechasi, ertalab soat 04:00 atrofida O‘sh shahrining Usta Abduxalil ko‘chasidagi 31-sonli xususiy turar joy binosida sodir bo‘lgan.
Qutqaruv xizmatiga yong‘in haqidagi xabar soat 04:42 da kelib tushgan. Natijada 120 kvadrat metr maydonni qamrab olgan kuchli olov soat 05:20 da qurshab olingan va tonggi soat 07:57 ga kelib to‘liq o‘chirilgan.
Hodisa parametrlari
Rasmiy ma’lumotlar va tafsilotlar
Vaqti va joyi
15 noyabr kuni soat 04:00 atrofida, O‘sh shahri, Usta Abduxalil ko‘chasi
Qamrovi va o‘chirilishi
120 kv.m maydon yongan, soat 07:57 da to‘liq bartaraf etilgan
Qurbonlar
2013, 2016 va 2018 yilda tug‘ilgan uch nafar opa-singil
Jabrlanuvchi
1991 yilda tug‘ilgan uy egasi (tanasining 60% kuygan)
Qurbonlar va jabrlanganlar
Yong‘in bartaraf etilgach, yongan uy ichidan 2013, 2016 va 2018 yillarda tug‘ilgan uch nafar opa-singilning (13, 10 va 8 yoshli qizchalar) jasadlari topilgan.
Shuningdek, uy egasi — 1991 yilda tug‘ilgan erkak tanasining taxminan 60 foizi kuyib, tez tibbiy yordam xizmati orqali O‘sh viloyat shifoxonasining jonlantirish bo‘limiga yetkazilgan. Uning ahvoli og‘ir ekani aytilmoqda.
Yong‘in sabablari
Mutaxassislarning dastlabki xulosasiga ko‘ra, bunday og‘ir oqibatlarga olib kelgan yong‘inga oshxonadagi elektr simlarining qisqa tutashuvi yoki nosoz elektr isitish moslamasidan foydalanilgani sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Hozirda mazkur holat yuzasidan tegishli surishtiruv va tergov ishlari olib borilmoqda.
Qirg‘izistonda sodir bo‘lgan ushbu mudhish fojia va uning oldini olish choralari haqidagi fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…