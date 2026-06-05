AQSH senatorlari kriptovalyuta kapitali qoidalarini aniqlashtirishni talab qildi

·51·Iqtisodiyot
AQSH senatorlari kriptovalyuta kapitali qoidalarini aniqlashtirishni talab qildi

AQSH Senatidagi bir guruh respublikachilar moliya regulyatorlarini kripto-aktivlar bilan shugʻullanuvchi kompaniyalar uchun kapital standartlarini aniqlashtirishga chaqirdi. Senator Cynthia Lummis boshchiligidagi guruh Fed raisi oʻrinbosari Miki Bowman, Federal Deposit Insurance Corp. raisi Travis Hill va Valyuta nazorati boshqarmasi vakili Jonathan Gouldga rasmiy xat yoʻlladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Senatorlar oʻz murojaatida tokenlashtirilgan qimmatli qogʻozlar boʻyicha koʻrsatmalarni olqishlagan holda, raqamli aktivlarning balansda aks ettirilishi uchun yanada aniq va adolatli tizim yaratishga undashdi. Hozirgi xalqaro standartlarga koʻra, banklar oʻzlaridagi kripto-zaxiralardan ancha yuqori qiymatdagi rezerv aktivlarini saqlashga majbur. Senatorlar buni banklarning kripto saqlashiga qoʻyilgan "de-fakto taqiq" deb atashmoqda.

Ushbu tashabbus senatorlar federal agentliklarning kripto bozorini tartibga solishini belgilab beruvchi CLARITY Act qonun loyihasini koʻrib chiqishga tayyorgarlik koʻrayotgan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Qonunning amaldagi tahriri banklarga toʻlovlar, kreditlash, kastedianlik va savdo kabi operatsiyalarda raqamli aktivlar hamda blokcheyn texnologiyasidan foydalanishga ruxsat beradi.

Guruh Basel qoʻmitasining kripto-aktivlar uchun belgilagan 1250 foizlik xatar vazniga eʼtiroz bildirdi. Ularning fikricha, bu koʻrsatkich raqamli aktivlarning haqiqiy xatar profiliga asoslanmagan. Senatorlar har qanday yangi tartib texnologik jihatdan neytral boʻlishi va banklarga raqamli aktivlar bozorida mazmunli ishtirok etish imkonini berishi kerakligini taʼkidlamoqda.

Maktubni Dan Sullivan, Bill Hagerty, Bernie Moreno, Ted Budd va Jon Husted kabi senatorlar ham imzolagan. CLARITY Act boʻyicha bahslar shu haftada Senatda davom etishi kutilmoqda. Mazkur qonun loyihasi Securities and Exchange Commission va Commodity Futures Trading Commission kabi idoralarning kripto bozoridagi vakolatlarini ham belgilab beradi.

BitcoinKriptovalyutaFedAQSH SenatiBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaTadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaKecha, 17:39Crypto Biz: Saylorga hech kim Bitcoin sotmaslikni aytmagan ediCrypto Biz: Saylorga hech kim Bitcoin sotmaslikni aytmagan ediKecha, 17:15Visa va Brale maxfiy stablecoin hisob-kitoblarini sinovdan oʻtkazmoqdaVisa va Brale maxfiy stablecoin hisob-kitoblarini sinovdan oʻtkazmoqdaKecha, 15:16AQSH Kongressi aʼzolariga prognoz bozorlaridan foydalanish taqiqlanishi mumkinAQSH Kongressi aʼzolariga prognoz bozorlaridan foydalanish taqiqlanishi mumkinKecha, 13:16Bitcoin 60 000 dollarlik darajani boy bersa narx qanchagacha tushishi mumkinBitcoin 60 000 dollarlik darajani boy bersa narx qanchagacha tushishi mumkinKecha, 13:10Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlikBitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlikKecha, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi