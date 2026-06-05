Anthropic ogohlantirishi: Sunʼiy intellekt mustaqil rivojlanish arafasida

·55·Iqtisodiyot
Anthropic ogohlantirishi: Sunʼiy intellekt mustaqil rivojlanish arafasida

AQSHning Anthropic kompaniyasi sunʼiy intellekt (SI) rivojlanish surʼati shunchalik tezlashganidan ogohlantirmoqda. Mutaxassislarning fikricha, yaqin kelajakda SI agentlari inson aralashuvisiz oʻzini oʻzi qurish, oʻqitish va takomillashtirish darajasiga yetishi mumkin. Shu sababli, kompaniya ushbu texnologiya rivojini biroz sekinlashtirishni tavsiya qilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Anthropic instituti rahbari Marina Favaro va kompaniya asoschilaridan biri Jack Clark eʼlon qilgan blogpostda taʼkidlanishicha, SI agentlari hozirning oʻzidayoq kodlarni mustaqil ishga tushirmoqda va murakkab vazifalarni boshqa agentlarga topshirmoqda. "SI tarixining katta qismida insonlar har bir bosqichni boshqargan. Ammo hozirda biz rivojlanishning katta qismini SI tizimlarining oʻziga topshiryapmiz, bu esa ishimizni sezilarli darajada tezlashtirmoqda", — deydi ekspertlar.

Maʼlumotlarga koʻra, Anthropic tomonidan yaratilgan Claude modeli hozirda kompaniya kodlar bazasiga qoʻshilayotgan dasturiy kodlarning qariyb 80 foizini oʻzi yozmoqda. Agar insonlar va SI yozgan kodlar sifati tenglashsa, odamlar kod yozishni butunlay toʻxtatib, faqat uni tekshirish bilan shugʻullanishi mumkin. Biroq, agar insonlar Claude yaratgan kodlarni tekshirishga ulgurmasa, bu butun tizim rivojida toʻsiqqa aylanadi.

Bunday tendensiya yetarli hisoblash quvvati bilan birga, oʻzidan ham aqlliroq "voris"ni mustaqil yarata oladigan SI tizimi paydo boʻlishiga olib kelishi mumkin. Avvalroq OpenAI ham rekursiv oʻz-oʻzini takomillashtirish ustida tadqiqotlar olib borayotganini va bu jarayonni inson nazorati hamda qadriyatlariga mos ravishda saqlab qolish muhimligini bildirgan edi.

Anthropic vakillarining soʻzlariga koʻra, SI modellarining takomillashishi har yetti oyda emas, balki har toʻrt oyda ikki baravar tezlashmoqda. Bu esa koʻplab institutlar tayyor boʻlmasidan oldin SI nazoratdan chiqib ketishi xavfini tugʻdiradi. Shu bois, texnologiyaning ulkan oqibatlarini oʻrganish uchun rivojlanish surʼatini pasaytirish eng maqbul yoʻl sifatida koʻrilmoqda.

AnthropicSunʼiy IntellektClaudeOpenAITexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaTadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaKecha, 17:39Crypto Biz: Saylorga hech kim Bitcoin sotmaslikni aytmagan ediCrypto Biz: Saylorga hech kim Bitcoin sotmaslikni aytmagan ediKecha, 17:15Visa va Brale maxfiy stablecoin hisob-kitoblarini sinovdan oʻtkazmoqdaVisa va Brale maxfiy stablecoin hisob-kitoblarini sinovdan oʻtkazmoqdaKecha, 15:16AQSH Kongressi aʼzolariga prognoz bozorlaridan foydalanish taqiqlanishi mumkinAQSH Kongressi aʼzolariga prognoz bozorlaridan foydalanish taqiqlanishi mumkinKecha, 13:16Bitcoin 60 000 dollarlik darajani boy bersa narx qanchagacha tushishi mumkinBitcoin 60 000 dollarlik darajani boy bersa narx qanchagacha tushishi mumkinKecha, 13:10Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlikBitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlikKecha, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi