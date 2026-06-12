15 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 15 iyun kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 32,67 so‘mga arzonlab, 11 981,81 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 21,03 so‘mga qimmatlashib, 13 879,73 so‘m bo‘ldi.
• Funt sterling 22,24 so‘mga qimmatlashib, 16 080,79 so‘mga yetdi.
• Rossiya rubli 1,48 so‘mga arzonlab, 165,13 so‘mni tashkil qildi.
• Xitoy yuani 0,53 so‘mga arzonlab, 1 772,09 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,02 so‘mga qimmatlashib, 74,86 so‘mga yetdi.
• Shveysariya franki 36,38 so‘mga qimmatlashib, 15 061,99 so‘mni tashkil qildi.
…