12 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O'zbekiston Markaziy banki 2026 yil 12 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Dollar 44,66 so'mga arzonlab, 11 889,95 so'mni, yevro 70,61 so'mga arzonlab, 13 717,44 so'mni, Rossiya rubli 0,71 so'mga arzonlab, 143,93 so'mni tashkil etdi. Funt sterling 69,81 so'mga arzonlab, 16 044,30 so'mga, yapon iyenasi 0,49 so'mga arzonlab, 74,66 so'mga tushdi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 12 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 44,66 so‘mga arzonlab, 11 889,95 so‘mga tushdi.
• Yevro 70,61 so‘mga arzonlab, 13 717,44 so‘mga tushdi.
• Rossiya rubli 0,71 so‘mga arzonlab, 143,93 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 69,81 so‘mga arzonlab, 16 044,30 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,49 so‘mga arzonlab, 74,66 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 98,75 so‘mga arzonlab, 14 660,85 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 6,88 so‘mga arzonlab, 1 762,70 so‘mga tushdi.
…