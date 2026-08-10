O‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari bir oyda qariyb 590 mln dollarga ko‘paydi

·76·Iqtisodiyot
O‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari bir oyda qariyb 590 mln dollarga ko‘paydi
Qisqacha

O'zbekistonning xalqaro zaxiralari 1 avgust holatiga 64,34 milliard dollarga yetib, bir oyda qariyb 590 million dollarga oshdi. Zaxiralar tarkibidagi oltinning qiymati 56,12 milliard dollarni, valyuta zaxiralari esa 7,65 milliard dollarni tashkil etdi. Oltinning fizik hajmi biroz kamayib, 13,85 million troy unsiyasi yoki taxminan 430,8 tonnaga tushdi.

O‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari iyun oyidagi pasayishdan keyin yana o‘sish qayd etdi. Markaziy bank ma’lumotiga ko‘ra, 1 avgust holatida mamlakatning xalqaro zaxiralari 64,34 milliard dollarga yetgan. Bu bir oy ichida qariyb 590 million dollarlik o‘sish demakdir.

Zaxiralar tarkibidagi oltinning qiymati 56,12 milliard dollarni tashkil etdi. Shu bilan birga, oltinning fizik hajmi biroz kamayib, 13,85 million troy unsiyasiga, ya’ni taxminan 430,8 tonnaga tushgan.

Valyuta zaxiralari ham o‘sgan va 7,65 milliard dollarga yetgan.

Jahon oltin kengashi ma’lumotiga ko‘ra, O‘zbekiston yilning birinchi yarmi davomida jami 41 tonna oltin xarid qilgan. Faqat iyun oyining o‘zida mamlakat 9 tonna oltin sotib olgan.

Shu natija bilan O‘zbekiston iyun oyida oltin xaridi bo‘yicha Polsha va Xitoydan keyin dunyoda uchinchi o‘rinni egallagan.

O'zbekistonMarkaziy bankButunjahon oltin kengashiPolshaXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

11 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi11 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 17:3811 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda11 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 11:41O‘zbekistonda dollar olish qoidalari o‘zgardi: muhim yangilikO‘zbekistonda dollar olish qoidalari o‘zgardi: muhim yangilikBugun, 11:19Parashyut, paraplan va kvadrotsikllar: Turizm biznesi uchun bojxona imtiyozlari beriladiParashyut, paraplan va kvadrotsikllar: Turizm biznesi uchun bojxona imtiyozlari beriladiKecha, 16:4010 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi07.08, 18:088 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda8 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda07.08, 11:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi
Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi
8 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
8 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
19,1 mln va 4,4 mln: O‘zbekistondagi maoshlar o‘rtasidagi tafovut...
19,1 mln va 4,4 mln: O‘zbekistondagi maoshlar o‘rtasidagi tafovut...