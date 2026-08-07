10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O'zbekiston Markaziy banki 2026 yil 10 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Dollar 36,46 so'mga qimmatlab, 11 952,10 so'mni, yevro esa 30,12 so'mga qimmatlab, 13 779,58 so'mni tashkil etdi. Rossiya rubli 0,98 so'mga arzonlab, 145,21 so'mga, yapon iyenasi esa 0,01 so'mga arzonlab, 75,47 so'mga tushdi. Funt sterling 16 066,01 so'm, Shveysariya franki 14 748,40 so'm va Xitoy yuani 1 771,31 so'm bo'ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 10 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 36,46 so‘mga qimmatlab, 11 952,10 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 30,12 so‘mga qimmatlab, 13 779,58 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,98 so‘mga arzonlab, 145,21 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 31,13 so‘mga qimmatlab, 16 066,01 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,01 so‘mga arzonlab, 75,47 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 28,65 so‘mga qimmatlab, 14 748,40 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 5,79 so‘mga qimmatlab, 1 771,31 so‘mni tashkil etdi.
…