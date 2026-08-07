10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

·166·Iqtisodiyot
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Qisqacha

O'zbekiston Markaziy banki 2026 yil 10 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Dollar 36,46 so'mga qimmatlab, 11 952,10 so'mni, yevro esa 30,12 so'mga qimmatlab, 13 779,58 so'mni tashkil etdi. Rossiya rubli 0,98 so'mga arzonlab, 145,21 so'mga, yapon iyenasi esa 0,01 so'mga arzonlab, 75,47 so'mga tushdi. Funt sterling 16 066,01 so'm, Shveysariya franki 14 748,40 so'm va Xitoy yuani 1 771,31 so'm bo'ldi.

O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 10 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 36,46 so‘mga qimmatlab, 11 952,10 so‘mni tashkil etdi.

• Yevro 30,12 so‘mga qimmatlab, 13 779,58 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,98 so‘mga arzonlab, 145,21 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 31,13 so‘mga qimmatlab, 16 066,01 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,01 so‘mga arzonlab, 75,47 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 28,65 so‘mga qimmatlab, 14 748,40 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 5,79 so‘mga qimmatlab, 1 771,31 so‘mni tashkil etdi.

O'zbekiston Markaziy bankiO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda8 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaKecha, 11:397 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi7 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi06.08, 16:181 kilogramm palov tayyorlash qanchaga tushadi?1 kilogramm palov tayyorlash qanchaga tushadi?06.08, 15:39O‘zbekiston mol go‘shtini asosan qaysi davlatlardan import qilmoqda?O‘zbekiston mol go‘shtini asosan qaysi davlatlardan import qilmoqda?06.08, 12:597 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda7 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda06.08, 10:48Banklarga soliq yengilligi: aholi uchun nimalar qimmatlashadi?Banklarga soliq yengilligi: aholi uchun nimalar qimmatlashadi?06.08, 10:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi
Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi
19,1 mln va 4,4 mln: O‘zbekistondagi maoshlar o‘rtasidagi tafovut...
19,1 mln va 4,4 mln: O‘zbekistondagi maoshlar o‘rtasidagi tafovut...
8 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
8 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
30 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
30 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda