O‘zbekistonda dollar olish qoidalari o‘zgardi: muhim yangilik
O‘zbekistonda 9 avgustdan boshlab fuqarolar banklardan 500 AQSH dollarigacha bo‘lgan naqd chet el valyutasini shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarsiz sotib olishi mumkin. Buning uchun pasport, ID-karta yoki uni o‘rnini bosuvchi boshqa hujjatni taqdim etish talab qilinmaydi. Avval bu chegara 100 AQSH dollarini tashkil etgan bo‘lib, endilikda besh baravarga oshirildi. 500 dollardan yuqori miqdorda naqd valyuta xarid qilishda amaldagi tartib va talablar saqlanib qoladi.
O‘zbekistonda fuqarolar uchun naqd chet el valyutasini xarid qilish tartibi yengillashtirildi. 9 avgustdan boshlab banklardan 500 AQSH dollarigacha bo‘lgan naqd valyutani shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarsiz sotib olish mumkin.
Yangi tartibga ko‘ra, bankdan 500 dollargacha naqd chet el valyutasini xarid qilishda pasport, ID-karta yoki uning o‘rnini bosuvchi boshqa hujjatni taqdim etish talab qilinmaydi.
Mazkur o‘zgartish Adliya vazirligi tashabbusi bilan qabul qilingan idoraviy hujjat asosida joriy etildi. Yangi qoida 9 avgustdan kuchga kirgan.
Bunga qadar fuqarolar banklarda shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarsiz 100 AQSH dollarigacha bo‘lgan naqd chet el valyutasini xarid qilishi mumkin edi.
Endilikda esa ushbu chegara besh baravarga oshirilib, 500 dollarga yetkazildi.
Ya’ni fuqaro bankdan 500 dollargacha naqd chet el valyutasini xarid qilmoqchi bo‘lsa, buning uchun pasport yoki ID-kartasini ko‘rsatishi shart emas.
Ushbu o‘zgartish aholi uchun valyuta ayirboshlash jarayonini yanada qulaylashtirishga qaratilgan. 500 dollardan yuqori miqdorda naqd valyuta xarid qilishda esa amaldagi tartib va talablar qo‘llaniladi.
…