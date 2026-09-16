Byuroning Ellikqal’a tuman bo‘limi tomonidan qarorlar ijrosi ta’minlanmoqda

·1·Jamiyat
Byuroning Ellikqal’a tuman bo‘limi tomonidan qarorlar ijrosi ta’minlanmoqda

Byuroning Ellikqal’a tuman bo‘limi tomonidan joriy yilning o‘tgan davri mobaynida jami 148,3 mlrd. so‘mlik 11 165 ta ijro hujjatlarining ijrosi ta’minlanib, amalda 70,8 mlrd. so‘m undirilgan.

Shundan, davlat foydasiga undiruvlar bilan bog‘liq 95,2 mlrd. so‘mlik 7 003 ta ijro hujjatlarining ijrosi ta’minlanib, amalda 53,8 mlrd. so‘m undirilgan.

Jismoniy shaxslar foydasiga undiruvlar bilan bog‘liq jami 5 mlrd. so‘mlik 666 ta ijro hujjatlarining ijrosi ta’minlanib, amalda 2,3 mlrd. so‘m undirilgan bo‘lsa, barcha turdagi daftarlarga jami 1 mlrd. 529 mln. so‘m undirilib yo‘naltirilgan.

Voyaga yetmagan farzandlar ta’minoti uchun aliment undiruvlari bilan bog‘liq 958 ta ishlar bo‘yicha jami 6 mlrd. 486 mln. so‘m aliment pullari undirilgan bo‘lib, 40 ta aliment to‘lovchi otalar ish bilan ta’minlangan va mahalla yettiligi aralashuvi bilan jami 49 ta oilalar yarashtirilishiga erishilgan.

Hozirda bu boradagi ishlar davom ettirilmoqda.

Ellikqal’a tuman bo‘limialiment undiruvlariVoyaga yetmagan farzandlar ta’minoti1483 mlrd. so‘mlik ijro hujjatlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Beruniyda MIB xodimlari yordamida ikki oila yarashtirildiBeruniyda MIB xodimlari yordamida ikki oila yarashtirildiBugun, 21:522027 yildan 2 yillik diplomlar bekor bo‘lmoqda: tizimda «Tibbiyot og‘asi» joriy etiladi!2027 yildan 2 yillik diplomlar bekor bo‘lmoqda: tizimda «Tibbiyot og‘asi» joriy etiladi!Bugun, 21:42«20 ta ot va 100 gramm tillaga qolaman»: O‘zbek qizi va qirg‘iz yigiti muloqoti tarmoqlarni yondirdi«20 ta ot va 100 gramm tillaga qolaman»: O‘zbek qizi va qirg‘iz yigiti muloqoti tarmoqlarni yondirdiBugun, 19:11216 mln. so‘mlik kredit qarzini undirish uchun qidiruvdagi avtomashina ushlandi216 mln. so‘mlik kredit qarzini undirish uchun qidiruvdagi avtomashina ushlandiBugun, 16:084-qavatdan yiqilgan o‘quvchi bilan bog‘liq yangi tafsilotlar ma’lum bo‘ldi4-qavatdan yiqilgan o‘quvchi bilan bog‘liq yangi tafsilotlar ma’lum bo‘ldiBugun, 15:53Prezident: “Ertalabdan beri hatto suv ham berishmadi” (video)Prezident: “Ertalabdan beri hatto suv ham berishmadi” (video)Bugun, 13:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)