Mikel Merino Maks Doumenni Lamine Yamalga qiyosladi

·8·Sport
Mikel Merino Maks Doumenni Lamine Yamalga qiyosladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Arsenal yarim himoyachisi Mikel Merino, Maks Doumenning qoʻrqmas xarakteri va isteʼdodini Lamine Yamalga qiyoslab, uning kelajakda katta muvaffaqiyatlarga erishishini bashorat qildi.
  • Merinoning fikricha, har ikki yosh futbolchi ham katta sahnalarda oʻynaganda qoʻrquvni bilmaydi va bosim ostida yanada yaxshiroq oʻyin koʻrsatadi.
  • Ular oʻta iqtidorli boʻlishiga qaramay, kamtarin va doimo oʻrganishga intiladi.

Londonning Arsenal klubi yarim himoyachisi Mikel Merino jamoaning yosh iqtidori Maks Doumen va Barselona yulduzi Lamine Yamal oʻrtasida oʻxshashliklar borligini taʼkidladi. Tajribali ispaniyalik futbolchi akademiyaning yosh tarbiyalanuvchisining qoʻrqmas xarakteri va favqulodda isteʼdodiga yuqori baho berib, uning kelajagida katta muvaffaqiyatlarga erishishini bashorat qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sports xabar berishicha, Mikel Merino oʻzining jamoadoshi va yosh futbolchi haqidagi fikrlari bilan oʻrtoqlashgan. Uning soʻzlariga koʻra, Maks Doumen oʻzining yoshiga qaramay, asosiy tarkibdagi tajribali futbolchilar bilan bir qatorda oʻynay olishini allaqachon namoyish etib kelmoqda. Bu esa muxlislar va mutaxassislarda katta qiziqish uygʻotmoqda.

Oʻxshash xarakter va qoʻrqmaslik

Merinoning fikricha, Doumen va Yamalni birlashtirib turuvchi asosiy jihat ularning feʼl-atvoridir. Hozirda jahon futbolining eng parlagan yulduzlaridan biriga aylangan Lamine Yamal Barselona safida 16 yoshidayoq porlay boshlagan hamda Ispaniya terma jamoasi bilan Yevropa chempionatida zafar quchgan edi.

Ispaniyalik yarim himoyachining taʼkidlashicha, har ikki oʻsmir ham katta sahnalarda oʻynaganda qoʻrquv nimaligini bilmaydi. Ular eʼtibor markazida boʻlishdan choʻchimaydi, bosim yuqori boʻlgan vaziyatlarda yanada yaxshiroq oʻyin koʻrsatadi va hatto futbol olamidagi eng mashhur nomlarga qarshi maydonga chiqqanda ham oʻzlarini erkin tutadi.

Sogʻlom muhit va rivojlanish

Shu bilan birga, shunchalik erta yoshda katta eʼtiborga tushgan futbolchilar uchun oyoqda mahkam turish muhimligi alohida taʼkidlandi. Merino bunday noyob isteʼdod egalari bilan ishlashda ragʻbatlantirish hamda real voqelikni koʻrsatish oʻrtasidagi muvozanatni saqlash muhimligini qayd etdi.

Unga koʻra, Lamine Yamal va Maks Doumen kabi oʻyinchilarning eng yaxshi fazilati shundaki, ular garchi oʻta iqtidorli boʻlsa-da, bir vaqtning oʻzida juda kamtarin hisoblanadi. Ular doimo oʻrganishga intiladi va jamoaning tajribali oʻyinchilarining maslahatlarini tinglashga tayyor turadi.

Arsenal ustozi va jamoadoshlari bunday yosh iqtidor jamoada borligidan mamnunligini, biroq uning oʻsishi uchun baʼzida qattiqqoʻllik qilish ham zarurligini bildirdi. Maks Doumen oʻzining xulq-atvori bilan yaxshi bola ekanini koʻrsatib, kelgusida yanada yuqori choʻqqilarni zabt etishga intilmoqda.

ArsenalMikel MerinoMaks DoumenLamine YamalAngliya Premyer-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kubokda shov-shuvli sensatsiya!: «G‘azalkent» «Qo‘qon-1912»ni musobaqadan chiqarib yubordiKubokda shov-shuvli sensatsiya!: «G‘azalkent» «Qo‘qon-1912»ni musobaqadan chiqarib yubordiBugun, 21:48OCHL-2 bahsi: «Al Xolidiya» — «Nasaf» uchrashuvi asosiy tarkiblari e’lon qilindiOCHL-2 bahsi: «Al Xolidiya» — «Nasaf» uchrashuvi asosiy tarkiblari e’lon qilindiBugun, 20:56OKMK «Xorazm» bilan asabiy jangda g‘alabani ilib ketdi — Qosimov jamoasi chorak finaldaOKMK «Xorazm» bilan asabiy jangda g‘alabani ilib ketdi — Qosimov jamoasi chorak finaldaBugun, 20:53Matbuot anjumanidagi jang!: Postekoglu Ronalduni yerga urgan jurnalistning og‘zini yopdiMatbuot anjumanidagi jang!: Postekoglu Ronalduni yerga urgan jurnalistning og‘zini yopdiBugun, 19:30Gianluigi Donnarumma Italiya termasini qutqarishga chaqirdiGianluigi Donnarumma Italiya termasini qutqarishga chaqirdiBugun, 18:59Erling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdiErling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdiBugun, 18:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda