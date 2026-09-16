Mikel Merino Maks Doumenni Lamine Yamalga qiyosladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Arsenal yarim himoyachisi Mikel Merino, Maks Doumenning qoʻrqmas xarakteri va isteʼdodini Lamine Yamalga qiyoslab, uning kelajakda katta muvaffaqiyatlarga erishishini bashorat qildi.
- Merinoning fikricha, har ikki yosh futbolchi ham katta sahnalarda oʻynaganda qoʻrquvni bilmaydi va bosim ostida yanada yaxshiroq oʻyin koʻrsatadi.
- Ular oʻta iqtidorli boʻlishiga qaramay, kamtarin va doimo oʻrganishga intiladi.
Londonning Arsenal klubi yarim himoyachisi Mikel Merino jamoaning yosh iqtidori Maks Doumen va Barselona yulduzi Lamine Yamal oʻrtasida oʻxshashliklar borligini taʼkidladi. Tajribali ispaniyalik futbolchi akademiyaning yosh tarbiyalanuvchisining qoʻrqmas xarakteri va favqulodda isteʼdodiga yuqori baho berib, uning kelajagida katta muvaffaqiyatlarga erishishini bashorat qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sports xabar berishicha, Mikel Merino oʻzining jamoadoshi va yosh futbolchi haqidagi fikrlari bilan oʻrtoqlashgan. Uning soʻzlariga koʻra, Maks Doumen oʻzining yoshiga qaramay, asosiy tarkibdagi tajribali futbolchilar bilan bir qatorda oʻynay olishini allaqachon namoyish etib kelmoqda. Bu esa muxlislar va mutaxassislarda katta qiziqish uygʻotmoqda.
Oʻxshash xarakter va qoʻrqmaslikMerinoning fikricha, Doumen va Yamalni birlashtirib turuvchi asosiy jihat ularning feʼl-atvoridir. Hozirda jahon futbolining eng parlagan yulduzlaridan biriga aylangan Lamine Yamal Barselona safida 16 yoshidayoq porlay boshlagan hamda Ispaniya terma jamoasi bilan Yevropa chempionatida zafar quchgan edi.
Ispaniyalik yarim himoyachining taʼkidlashicha, har ikki oʻsmir ham katta sahnalarda oʻynaganda qoʻrquv nimaligini bilmaydi. Ular eʼtibor markazida boʻlishdan choʻchimaydi, bosim yuqori boʻlgan vaziyatlarda yanada yaxshiroq oʻyin koʻrsatadi va hatto futbol olamidagi eng mashhur nomlarga qarshi maydonga chiqqanda ham oʻzlarini erkin tutadi.
Sogʻlom muhit va rivojlanishShu bilan birga, shunchalik erta yoshda katta eʼtiborga tushgan futbolchilar uchun oyoqda mahkam turish muhimligi alohida taʼkidlandi. Merino bunday noyob isteʼdod egalari bilan ishlashda ragʻbatlantirish hamda real voqelikni koʻrsatish oʻrtasidagi muvozanatni saqlash muhimligini qayd etdi.
Unga koʻra, Lamine Yamal va Maks Doumen kabi oʻyinchilarning eng yaxshi fazilati shundaki, ular garchi oʻta iqtidorli boʻlsa-da, bir vaqtning oʻzida juda kamtarin hisoblanadi. Ular doimo oʻrganishga intiladi va jamoaning tajribali oʻyinchilarining maslahatlarini tinglashga tayyor turadi.
Arsenal ustozi va jamoadoshlari bunday yosh iqtidor jamoada borligidan mamnunligini, biroq uning oʻsishi uchun baʼzida qattiqqoʻllik qilish ham zarurligini bildirdi. Maks Doumen oʻzining xulq-atvori bilan yaxshi bola ekanini koʻrsatib, kelgusida yanada yuqori choʻqqilarni zabt etishga intilmoqda.
Izohlar 0
…