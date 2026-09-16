500 mln yevro va ochilmagan maktub: «Inter»ning Messini sotib olish bo‘yicha asr siri ochildi

·53·Sport
500 mln yevro va ochilmagan maktub: «Inter»ning Messini sotib olish bo‘yicha asr siri ochildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Inter»ning sobiq prezidenti Massimo Moratti 2012 yilda Lionel Messini sotib olish uchun 500 million yevro taklif qilganini tan oldi.
  • Messi bu taklifni hatto ochib ham o‘tirmay rad etgan, chunki u faoliyatini faqat «Barselona»da yakunlamoqchi edi.
  • Moratti Messining bu qarorini puldan ustun turgan sadoqat namoyishi sifatida eslaydi.

Jahon futboli tarixidagi eng shov-shuvli va aqlbovar qilmas transfer sirlaridan biri nihoyat oshkor bo‘ldi. Milanning «Inter» klubi sobiq prezidenti, mashhur milliarder Massimo Moratti 2012 yilda «Barselona»ning tirik afsonasi Lionel Messini Italiyaga olib kelish uchun mislsiz tavakkalga qo‘l urganini tan oldi. Nufuzli «Sport.es» nashriga bergan bayonotida Moratti o‘sha davr uchun tasavvur qilib bo‘lmaydigan astronomik summa — naq 500 million yevro taklif qilganini ochiqladi. Klub rahbari rasmiy taklif va muzokaralar uchun o‘z vitse-prezidentini maxsus reys bilan Barselonaga yuborgan.

Biroq argentinalik daho ushbu rasmiy taklif bitilgan xatni hatto ochib ham o‘tirmagan va tafsilotlar bilan qiziqmasdanoq darhol rad javobini bergan. Moratti keyinchalik Messi bilan shaxsan telefon orqali bog‘langanini va hujumchining: «Menga bo‘lgan qiziqishingizni qadrlayman, ammo faoliyatimni faqat "Barselona"da yakunlamoqchiman», degan sovuqqon hamda sadoqatli javobini eshitganini xotirladi. Xo‘sh, 2012 yilda Messiga taklif qilingan 500 million yevroning qanday qismi transfer, qanchasi maosh edi, nima uchun pullar argentinalik dahoni qiziqtira olmadi va bu transfer amalga oshganda futbol tarixi qanday o‘zgargan bo‘lardi?

«Aqlbovar qilmas tavakkal»: Morattining 500 million yevrolik taklifi

Milan klubi xo‘jayinining olamshumul qadami tafsilotlari:

  • Misli ko‘rilmagan 500 million: 2012 yilda — bir kalendar yilida 91 ta gol urib jahon rekordini o‘rnatgan Messining eng cho‘qqiga chiqqan davrida Moratti futbol tarixidagi eng katta moliyaviy taklifni tayyorlagan;

  • Maxsus elchi Barselonada: Muzokaralarni shaxsan nazorat qilish va kelishuvga erishish maqsadida «Inter» vitse-prezidenti rasmiy hujjatlar bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri Kataloniya poytaxtiga uchib borgan;

  • Ochilmagan maktub: Leo taklifning moliyaviy shartlari bilan tanishishdan ham bosh tortib, maktubni ochmasdanoq unga chek qo‘ygan, chunki u o‘zini hech bir klub sotib ololmaydigan va sotilmaydigan futbolchi deb bilgan.

«Men faoliyatimni shu yerda tugatmoqchiman»: Messining shaxsiy javobi

Massimo Morattining Leo bilan bevosita muloqotidagi haqiqatlar:

  • Shaxsiy qo‘ng‘iroq: Moratti baribir taslim bo‘lmasdan, futbol yulduzi bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqaga chiqishga muvaffaq bo‘lgan;

  • Sadoqatning puldan ustunligi: Messi italiyalik funksionerning hurmatini joyiga qo‘ygan holda: «Qiziqishingizni qadrlayman, ammo butun faoliyatimni faqat "Barselona"da yakunlashni xohlayman», deya qat’iy pozitsiyasini bildirgan;

  • Morattining iqrori: «Men vaziyatni tushunardim, ammo uni pul bilan qiziqtirishga urinib ko‘rdim — bu esa mutlaqo ish bermadi. Uning oddiy va qat’iy so‘zlari shu edi», — deya afsus bilan eslaydi sobiq prezident.

Agar Messi Italiyaga o‘tganida: Futbol qanday o‘zgarardi?

Ushbu transfer ssenariysining ehtimoliy tarixiy ta’siri:

  • Krishtianu Ronaldu bilan duelning ko‘chishi: Agar Messi 2012 yilda Seriya A grandiga o‘tganida, bir necha yil o‘tib Italiyaga yo‘l olgan Ronaldu bilan qarama-qarshilik Ispaniyada emas, aynan Apennin yarim orolida davom etgan bo‘lardi;

  • «Inter»ning yangi gegemonligi: Joze Mourino ketganidan so‘ng inqirozga yuz tutgan Milan klubi Messi faktori tufayli yana bir necha yil Yevropa futbolida tengsiz kuchga aylanishi mumkin edi;

  • «Barselona» erasining o‘zgarishi: Messisiz qolgan Kataloniya klubi keyingi yillardagi La Liga va 2015 yilgi Chempionlar Ligasi triumfidan mahrum bo‘lishi mumkin edi.

Lionel Messining 2012 yilda yarim milliard yevrolik taklifni ko‘rib ham o‘tirmay rad etishi, haqiqiy futbolchilik sha’ni va klubga bo‘lgan cheksiz sadoqat har qanday boylikdan ustun turishini ko‘rsatuvchi asr namunasi bo‘lib qoldi.

Sizningcha, Lionel Messi 2012 yilda «Inter»ning 500 million yevrolik taklifiga rozi bo‘lib, Italiyaga ko‘chib o‘tganida faoliyati yanada porloqroq bo‘larmidi yoki u «Barselona»da qolib eng to‘g‘ri tarixiy qarorni qabul qilganmi? Pul har doim ham hamma narsani hal qila olmasligini isbotlagan Messining bu qaroriga qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol tarixining eng shov-shuvli parda orti haqiqati tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda Messi muxlislariga ulashing!

Lionel MessiMassimo MorattiInter Milan500 million yevro transfer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jerar Pike Javohir Sindorov va Bibisora Assaubayevaning jamoasini tabrikladiJerar Pike Javohir Sindorov va Bibisora Assaubayevaning jamoasini tabrikladiBugun, 23:2546-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondi46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondiBugun, 23:14Iliya Topuriyaning oktagonga qaytish muddati ochiqlandi: Raqib Geyjimi yoki Pimblett?Iliya Topuriyaning oktagonga qaytish muddati ochiqlandi: Raqib Geyjimi yoki Pimblett?Bugun, 23:09Bahrayndan muhim bir ochko: «Nasaf» OCHL-2 bahslarini «Al Xolidiya» maydonida boshladiBahrayndan muhim bir ochko: «Nasaf» OCHL-2 bahslarini «Al Xolidiya» maydonida boshladiBugun, 23:05Osiyo o‘yinlari. Qirg‘iziston Tailand mag‘lub bo‘ldi, Yaponiya va Erondan ishonchli startOsiyo o‘yinlari. Qirg‘iziston Tailand mag‘lub bo‘ldi, Yaponiya va Erondan ishonchli startBugun, 23:01Ange Postekoglu Krishtianu Ronalduni keskin himoya qildiAnge Postekoglu Krishtianu Ronalduni keskin himoya qildiBugun, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda