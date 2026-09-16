500 mln yevro va ochilmagan maktub: «Inter»ning Messini sotib olish bo‘yicha asr siri ochildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Inter»ning sobiq prezidenti Massimo Moratti 2012 yilda Lionel Messini sotib olish uchun 500 million yevro taklif qilganini tan oldi.
- Messi bu taklifni hatto ochib ham o‘tirmay rad etgan, chunki u faoliyatini faqat «Barselona»da yakunlamoqchi edi.
- Moratti Messining bu qarorini puldan ustun turgan sadoqat namoyishi sifatida eslaydi.
Jahon futboli tarixidagi eng shov-shuvli va aqlbovar qilmas transfer sirlaridan biri nihoyat oshkor bo‘ldi. Milanning «Inter» klubi sobiq prezidenti, mashhur milliarder Massimo Moratti 2012 yilda «Barselona»ning tirik afsonasi Lionel Messini Italiyaga olib kelish uchun mislsiz tavakkalga qo‘l urganini tan oldi. Nufuzli «Sport.es» nashriga bergan bayonotida Moratti o‘sha davr uchun tasavvur qilib bo‘lmaydigan astronomik summa — naq 500 million yevro taklif qilganini ochiqladi. Klub rahbari rasmiy taklif va muzokaralar uchun o‘z vitse-prezidentini maxsus reys bilan Barselonaga yuborgan.
Biroq argentinalik daho ushbu rasmiy taklif bitilgan xatni hatto ochib ham o‘tirmagan va tafsilotlar bilan qiziqmasdanoq darhol rad javobini bergan. Moratti keyinchalik Messi bilan shaxsan telefon orqali bog‘langanini va hujumchining: «Menga bo‘lgan qiziqishingizni qadrlayman, ammo faoliyatimni faqat "Barselona"da yakunlamoqchiman», degan sovuqqon hamda sadoqatli javobini eshitganini xotirladi. Xo‘sh, 2012 yilda Messiga taklif qilingan 500 million yevroning qanday qismi transfer, qanchasi maosh edi, nima uchun pullar argentinalik dahoni qiziqtira olmadi va bu transfer amalga oshganda futbol tarixi qanday o‘zgargan bo‘lardi?
«Aqlbovar qilmas tavakkal»: Morattining 500 million yevrolik taklifi
Milan klubi xo‘jayinining olamshumul qadami tafsilotlari:
Misli ko‘rilmagan 500 million: 2012 yilda — bir kalendar yilida 91 ta gol urib jahon rekordini o‘rnatgan Messining eng cho‘qqiga chiqqan davrida Moratti futbol tarixidagi eng katta moliyaviy taklifni tayyorlagan;
Maxsus elchi Barselonada: Muzokaralarni shaxsan nazorat qilish va kelishuvga erishish maqsadida «Inter» vitse-prezidenti rasmiy hujjatlar bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri Kataloniya poytaxtiga uchib borgan;
Ochilmagan maktub: Leo taklifning moliyaviy shartlari bilan tanishishdan ham bosh tortib, maktubni ochmasdanoq unga chek qo‘ygan, chunki u o‘zini hech bir klub sotib ololmaydigan va sotilmaydigan futbolchi deb bilgan.
«Men faoliyatimni shu yerda tugatmoqchiman»: Messining shaxsiy javobi
Massimo Morattining Leo bilan bevosita muloqotidagi haqiqatlar:
Shaxsiy qo‘ng‘iroq: Moratti baribir taslim bo‘lmasdan, futbol yulduzi bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqaga chiqishga muvaffaq bo‘lgan;
Sadoqatning puldan ustunligi: Messi italiyalik funksionerning hurmatini joyiga qo‘ygan holda: «Qiziqishingizni qadrlayman, ammo butun faoliyatimni faqat "Barselona"da yakunlashni xohlayman», deya qat’iy pozitsiyasini bildirgan;
Morattining iqrori: «Men vaziyatni tushunardim, ammo uni pul bilan qiziqtirishga urinib ko‘rdim — bu esa mutlaqo ish bermadi. Uning oddiy va qat’iy so‘zlari shu edi», — deya afsus bilan eslaydi sobiq prezident.
Agar Messi Italiyaga o‘tganida: Futbol qanday o‘zgarardi?
Ushbu transfer ssenariysining ehtimoliy tarixiy ta’siri:
Krishtianu Ronaldu bilan duelning ko‘chishi: Agar Messi 2012 yilda Seriya A grandiga o‘tganida, bir necha yil o‘tib Italiyaga yo‘l olgan Ronaldu bilan qarama-qarshilik Ispaniyada emas, aynan Apennin yarim orolida davom etgan bo‘lardi;
«Inter»ning yangi gegemonligi: Joze Mourino ketganidan so‘ng inqirozga yuz tutgan Milan klubi Messi faktori tufayli yana bir necha yil Yevropa futbolida tengsiz kuchga aylanishi mumkin edi;
«Barselona» erasining o‘zgarishi: Messisiz qolgan Kataloniya klubi keyingi yillardagi La Liga va 2015 yilgi Chempionlar Ligasi triumfidan mahrum bo‘lishi mumkin edi.
Lionel Messining 2012 yilda yarim milliard yevrolik taklifni ko‘rib ham o‘tirmay rad etishi, haqiqiy futbolchilik sha’ni va klubga bo‘lgan cheksiz sadoqat har qanday boylikdan ustun turishini ko‘rsatuvchi asr namunasi bo‘lib qoldi.
Sizningcha, Lionel Messi 2012 yilda «Inter»ning 500 million yevrolik taklifiga rozi bo‘lib, Italiyaga ko‘chib o‘tganida faoliyati yanada porloqroq bo‘larmidi yoki u «Barselona»da qolib eng to‘g‘ri tarixiy qarorni qabul qilganmi? Pul har doim ham hamma narsani hal qila olmasligini isbotlagan Messining bu qaroriga qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol tarixining eng shov-shuvli parda orti haqiqati tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda Messi muxlislariga ulashing!
Izohlar 0
…