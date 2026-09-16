Kubokda shov-shuvli sensatsiya!: «G‘azalkent» «Qo‘qon-1912»ni musobaqadan chiqarib yubordi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston kubogi 1/8 finalida Proliga vakili «G‘azalkent» o‘z maydonida «Qo‘qon-1912»ni 2:1 hisobida mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldi.
- Suhrob Sadirjonov 7-daqiqada, Diyor Tojiyev esa 75-daqiqada gol urib, mezbonlarning ustunligini ta’minladi.
- «Qo‘qon-1912» legioneri Silvanus Nimeli 81-daqiqada bitta javob to‘pini kiritgan bo‘lsa-da, bu mag‘lubiyatni bartaraf eta olmadi.
O‘zbekiston kubogi 1/8 final bahslari kutilmagan natijalar, haqiqiy shiddat va kubok musobaqalariga xos sensatsiyalarni taqdim etishda davom etmoqda. Musobaqaning ushbu bosqichida Proliga vakili «G‘azalkent» klubi o‘z maydonida tajribali va nomdor «Qo‘qon-1912» jamoasini qabul qilib, 2:1 hisobidagi tarixiy g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv oldidan aksariyat muxlislar vodiyliklarni favorit sifatida e’tirof etgan bo‘lsa-da, Zayniddin Tojiyev shogirdlari o‘yinning dastlabki daqiqalaridan boshlab tinimsiz hujumkor va intizomli futbol namoyish etishdi. 7-daqiqadayoq Suhrob Sadirjonov tezkor gol bilan hisobni ochgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘limning 75-daqiqasida Diyor Tojiyev ikkinchi to‘pni kiritib, mezbonlarning ustunligini mustahkamladi.
Qo‘qonliklarning mashhur legioneri Silvanus Nimeli 81-daqiqada bitta javob to‘pini kiritib, intrigani qayta tiklashga urindi, biroq g‘azalkentliklar qolgan daqiqalarda sovuqqonlik bilan himoyalanib, hisobni saqlab qolishga muvaffaq bo‘ldi. Natijada «G‘azalkent» klubi O‘zbekiston kubogining chorak final yo‘llanmasini tantanali ravishda naqd qildi. Xo‘sh, Zayniddin Tojiyev favoritga qarshi qanday taktika qo‘lladi, «Qo‘qon-1912» nega musobaqa bilan erta xayrlashdi va kubokning bosh sensatsiyachisi keyingi bosqichda qayergacha bora oladi?
«7 va 75-daqiqalardagi zarbalar»: Bellashuv xronikasi
Murosasiz kechgan uchrashuvdagi hal qiluvchi voqealar:
7-daqiqa (1:0): «G‘azalkent» uchrashuvni keskin hujumlar bilan boshladi va Suhrob Sadirjonov tezkor gol muallifiga aylanib, raqib rejalarini chippakka chiqardi;
75-daqiqa (2:0): Muvozanatni tiklash uchun oldinga o‘tgan qo‘qonliklar qarshi hujumda jazolandi — Diyor Tojiyev hisobdagi farqni ikkitaga oshirib, jamoasini g‘alabaga yaqinlashtirdi;
81-daqiqa (2:1): «Qo‘qon-1912» hujumchisi Silvanus Nimeli oradagi farqni qisqartirib, o‘yin so‘ngiga qaynoq dramatizm olib kirdi;
Chorak final yo‘llanmasi: Hakamning final hushtagi yangraguniga qadar mardonavor qarshilik ko‘rsatgan mezbonlar 2:1 hisobidagi g‘alabani ilib ketib, 1/4 final ishtirokchisiga aylandi.
Kubok jangiga tashlangan kuchlar: Boshlang‘ich tarkiblar
Har ikki jamoa murabbiylari maydonga tushirgan futbolchilar:
«G‘azalkent» tarkibi: Asror Kenjayev (darvozabon), Ozod Ibodullayev, Hojiakbar Yusufboyev, Adam Prisyajnyuk, Suhrob Sadirjonov, Abdurahmon Abdullayev, Diyor Tojiyev, Qodirbek Mamasov, Ivan Karshunov, Laziz Mirzayev, Umid Turg‘unov;
«Qo‘qon-1912» tarkibi: Rahimjon Davronov (darvozabon), Asliddin Toshtemirov, Alisher Salimov, Shota Gvazava, Javohir Husanov, Shohrux Gadoyev, Silvanus Nimeli, Zafar Hakimov, G‘ulomhaydar G‘ulomov, Andro Giorgadze, Akbar O‘ktamov;
Maydondagi xarakter: Proliga ishtirokchisi nomdor va legionerlarga boy tarkibga ega bo‘lgan raqibiga nisbatan ancha yuqori motivatsiya va jangovar ruh ko‘rsatdi.
Zayniddin Tojiyev shogirdlarining muvaffaqiyati va raqibning mag‘lubiyati
Bahs yakunlari bo‘yicha ekspertlarning tahliliy xulosalari:
To‘g‘ri tanlangan taktika: Zayniddin Tojiyev himoya va hujum o‘rtasidagi muvozanatni a’lo darajada yo‘lga qo‘yib, standartlar va qarshi hujumlarda raqibning zaif nuqtalaridan unumli foydalandi;
Qo‘qonliklarning oqsashi: Rahbariyat va muxlislar tomonidan katta maqsadlar qo‘yilgan «Qo‘qon-1912» jamoasining kubokni 1/8 finaldayoq tark etishi klub ichida jiddiy savollarni paydo qilishi tayin;
Kubokdagi «qora ot» maqomi: Chorak finalga yo‘l olgan «G‘azalkent» endilikda musobaqadagi har qanday grand klub uchun eng xavfli va chaqilmas yong‘oqqa aylandi.
«G‘azalkent» jamoasining ushbu jasoratli g‘alabasi milliy futbolimizda nom va maqom har doim ham yakuniy natijani belgilab bermasligini, maydondagi xohish va iroda barcha narsadan ustun ekanini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, «G‘azalkent» kubok bahslaridagi bu shiddatli yurishini davom ettirib, yarim finalga yoki hatto bosh finalgacha yetib bora oladimi? Tajribali «Qo‘qon-1912»ning bunday kutilmagan mag‘lubiyatiga murabbiy xatosi sabab bo‘ldimi yoki futbolchilarning xotirjamligi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va O‘zbekiston kubogining ushbu qaynoq sensatsiyasi tafsilotlarini barcha futbol muxlislari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…