Shavkat Mirziyoyev Oltinko‘l tumanidagi ulkan charm-poyabzal majmuasi bilan tanishdi

·21·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev Oltinko‘l tumanidagi ulkan charm-poyabzal majmuasi bilan tanishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Andijon viloyatining Oltinko‘l tumanida umumiy qiymati 28 million AQSH dollarilik ixtisoslashtirilgan charm-poyabzal kichik sanoat zonasi ish boshladi.
  • Ushbu 10,1 gektarlik zamonaviy majmua xomashyodan tayyor mahsulotgacha bo‘lgan uzluksiz ishlab chiqarish zanjirini yaratib, 2 500 ta yangi ish o‘rinini ta’minladi.
  • Italiya, Turkiya va Xitoyda malaka oshirgan texnologlar jalb etilgan ushbu zonada ishlab chiqarilgan mahsulotlar 7 ta davlat bozoriga eksport qilinmoqda.

Markaziy Osiyoda charm-poyabzal sanoatining asosiy qon tomiri va qadimiy hunarmandchilik o‘chog‘i hisoblangan Farg‘ona vodiysida tarixiy sanoat klasteri ish boshladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatiga amaliy tashrifi doirasida Oltinko‘l tumanida barpo etilgan, umumiy qiymati 28 million AQSH dollarini tashkil etuvchi ixtisoslashtirilgan charm-poyabzal kichik sanoat zonasi faoliyati bilan bevosita tanishdi. Umumiy maydoni 10,1 gektarni egallagan ushbu zamonaviy majmua shu vaqtgacha tarqoq faoliyat yuritgan tadbirkorlar, mahalliy kosiblar va yirik klasterlarni yagona makonda birlashtirdi. Bu yerda xomashyo terini chuqur qayta ishlashdan boshlab, poyabzal yelimi, sun’iy charm, rezina tagcharm va tayyor eksportbop oyoq kiyimlari ishlab chiqarishgacha bo‘lgan uzluksiz to‘liq zanjir yaratildi.

Shavkat Mirziyoyev Oltinko‘l tumanidagi ulkan charm-poyabzal majmuasi bilan tanishdi

Hududda yillik ishlab chiqarish quvvati 150 milliard so‘mlik 17 ta yirik loyiha jamlangan bo‘lib, hozirning o‘zida 2 ming 500 nafar mahalliy aholi doimiy va barqaror ish o‘rinlari bilan ta’minlandi. Eng e’tiborlisi, ishlab chiqarish jarayoniga Italiya, Turkiya va Xitoyda malaka oshirib kelgan yetakchi texnologlar jalb etilgan bo‘lib, fabrika mahsulotlari Rossiya, Belarus, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston va Afg‘oniston kabi 7 ta davlat bozorlariga chiqarilmoqda. Davlat tadbirkorlarga misli ko‘rilmagan qulaylik yaratib, tayyor ishlab chiqarish binolarini 7 yilgacha bo‘lib to‘lash sharti bilan topshirmoqda.

Shavkat Mirziyoyev Oltinko‘l tumanidagi ulkan charm-poyabzal majmuasi bilan tanishdi

Xo‘sh, Oltinko‘ldagi ushbu 28 million dollarlik klaster milliy bozorda xorij poyabzallari monopoliyasiga qanday chek qo‘yadi, mahalliy kosibchilik sanoat darajasiga qanday ko‘tariladi va o‘zbek charmi jahon brendiga aylana oladimi?

«28 mln dollar, 2 500 ish o‘rni va 7 yillik imtiyoz»: Oltinko‘l sanoat zonasining 5 ta asosiy nuqtasi

Oltinko‘ldagi charm-poyabzal klasteridan eng muhim fakt va raqamlar:

Shavkat Mirziyoyev Oltinko‘l tumanidagi ulkan charm-poyabzal majmuasi bilan tanishdi

  • 28 million dollarlik yaxlit sanoat shaharchasi: 10,1 gektar maydonda barpo etilgan majmua xomashyodan tortib tayyor poyabzalgacha bo‘lgan to‘liq texnologik zanjirni qamrab oldi;

  • 2 500 ta yangi ish o‘rni: Korxonalar ishga tushishi bilan 2,5 ming nafar mahalliy kosib va yoshlar yuqori daromadli doimiy kasbga ega bo‘ldi;

  • 17 ta ixtisoslashtirilgan loyiha: Majmuada 150 milliard so‘mlik 10 ta poyabzal, 2 ta sun’iy charm, 2 ta yelim va tagcharm ishlab chiqarish korxonalari jamlandi;

  • 7 ta xorijiy bozorga eksport: Andijonda tayyorlangan poyabzallar MDH va qo‘shni davlatlar, jumladan Afg‘oniston bozorlariga yo‘naltirilmoqda;

  • Binolar uchun 7 yillik muddatli to‘lov: Tadbirkorlar va kosiblarga ishlab chiqarish binolarini yetti yil davomida bo‘lib to‘lash sharti bilan sotib olish imtiyozi taqdim etildi.

Shavkat Mirziyoyev Oltinko‘l tumanidagi ulkan charm-poyabzal majmuasi bilan tanishdi

Oltinko‘l charm-poyabzal kichik sanoat zonasi: Texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlar tahlili

Yangi sanoat majmuasining asosiy parametrlari va ishlab chiqarish tarkibi:

Mezonlar va parametrlar

Oltinko‘l charm-poyabzal zonasi ko‘rsatkichlari

Loyihaning umumiy qiymati

28 million AQSH dollari

Umumiy yer maydoni

10,1 gektar (5,5 gektarida binolar va dual ta’lim markazi)

Amalga oshirilayotgan loyihalar soni

17 ta strategik loyiha

Umumiy yillik ishlab chiqarish quvvati

150 milliard so‘mlik mahsulot

Ixtisoslashuv yo‘nalishlari

Poyabzal va tagcharm (10 ta), sun’iy charm (2 ta), poyabzal yelimi (2 ta), rezina poyabzal

Yaratilgan yangi ish o‘rinlari

2 500 ta doimiy ish o‘rni

Jalb etilgan xorijiy tajriba

Italiya, Turkiya va Xitoyda malaka oshirgan texnolog va mutaxassislar

Asosiy eksport bozorlari (7 ta davlat)

Rossiya, Belarus, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Afg‘oniston

Tadbirkorlarga berilgan bosh imtiyoz

Ishlab chiqarish binolari qiymatini 7 yilgacha bo‘lib to‘lash imkoniyati

Ijtimoiy va ta’lim infratuzilmasi

Zamonaviy dual ta’lim markazi va ixtisoslashgan savdo shoxobchalari

Shavkat Mirziyoyev Oltinko‘l tumanidagi ulkan charm-poyabzal majmuasi bilan tanishdi

Sanoat va klaster siyosati ekspertizasi: Nega Oltinko‘l modeli milliy iqtisodiyot uchun inqilobiy qadam?

Yengil sanoat mutaxassislari va tashqi savdo tahlilchilarining xulosalari:

  • Tarqoq kosibchilikdan sanoatlashgan kooperatsiyaga o‘tish: O‘zbekistonda yillar davomida usta kosiblar xonadonlarda yoki moslashmagan ustaxonalarda faoliyat yuritgan, bu esa standartlashtirish va sertifikat olishni qiyinlashtirgan; barcha ishlab chiqaruvchilarning bitta infratuzilmaga jamlanishi umumiy xarajatlarni (logistika, xomashyo xaridi) kamaytirib, tannarxni keskin arzonlashtiradi;

  • Import o‘rnini bosuvchi komponentlar lokalizatsiyasi: Poyabzal ishlab chiqarishda ko‘pincha yelim, maxsus tagcharm va sun’iy qoplamalar xorijdan olib kelinardi; majmuada aynan shu xomashyolarni tayyorlovchi korxonalarning ishga tushirilishi tayyor poyabzalning mahalliylashtirish darajasini 80-90 foizga yetkazadi;

  • Italiya va Turkiya texnologiyasining sifat kafolati: Yevropa va Turkiyada o‘qib kelgan dizayner hamda texnologlarning jalb etilishi mahalliy mahsulotlarning tashqi ko‘rinishi va chidamliligini xalqaro brendlar darajasiga olib chiqadi;

  • 7 yillik bo‘lib to‘lash — biznes uchun mustahkam qalqon: Tadbirkor o‘z aylanma mablag‘ini qimmat bino sotib olishga muzlatib qo‘ymasdan, asosiy kapitalni zamonaviy stanoklar va sifatli xomashyoga yo‘naltirish imkoniga ega bo‘ldi;

  • Mintaqaviy bozorlarni egallash: Rossiya, Belarus va ayniqsa qo‘shni Markaziy Osiyo davlatlari hamda Afg‘onistonning arzon va sifatli poyabzalga bo‘lgan ulkan ehtiyoji Andijon mahsulotlari uchun kafolatlangan savdo bozorini yaratadi.

Shavkat Mirziyoyev Oltinko‘l tumanidagi ulkan charm-poyabzal majmuasi bilan tanishdi

Prezident Shavkat Mirziyoyev tanishgan Oltinko‘l sanoat zonasi an’anaviy hunarmandchilik milliy sanoatning qudratli eksport drayveriga aylanishi mumkinligini isbotladi.

Sizningcha, Oltinko‘lda ishlab chiqarilayotgan mahalliy charm va poyabzallar xorijdan keltirilayotgan qimmat import brendlari o‘rnini to‘liq bosa oladimi? Usta kosiblarga berilgan bunday sharoitlar ularning oyoq kiyimlarini jahon bozoriga olib chiqishda qanday rol o‘ynaydi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va milliy sanoatimiz rivojiga bag‘ishlangan ushbu tahliliy maqolani barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

Oltinko‘l sanoat zonasiShavkat MirziyoyevAndijon viloyaticharm-poyabzal
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev kichik GES uskunalari ishlab chiqaruvchi zavod loyihasi bilan tanishdiShavkat Mirziyoyev kichik GES uskunalari ishlab chiqaruvchi zavod loyihasi bilan tanishdiBugun 17:18Charm-poyabzal sanoatida yangi sanoat zonalari tashkil etiladiCharm-poyabzal sanoatida yangi sanoat zonalari tashkil etiladi6 may 13:59Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)12 sentabr 14:46Issiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandiIssiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandi1 avgust 23:28Shavkat Mirziyoyev Bogʻimaydondagi obodlik va hayot sifati bilan tanishdiShavkat Mirziyoyev Bogʻimaydondagi obodlik va hayot sifati bilan tanishdi23 aprel 23:03Mirziyoyev Farg‘onadagi yangi IT-park imkoniyatlari bilan tanishdiMirziyoyev Farg‘onadagi yangi IT-park imkoniyatlari bilan tanishdi28 aprel 16:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari