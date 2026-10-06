Yevro keskin quladi: Yevro dollarga nisbatan so‘nggi 17 oydagi eng past darajaga tushdi

·0·Iqtisodiyot
Yevro keskin quladi: Yevro dollarga nisbatan so‘nggi 17 oydagi eng past darajaga tushdi

Xalqaro valyuta bozorida Yevropa yagona valyutasi keskin bosim ostida qoldi. Nufuzli moliyaviy nashr Bloomberg taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, yevro kursi AQSH dollariga nisbatan 2025 yilning may oyidan buyon kuzatilmagan eng quyi ko‘rsatkichgacha pasaydi.

Dunyoning yetakchi moliyachilari va ekspertlari ushbu qulashga Yevrozona ichidagi jiddiy siyosiy beqarorlik, mamlakatlarda kuzatilayotgan moliyaviy xatarlar hamda okean ortida AQSH dollarining kuchayib borayotganini asosiy sabab qilib ko‘rsatmoqda.

Birjadagi raqamlar: 0,8 foizlik pasayish

5 oktyabr, dushanba kungi ertalabki savdo sessiyasi natijalariga ko‘ra, bozorda quyidagi dinamika qayd etildi:

  • Shov-shuvli kurs: Yevropa valyutasi birdaniga 0,8 foizga arzonlashib, 1,1161 dollar darajasigacha tushib ketdi;

  • 17 oylik antirekord: Bu ko‘rsatkich so‘nggi 1,5 yilga yaqin davr ichidagi eng minimal nuqta bo‘lib, valyuta juftligidagi uzoq muddatli barqarorlikka putur yetkazdi.

Yevroni nimalar pastga tortmoqda? Madrid va Parij xatarlari

Tahlilchilarning ta’kidlashicha, Yevropa valyutasining zaiflashuviga ichki siyosiy omillar katta ta’sir o‘tkazmoqda:

  • Ispaniyadagi siyosiy tebranishlar: Rasmiy Madridning qarorlari investorlarni xavotirga solmoqda. Mamlakat bosh vaziri Pedro Sanches yangi uy-joy qonunchiligiga qarshi keng ko‘lamli ommaviy noroziliklar fonida 29 noyabr sanasiga muddatidan oldin parlament saylovlarini tayinladi;

  • Fransiya davlat obligatsiyalarining qulashi: Ittifoqning ikkinchi yirik iqtisodiyoti hisoblangan Fransiyada davlat obligatsiyalari qiymatining tushib ketishi moliyaviy bozorlardagi xavotirni yanada kuchaytirdi.

Dollarning hujumi: FZT qarori bozorlarni o‘zgartirmoqda

Yevro zaiflashuvining yana bir muhim tomoni — AQSH milliy valyutasining barcha asosiy global valyutalarga nisbatan faol mustahkamlanishi bo‘ldi:

  • Foiz stavkalari kutilmasi: Investorlar AQSH Federal zaxira tizimi (FZT) inflyatsiyaning qayta ko‘tarilishini to‘xtatish maqsadida bazaviy foiz stavkalarini yana oshirishi mumkinligini taxmin qilmoqda;

  • Kapitalning chiqib ketishi: Yuqori stavkalar kutilmasi xorijiy sarmoyadorlarni yevro aktivlaridan chiqib, yuqori daromad va xavfsizlik kafolatlangan AQSH dollariga o‘tishga undamoqda.

Moliya ekspertlari yaqin istiqbolda Yevropadagi siyosiy saylovlar va markaziy banklarning qarorlari yevro kursining keyingi harakatini belgilab berishini ta’kidlamoqda.

YevroMadridFederal zaxira tizimiYevrozona
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Senati Kevin Warshni Federal zaxira tizimi raisi etib tasdiqladiAQSH Senati Kevin Warshni Federal zaxira tizimi raisi etib tasdiqladi14 may 13:33Bitcoin narxi soʻnggi ikki oydagi eng past darajaga tushdiBitcoin narxi soʻnggi ikki oydagi eng past darajaga tushdi2 iyun 12:10Bitcoin bozorida talab pasayishi uzoq muddatli konsolidatsiyaga sabab boʻlishi mumkinBitcoin bozorida talab pasayishi uzoq muddatli konsolidatsiyaga sabab boʻlishi mumkin21 may 18:11Bitcoin volatilligi 8 oylik minimumga tushdi: Narx keskin koʻtariladimiBitcoin volatilligi 8 oylik minimumga tushdi: Narx keskin koʻtariladimi26 may 08:11O‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari hajmi 70 mlrd dollardan oshdiO‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari hajmi 70 mlrd dollardan oshdi7 iyun 14:546 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi6 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha 19:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi