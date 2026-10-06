Yevro keskin quladi: Yevro dollarga nisbatan so‘nggi 17 oydagi eng past darajaga tushdi
Xalqaro valyuta bozorida Yevropa yagona valyutasi keskin bosim ostida qoldi. Nufuzli moliyaviy nashr Bloomberg taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, yevro kursi AQSH dollariga nisbatan 2025 yilning may oyidan buyon kuzatilmagan eng quyi ko‘rsatkichgacha pasaydi.
Dunyoning yetakchi moliyachilari va ekspertlari ushbu qulashga Yevrozona ichidagi jiddiy siyosiy beqarorlik, mamlakatlarda kuzatilayotgan moliyaviy xatarlar hamda okean ortida AQSH dollarining kuchayib borayotganini asosiy sabab qilib ko‘rsatmoqda.
Birjadagi raqamlar: 0,8 foizlik pasayish
5 oktyabr, dushanba kungi ertalabki savdo sessiyasi natijalariga ko‘ra, bozorda quyidagi dinamika qayd etildi:
Shov-shuvli kurs: Yevropa valyutasi birdaniga 0,8 foizga arzonlashib, 1,1161 dollar darajasigacha tushib ketdi;
17 oylik antirekord: Bu ko‘rsatkich so‘nggi 1,5 yilga yaqin davr ichidagi eng minimal nuqta bo‘lib, valyuta juftligidagi uzoq muddatli barqarorlikka putur yetkazdi.
Yevroni nimalar pastga tortmoqda? Madrid va Parij xatarlari
Tahlilchilarning ta’kidlashicha, Yevropa valyutasining zaiflashuviga ichki siyosiy omillar katta ta’sir o‘tkazmoqda:
Ispaniyadagi siyosiy tebranishlar: Rasmiy Madridning qarorlari investorlarni xavotirga solmoqda. Mamlakat bosh vaziri Pedro Sanches yangi uy-joy qonunchiligiga qarshi keng ko‘lamli ommaviy noroziliklar fonida 29 noyabr sanasiga muddatidan oldin parlament saylovlarini tayinladi;
Fransiya davlat obligatsiyalarining qulashi: Ittifoqning ikkinchi yirik iqtisodiyoti hisoblangan Fransiyada davlat obligatsiyalari qiymatining tushib ketishi moliyaviy bozorlardagi xavotirni yanada kuchaytirdi.
Dollarning hujumi: FZT qarori bozorlarni o‘zgartirmoqda
Yevro zaiflashuvining yana bir muhim tomoni — AQSH milliy valyutasining barcha asosiy global valyutalarga nisbatan faol mustahkamlanishi bo‘ldi:
Foiz stavkalari kutilmasi: Investorlar AQSH Federal zaxira tizimi (FZT) inflyatsiyaning qayta ko‘tarilishini to‘xtatish maqsadida bazaviy foiz stavkalarini yana oshirishi mumkinligini taxmin qilmoqda;
Kapitalning chiqib ketishi: Yuqori stavkalar kutilmasi xorijiy sarmoyadorlarni yevro aktivlaridan chiqib, yuqori daromad va xavfsizlik kafolatlangan AQSH dollariga o‘tishga undamoqda.
Moliya ekspertlari yaqin istiqbolda Yevropadagi siyosiy saylovlar va markaziy banklarning qarorlari yevro kursining keyingi harakatini belgilab berishini ta’kidlamoqda.
Izohlar 0
…