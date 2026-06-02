Bitcoin narxi soʻnggi ikki oydagi eng past darajaga tushdi

·45·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi soʻnggi ikki oydagi eng past darajaga tushdi

Seshanba kuni Bitcoin narxi soʻnggi ikki oydagi eng past koʻrsatkichga tushib, kriptovalyuta bozorining anʼanaviy fond birjalaridan uzoqlashish tendensiyasini davom ettirdi. TradingView maʼlumotlariga koʻra, Coinbase birjasida Bitcoin (BTC) narxi 70,023 dollargacha pasaydi, bu 7-apreldan buyon kuzatilgan eng past darajadir. Kunlik pasayish 4 foizdan oshgan boʻlsa, haftalik yoʻqotishlar 8 foizni tashkil etdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Kripto bozori pasayayotgan bir paytda, AQSH fond bozorlari aksincha oʻsishni koʻrsatmoqda. Dushanba kuni S&P 500 indeksi 7,600 punktdan oshib, rekord darajani yangiladi, texnologik kompaniyalarga boy Nasdaq indeksi esa 27,000 punktdan yuqori choʻqqiga chiqdi. Bitrue Research Institute tadqiqotlar rahbari Andri Fauzan Adziima tahlilchilarga tayanib, Bitcoin hozirda qisqarish bosqichidagi yagona yirik aktiv ekanligini taʼkidladi.

Santiment tahliliy platformasi mutaxassislarining fikricha, anʼanaviy aksiyalar va kripto oʻrtasidagi tafovutni treyderlar eʼtiborsiz qoldirishi qiyinlashib bormoqda. Investorlar Bitcoin va altkoinlar kabi muqobil aktivlardan koʻra, aksiyalarni koʻproq afzal koʻrishmoqda. Bu esa kapitalning kripto bozoridan chiqib, fond bozoriga oqib oʻtishiga sabab boʻlmoqda.

Biroq, Santiment ushbu holat abadiy davom etmasligini va ommaviy axborot vositalarida aksiyalarning ustunligi haqidagi gap-soʻzlar koʻpayishi koʻpincha bozorning teskari tomonga burilishidan darak berishini qayd etdi. Hozirda Bitcoin 69,000 dollar atrofidagi 200 haftalik eksponensial harakatlanuvchi oʻrtacha (EMA) qarshilik darajasiga yaqinlashmoqda.

BitcoinKriptovalyutaS&P 500NasdaqInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:114 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda