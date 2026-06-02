Bitcoin narxi soʻnggi ikki oydagi eng past darajaga tushdi
Seshanba kuni Bitcoin narxi soʻnggi ikki oydagi eng past koʻrsatkichga tushib, kriptovalyuta bozorining anʼanaviy fond birjalaridan uzoqlashish tendensiyasini davom ettirdi. TradingView maʼlumotlariga koʻra, Coinbase birjasida Bitcoin (BTC) narxi 70,023 dollargacha pasaydi, bu 7-apreldan buyon kuzatilgan eng past darajadir. Kunlik pasayish 4 foizdan oshgan boʻlsa, haftalik yoʻqotishlar 8 foizni tashkil etdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Kripto bozori pasayayotgan bir paytda, AQSH fond bozorlari aksincha oʻsishni koʻrsatmoqda. Dushanba kuni S&P 500 indeksi 7,600 punktdan oshib, rekord darajani yangiladi, texnologik kompaniyalarga boy Nasdaq indeksi esa 27,000 punktdan yuqori choʻqqiga chiqdi. Bitrue Research Institute tadqiqotlar rahbari Andri Fauzan Adziima tahlilchilarga tayanib, Bitcoin hozirda qisqarish bosqichidagi yagona yirik aktiv ekanligini taʼkidladi.
Santiment tahliliy platformasi mutaxassislarining fikricha, anʼanaviy aksiyalar va kripto oʻrtasidagi tafovutni treyderlar eʼtiborsiz qoldirishi qiyinlashib bormoqda. Investorlar Bitcoin va altkoinlar kabi muqobil aktivlardan koʻra, aksiyalarni koʻproq afzal koʻrishmoqda. Bu esa kapitalning kripto bozoridan chiqib, fond bozoriga oqib oʻtishiga sabab boʻlmoqda.
Biroq, Santiment ushbu holat abadiy davom etmasligini va ommaviy axborot vositalarida aksiyalarning ustunligi haqidagi gap-soʻzlar koʻpayishi koʻpincha bozorning teskari tomonga burilishidan darak berishini qayd etdi. Hozirda Bitcoin 69,000 dollar atrofidagi 200 haftalik eksponensial harakatlanuvchi oʻrtacha (EMA) qarshilik darajasiga yaqinlashmoqda.
…