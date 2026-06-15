AQSHda yirik huquqiy nizo: CFTC prognoz bozorlari boʻyicha Nyu-Meksiko shtatini sudga berdi

·10·Iqtisodiyot
AQSHda yirik huquqiy nizo: CFTC prognoz bozorlari boʻyicha Nyu-Meksiko shtatini sudga berdi

AQSHning Tovar fyucherslari savdosi boʻyicha komissiyasi (CFTC) Nyu-Meksiko shtati rasmiylariga nisbatan federal sudga daʼvo kiritdi. Ushbu nizo prognoz bozorlari (prediction markets) ustidan nazorat oʻrnatish va shtat qonunchiligining federal tartibga solish organlari vakolatiga aralashuvi bilan bogʻliq. Mazkur holat moliya dunyosida raqamli aktivlar va derivativlar ustidan kim hukmronlik qilishi borasidagi yirik huquqiy kurashning navbatdagi bosqichidir. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Nizo markazida Kalshi platformasi turibdi. Nyu-Meksiko rasmiylari ushbu platformani litsenziyasiz sport garovlarini tashkil etishda ayblab, unga qarshi chora koʻrishga harakat qilgan edi. Biroq CFTC federal darajadagi regulyator sifatida Kalshi kabi platformalar taklif qilayotgan shartnomalar federal qonunchilikka muvofiq "svoplar" (swaps) hisoblanishini va ular faqat federal nazorat ostida boʻlishi kerakligini taʼkidlamoqda.

Federal va shtat qonunchiligi oʻrtasidagi toʻqnashuv

Nyu-Meksiko shtati joriy yilning iyun oyida Kalshi ustidan shikoyat qilib, kompaniya shtat rezidentlariga noqonuniy qimor xizmatlarini koʻrsatayotganini iddao qilgan edi. Shuningdek, shtat rasmiylari platformada 18 yoshdan 20 yoshgacha boʻlgan yoshlarga ruxsat berilganini, vaholanki shtat qonunlariga koʻra qimor oʻyinlari uchun minimal yosh 21 ekanini tanqid ostiga olgan.

CFTC esa oʻz navbatida shtat gubernatori Michelle Lujan Grisham va prokuror Raúl Torrezga nisbatan daʼvo qoʻzgʻatib, shtatning qimor oʻyinlariga oid qonunlarini federal darajada roʻyxatdan oʻtgan shartnoma bozorlariga nisbatan qoʻllashni toʻxtatishni talab qilmoqda. Regulyatorning fikricha, Kongress tomonidan ishlab chiqilgan federal tizim AQSHning derivativlar bozorini nazorat qilishda mutlaq vakolatga ega.

Nyu-Meksiko ushbu masalada CFTC bilan toʻqnash kelgan sakkizinchi shtatga aylandi. Bungacha quyidagi shtatlar ham shunga oʻxshash huquqiy jarayonlarga tortilgan edi:

  • Rod-Aylend va Viskonsin;
  • Minnesota va Nyu-York;
  • Arizona va Konnektikut;
  • Illinoys shtati.

Ekspertlar va sobiq rahbarlarning munosabati

CFTC raisi Mike Selig oʻz bayonotida shtatlarning harakatlarini oʻn yillik sud pretsedentlarini inkor etish deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, komissiya oʻzining eksklyuziv yurisdiksiyasini himoya qilishda davom etadi. Biroq, hamma ham ushbu pozitsiyani qoʻllab-quvvatlayotgani yoʻq.

AQSH Qimmatli qogʻozlar va birjalar komissiyasining (SEC) sobiq rahbari Gary Gensler ushbu masalada kutilmagan chiqish qildi. U 2010-yilda qabul qilingan Dodd-Frank Act qonuni sport tadbirlari bilan bogʻliq shartnomalarni oʻz ichiga olishi koʻzda tutilmaganini taʼkidlab, CFTCning ushbu sohadagi mutlaq vakolatiga shubha bildirdi.

Ushbu sud jarayoni natijasi nafaqat AQSH ichki bozori, balki global moliya va kripto-aktivlar sohasi uchun ham muhim ahamiyatga ega. Agar sud CFTC foydasiga qaror chiqarsa, prognoz bozorlari va derivativlar savdosi shtat darajasidagi cheklovlardan xoli boʻlib, yanada kengroq ommalashishi mumkin. Aks holda, har bir shtat oʻz hududida bunday moliyaviy mahsulotlarni taqiqlash huquqini saqlab qoladi.

CFTCKalshiIqtisodiyotAQSHMoliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxi beqarorlikda davom etmoqda: Donald Trump bayonoti bozorga qanday taʼsir qildi?Bitcoin narxi beqarorlikda davom etmoqda: Donald Trump bayonoti bozorga qanday taʼsir qildi?Bugun, 08:58Bitcoin tarmogʻida murakkablik keskin pasaydi: Maynerlar uchun yangi imkoniyatlarBitcoin tarmogʻida murakkablik keskin pasaydi: Maynerlar uchun yangi imkoniyatlarBugun, 08:56Aztec Connect platformasidagi zaiflik sababli 2,1 million dollar oʻmarildiAztec Connect platformasidagi zaiflik sababli 2,1 million dollar oʻmarildiBugun, 08:34Bitcoin narxi 66 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron oʻrtasidagi bitim bozorni jonlantirdiBitcoin narxi 66 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron oʻrtasidagi bitim bozorni jonlantirdiBugun, 08:3416 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda16 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33AQSH va Eron oʻrtasidagi kelishuv Bitcoin va jahon moliya bozorlarini harakatga keltirdiAQSH va Eron oʻrtasidagi kelishuv Bitcoin va jahon moliya bozorlarini harakatga keltirdiBugun, 00:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi