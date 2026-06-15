AQSHda yirik huquqiy nizo: CFTC prognoz bozorlari boʻyicha Nyu-Meksiko shtatini sudga berdi
AQSHning Tovar fyucherslari savdosi boʻyicha komissiyasi (CFTC) Nyu-Meksiko shtati rasmiylariga nisbatan federal sudga daʼvo kiritdi. Ushbu nizo prognoz bozorlari (prediction markets) ustidan nazorat oʻrnatish va shtat qonunchiligining federal tartibga solish organlari vakolatiga aralashuvi bilan bogʻliq. Mazkur holat moliya dunyosida raqamli aktivlar va derivativlar ustidan kim hukmronlik qilishi borasidagi yirik huquqiy kurashning navbatdagi bosqichidir. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Nizo markazida Kalshi platformasi turibdi. Nyu-Meksiko rasmiylari ushbu platformani litsenziyasiz sport garovlarini tashkil etishda ayblab, unga qarshi chora koʻrishga harakat qilgan edi. Biroq CFTC federal darajadagi regulyator sifatida Kalshi kabi platformalar taklif qilayotgan shartnomalar federal qonunchilikka muvofiq "svoplar" (swaps) hisoblanishini va ular faqat federal nazorat ostida boʻlishi kerakligini taʼkidlamoqda.
Federal va shtat qonunchiligi oʻrtasidagi toʻqnashuvNyu-Meksiko shtati joriy yilning iyun oyida Kalshi ustidan shikoyat qilib, kompaniya shtat rezidentlariga noqonuniy qimor xizmatlarini koʻrsatayotganini iddao qilgan edi. Shuningdek, shtat rasmiylari platformada 18 yoshdan 20 yoshgacha boʻlgan yoshlarga ruxsat berilganini, vaholanki shtat qonunlariga koʻra qimor oʻyinlari uchun minimal yosh 21 ekanini tanqid ostiga olgan.
CFTC esa oʻz navbatida shtat gubernatori Michelle Lujan Grisham va prokuror Raúl Torrezga nisbatan daʼvo qoʻzgʻatib, shtatning qimor oʻyinlariga oid qonunlarini federal darajada roʻyxatdan oʻtgan shartnoma bozorlariga nisbatan qoʻllashni toʻxtatishni talab qilmoqda. Regulyatorning fikricha, Kongress tomonidan ishlab chiqilgan federal tizim AQSHning derivativlar bozorini nazorat qilishda mutlaq vakolatga ega.
Nyu-Meksiko ushbu masalada CFTC bilan toʻqnash kelgan sakkizinchi shtatga aylandi. Bungacha quyidagi shtatlar ham shunga oʻxshash huquqiy jarayonlarga tortilgan edi:
- Rod-Aylend va Viskonsin;
- Minnesota va Nyu-York;
- Arizona va Konnektikut;
- Illinoys shtati.
Ekspertlar va sobiq rahbarlarning munosabatiCFTC raisi Mike Selig oʻz bayonotida shtatlarning harakatlarini oʻn yillik sud pretsedentlarini inkor etish deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, komissiya oʻzining eksklyuziv yurisdiksiyasini himoya qilishda davom etadi. Biroq, hamma ham ushbu pozitsiyani qoʻllab-quvvatlayotgani yoʻq.
AQSH Qimmatli qogʻozlar va birjalar komissiyasining (SEC) sobiq rahbari Gary Gensler ushbu masalada kutilmagan chiqish qildi. U 2010-yilda qabul qilingan Dodd-Frank Act qonuni sport tadbirlari bilan bogʻliq shartnomalarni oʻz ichiga olishi koʻzda tutilmaganini taʼkidlab, CFTCning ushbu sohadagi mutlaq vakolatiga shubha bildirdi.
Ushbu sud jarayoni natijasi nafaqat AQSH ichki bozori, balki global moliya va kripto-aktivlar sohasi uchun ham muhim ahamiyatga ega. Agar sud CFTC foydasiga qaror chiqarsa, prognoz bozorlari va derivativlar savdosi shtat darajasidagi cheklovlardan xoli boʻlib, yanada kengroq ommalashishi mumkin. Aks holda, har bir shtat oʻz hududida bunday moliyaviy mahsulotlarni taqiqlash huquqini saqlab qoladi.
…