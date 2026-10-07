O‘zbekistonga 7 oy davomida qo‘y go‘shti importi 1,4 barobar oshdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026-yilning yanvar-iyul oylarida O'zbekistonga 43,8 million AQSH dollariga teng 18,9 ming tonna qo'y go'shti import qilindi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1,4 barobarga oshgan.
- Ushbu importning 89 foizdan ortig'i Qozog'istondan, qolgani esa Mongoliya va Rossiyadan keltirilgan.
- Qo'y go'shti importining o'sishi ichki bozordagi talabni qondirish, narx barqarorligini ta'minlash va raqobatni kuchaytirish bilan bog'liq.
O‘zbekiston ichki iste’mol bozorida go‘sht mahsulotlariga bo‘lgan talabni qondirish va narxlar barqarorligini ta’minlash maqsadida xorijdan qo‘y go‘shti olib kelish hajmi sezilarli darajada kengaymoqda. Milliy statistika qo‘mitasi e’lon qilgan so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–iyul oylarida respublikaga qiymati 43,8 million AQSH dollariga teng bo‘lgan jami 18,9 ming tonna qo‘y go‘shti import qilindi.
Tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, import ko‘rsatkichi 2025 yilning mos davriga nisbatan qariyb 1,4 barobarga — aniqrog‘i 5,2 ming tonnaga yoki 37,7 foizga oshgan.
Qozog‘iston — mutlaq yetakchi: Ta’minotchi davlatlar taqsimoti
O‘zbekistonga olib kelingan qo‘y go‘shtining asosiy qismi qo‘shni va mintaqa davlatlari hissasiga to‘g‘ri kelmoqda:
Qozog‘iston ulushi 89 foizdan yuqori: Qo‘shni davlat mazkur bozorning asosiy ta’minotchisi bo‘lib qolmoqda — 7 oy ichida Qozog‘istondan naq 16,9 ming tonna qo‘y go‘shti keltirilgan;
Mongoliya va Rossiyaning o‘rni: Keyingi o‘rinlarni yaylov chorvachiligi rivojlangan Mongoliya (891,3 tonna) hamda Rossiya Federatsiyasi (635,7 tonna) band etdi;
Boshqa mamlakatlar: Dunyoning boshqa turli davlatlari hissasiga jami 517,2 tonna mahsulot to‘g‘ri keldi.
Talab va taklif muvozanati: Import nima uchun o‘smoqda?
Mutaxassislarning qayd etishicha, qo‘y go‘shti importining 37,7 foizlik o‘sishi bir vaqtning o‘zida bir nechta muhim omillar bilan izohlanadi:
Ichki bozordagi barqarorlik: Aholi sonining o‘sib borishi va umumiy ovqatlanish tarmoqlarida (ayniqsa, milliy taomlar — palov, somsa va six kabob tayyorlashda) qo‘y go‘shtiga bo‘lgan yuqori talabni muntazam ta’minlash;
Narx bosimini yumshatish: Xorijdan go‘sht olib kirishni kengaytirish orqali ichki bozorlardagi narx-navoning keskin ko‘tarilishini jilovlash va raqobat muhitini saqlab turish.
Keltirilgan raqamlar qo‘shni mamlakatlar, xususan, Qozog‘iston bilan chorvachilik va oziq-ovqat xavfsizligi sohasidagi savdo aloqalari yangi bosqichga chiqayotganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…