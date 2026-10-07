Sentyabrda narxlar 0,7 foizga oshdi — qaysi mahsulotlar qimmatlashdi, nimalar arzonladi?

·37·Iqtisodiyot
Sentyabrda narxlar 0,7 foizga oshdi — qaysi mahsulotlar qimmatlashdi, nimalar arzonladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026-yil sentyabr oyida O‘zbekistonda iste’mol narxlari o‘rtacha 0,7 foizga oshdi, bu inflyatsiya bosimining pasayotganidan dalolat beradi.
  • Ushbu davrda oziq-ovqat mahsulotlari va pullik xizmatlar narxlari ko‘tarilgan bo‘lsa, ayrim mevalar arzonlashdi.
  • Benzin narxlari oshdi, metan narxi esa o‘zgarmadi, shuningdek, ta’lim va kommunal xizmatlar ham qimmatlashdi.

O‘zbekistonda iste’mol sektoridagi narxlar barqarorlashuvi davom etmoqda. Milliy statistika qo‘mitasi taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yilning sentyabr oyida iste’mol sektoridagi tovarlar va xizmatlar narxlari o‘rtacha 0,7 foizga oshdi.

Eng e’tiborli jihati, yillik iste’mol narxlari indeksi (INI) 6,4 foizni tashkil etib, o‘tgan yilning mos davriga (2025 yil sentyabridagi 8,0 foiz) nisbatan naq 1,6 foiz bandga pasaydi. Ushbu ko‘rsatkich inflyatsiya bosimining sezilarli darajada jilovlanayotganidan dalolat beradi.

Sentyabr oyida asosiy narx o‘sishi oziq-ovqat mahsulotlari (o‘rtacha 1,0 foiz) va pullik xizmatlar (0,9 foiz) hissasiga to‘g‘ri keldi. Nooziq-ovqat tovarlari esa nisbatan past sur’atda — 0,3 foizga qimmatlashdi.

Dasturxon xarajatlari: Go‘sht va tuxum qimmatlashdi, mevalar arzonladi

Oziq-ovqat segmentida narxlar harakati bir necha yo‘nalishda namoyon bo‘ldi:

  • Kundalik mahsulotlar: Tuxum narxi oy davomida 5,3 foizga oshdi. Go‘sht mahsulotlaridan suyakli mol go‘shti 1,7 foizga, suyaksiz mol go‘shti 1,1 foizga, qo‘y go‘shti esa 1,3 foizga qimmatlashdi. Shuningdek, grechka (1,1%), guruch va guruch oqshog‘i (1,0%), sut (0,8%) hamda sariyog‘ (0,8%) narxlarida ham biroz o‘sish kuzatildi;

  • Sabzavotlar keskin ko‘tarildi: Mavsumiy omillar ta’sirida pomidor (14,2%), bodring (13,5%), sabzi (12,4%), bulg‘or qalampiri (4,9%), baqlajon (4,7%) va piyoz (2,6%) narxlari qimmatlashdi;

  • Arzonlashgan mevalar: Bozorlarda ayrim ne’matlar arzonlashdi — sitrus mevalar 12,0 foizga, uzum 5,7 foizga, olma 2,4 foizga hamda banan 1,7 foizga pasaydi.

Yoqilg‘i bozori: AI-95 va propan oshdi, metan o‘zgarishsiz qoldi

Energiya va yoqilg‘i bozoridagi narx harakatlari haydovchilar e’tiborini tortmoqda:

  • Benzin: AI-95 markali benzin narxi bir oyda 4,2 foizga qimmatlashdi. Ommabop AI-92 benzini 0,7 foizga, premium AI-98 va AI-100 markalari esa 0,4 foizga oshdi;

  • Gaz: Suyultirilgan propan gazi narxi 4,2 foizga ko‘tarilgan bo‘lsa, siqilgan tabiiy gaz — metan narxlarida hech qanday o‘zgarish qayd etilmadi.

Xizmatlar va ta’lim to‘lovlaridagi o‘sish

Sentyabr — yangi o‘quv yili boshlanishi davri bo‘lgani sababli, xizmatlar sohasida asosiy o‘sish ta’lim tizimiga to‘g‘ri keldi:

  • Maktab va bog‘chalar: Davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari to‘lovlari 6,8 foizga, xususiy bog‘chalar esa 1,7 foizga oshdi. Xususiy maktablarda ta’lim olish bahosi 6,0 foizga ko‘tarildi;

  • Oliy ta’lim va boshqalar: Davlat oliy ta’lim muassasalarida (OTM) to‘lov-kontrakt narxlari 6,3 foizga, huquqiy tusdagi xizmatlar 6,6 foizga oshdi;

  • Kommunal va servis: Avtomobil to‘xtash joylari xizmati 2,2 foizga, sovuq suv va kanalizatsiya to‘lovlari esa 2,1 foizga qimmatlashdi.

Statistika qo‘mitasining bildirishicha, ushbu ko‘rsatkichlarni hisoblash uchun respublika bo‘ylab 10 mingdan ziyod savdo va xizmat ko‘rsatish maskanlaridan 2 milliondan ortiq narx qayd etilgan bo‘lib, 419 turdagi mahsulot va 98 turdagi xizmatlar to‘liq qamrab olindi.

Milliy statistika qo‘mitasiINI (inflyatsiya) 2026 yilAI-95 benzin narxiOziq-ovqat narxlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda 1 kg palov tayyorlash tannarxi qancha? Eng qimmat va eng arzon hududlar...O‘zbekistonda 1 kg palov tayyorlash tannarxi qancha? Eng qimmat va eng arzon hududlar...Bugun 10:26O‘zbekistonda qancha bolalar bog‘chalari mavjudligi ma’lum qilindiO‘zbekistonda qancha bolalar bog‘chalari mavjudligi ma’lum qilindiBugun 10:20O‘zbekistonda nechta o‘qituvchi ishlayotgani ochiqlandi: qanchasi ayollar va qanchasi erkaklar?O‘zbekistonda nechta o‘qituvchi ishlayotgani ochiqlandi: qanchasi ayollar va qanchasi erkaklar?1 oktabr 13:23O‘zbekistonda elektromobillar soni 122,7 mingtaga yetdiO‘zbekistonda elektromobillar soni 122,7 mingtaga yetdi27 sentabr 12:05O‘zbekistonga xorijdan eng ko‘p nimalar keltirilmoqda? Iqtisodiyotdagi muhim o‘zgarishlarO‘zbekistonga xorijdan eng ko‘p nimalar keltirilmoqda? Iqtisodiyotdagi muhim o‘zgarishlar27 sentabr 12:02O‘zbekistonda tovuq go‘shti importi qariyb 25 %ga oshdi: oziq-ovqat bozoridagi o‘zgarishlarO‘zbekistonda tovuq go‘shti importi qariyb 25 %ga oshdi: oziq-ovqat bozoridagi o‘zgarishlar27 sentabr 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi