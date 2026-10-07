Sentyabrda narxlar 0,7 foizga oshdi — qaysi mahsulotlar qimmatlashdi, nimalar arzonladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026-yil sentyabr oyida O‘zbekistonda iste’mol narxlari o‘rtacha 0,7 foizga oshdi, bu inflyatsiya bosimining pasayotganidan dalolat beradi.
- Ushbu davrda oziq-ovqat mahsulotlari va pullik xizmatlar narxlari ko‘tarilgan bo‘lsa, ayrim mevalar arzonlashdi.
- Benzin narxlari oshdi, metan narxi esa o‘zgarmadi, shuningdek, ta’lim va kommunal xizmatlar ham qimmatlashdi.
O‘zbekistonda iste’mol sektoridagi narxlar barqarorlashuvi davom etmoqda. Milliy statistika qo‘mitasi taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yilning sentyabr oyida iste’mol sektoridagi tovarlar va xizmatlar narxlari o‘rtacha 0,7 foizga oshdi.
Eng e’tiborli jihati, yillik iste’mol narxlari indeksi (INI) 6,4 foizni tashkil etib, o‘tgan yilning mos davriga (2025 yil sentyabridagi 8,0 foiz) nisbatan naq 1,6 foiz bandga pasaydi. Ushbu ko‘rsatkich inflyatsiya bosimining sezilarli darajada jilovlanayotganidan dalolat beradi.
Sentyabr oyida asosiy narx o‘sishi oziq-ovqat mahsulotlari (o‘rtacha 1,0 foiz) va pullik xizmatlar (0,9 foiz) hissasiga to‘g‘ri keldi. Nooziq-ovqat tovarlari esa nisbatan past sur’atda — 0,3 foizga qimmatlashdi.
Dasturxon xarajatlari: Go‘sht va tuxum qimmatlashdi, mevalar arzonladi
Oziq-ovqat segmentida narxlar harakati bir necha yo‘nalishda namoyon bo‘ldi:
Kundalik mahsulotlar: Tuxum narxi oy davomida 5,3 foizga oshdi. Go‘sht mahsulotlaridan suyakli mol go‘shti 1,7 foizga, suyaksiz mol go‘shti 1,1 foizga, qo‘y go‘shti esa 1,3 foizga qimmatlashdi. Shuningdek, grechka (1,1%), guruch va guruch oqshog‘i (1,0%), sut (0,8%) hamda sariyog‘ (0,8%) narxlarida ham biroz o‘sish kuzatildi;
Sabzavotlar keskin ko‘tarildi: Mavsumiy omillar ta’sirida pomidor (14,2%), bodring (13,5%), sabzi (12,4%), bulg‘or qalampiri (4,9%), baqlajon (4,7%) va piyoz (2,6%) narxlari qimmatlashdi;
Arzonlashgan mevalar: Bozorlarda ayrim ne’matlar arzonlashdi — sitrus mevalar 12,0 foizga, uzum 5,7 foizga, olma 2,4 foizga hamda banan 1,7 foizga pasaydi.
Yoqilg‘i bozori: AI-95 va propan oshdi, metan o‘zgarishsiz qoldi
Energiya va yoqilg‘i bozoridagi narx harakatlari haydovchilar e’tiborini tortmoqda:
Benzin: AI-95 markali benzin narxi bir oyda 4,2 foizga qimmatlashdi. Ommabop AI-92 benzini 0,7 foizga, premium AI-98 va AI-100 markalari esa 0,4 foizga oshdi;
Gaz: Suyultirilgan propan gazi narxi 4,2 foizga ko‘tarilgan bo‘lsa, siqilgan tabiiy gaz — metan narxlarida hech qanday o‘zgarish qayd etilmadi.
Xizmatlar va ta’lim to‘lovlaridagi o‘sish
Sentyabr — yangi o‘quv yili boshlanishi davri bo‘lgani sababli, xizmatlar sohasida asosiy o‘sish ta’lim tizimiga to‘g‘ri keldi:
Maktab va bog‘chalar: Davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari to‘lovlari 6,8 foizga, xususiy bog‘chalar esa 1,7 foizga oshdi. Xususiy maktablarda ta’lim olish bahosi 6,0 foizga ko‘tarildi;
Oliy ta’lim va boshqalar: Davlat oliy ta’lim muassasalarida (OTM) to‘lov-kontrakt narxlari 6,3 foizga, huquqiy tusdagi xizmatlar 6,6 foizga oshdi;
Kommunal va servis: Avtomobil to‘xtash joylari xizmati 2,2 foizga, sovuq suv va kanalizatsiya to‘lovlari esa 2,1 foizga qimmatlashdi.
Statistika qo‘mitasining bildirishicha, ushbu ko‘rsatkichlarni hisoblash uchun respublika bo‘ylab 10 mingdan ziyod savdo va xizmat ko‘rsatish maskanlaridan 2 milliondan ortiq narx qayd etilgan bo‘lib, 419 turdagi mahsulot va 98 turdagi xizmatlar to‘liq qamrab olindi.
Izohlar 0
…