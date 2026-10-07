O‘zbekistonlik xotin-qizlarning qanchasi internetdan foydalanadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda 10 yosh va undan katta bo‘lgan xotin-qizlarning 97 foizi internetdan muntazam foydalanadi.
- Bu ko‘rsatkich 2021 yildagi 76,6 foizdan 20 foizdan ortiq o‘sdi va 2026 yilning yanvar–avgust oylari yakunlariga ko‘ra 97,0 foizga yetdi.
- Ayollar va erkaklar o‘rtasidagi internetdan foydalanishdagi farq minimal darajada bo‘lib, ayollar 97 foiz, erkaklar esa 97,5 foizni tashkil etadi.
O‘zbekistonda raqamlashtirish, mobil aloqa va internet infratuzilmasining jadal rivojlanishi aholining global tarmoqqa ulanish darajasini tarixiy ko‘rsatkichlarga olib chiqdi. Milliy statistika qo‘mitasi tomonidan o‘tkazilgan uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvlari natijalari mamlakatda xotin-qizlarning internetdan foydalanish faolligi mutlaq rekord darajaga yetganini ko‘rsatdi.
Hisobot davrida 10 yosh va undan katta bo‘lgan o‘zbekistonlik xotin-qizlarning naq 97 foizi internet tarmog‘idan muntazam foydalanayotgani ma’lum bo‘ldi.
5 yil ichida 20 foizdan ortiq o‘sish: Raqamlar qiyosi
So‘nggi yillarda mamlakatda raqamli texnologiyalarning ommalashuvi natijasida ko‘rsatkichlar keskin sur’atda oshgan:
2021 yilgi holat: Oradan 5 yil oldin, ya’ni 2021 yilda mazkur yosh toifasidagi ayollarning atigi 76,6 foizi tarmoqdan foydalangan bo‘lsa;
2026 yilgi natija: 2026 yilning yanvar–avgust oylari yakunlariga ko‘ra, bu raqam 97,0 foizga ko‘tarilib, 20 foizdan ortiq real o‘sishni qayd etdi.
Ushbu sakrash O‘zbekistonda onlayn xizmatlar, raqamli bank tizimi, elektron ta’lim platformalari va ijtimoiy tarmoqlar ayollarning kundalik turmush tarzining ajralmas qismiga aylanganidan dalolat beradi.
Gender tengligi: Erkaklar va ayollar o‘rtasidagi farq minimal darajada
Statistik tahlillar O‘zbekistonda internetdan foydalanish borasidagi erkaklar va ayollar o‘rtasidagi farq deyarli butunlay yo‘qolganini ko‘rsatmoqda:
Erkaklar ko‘rsatkichi: 2026 yilning dastlabki sakkiz oyida 10 yosh va undan katta bo‘lgan erkaklar orasida internet foydalanuvchilari ulushi 97,5 foizni tashkil etgan;
Tafovut: Ayollar (97%) va erkaklar (97,5%) o‘rtasidagi tafovut bor-yo‘g‘i 0,5 foizni tashkil qilib, mamlakat bo‘ylab raqamli resurslarga teng va cheklovsiz kirish imkoniyati yaratilganini tasdiqlaydi.
Mutaxassislarning fikricha, internetning bu darajada ommalashuvi masofaviy ta’lim, frilans va onlayn savdo kabi yo‘nalishlarda ayollarning iqtisodiy faolligi hamda jamiyatdagi o‘rnini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda.
Izohlar 0
…