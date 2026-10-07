O‘zbekistonlik xotin-qizlarning qanchasi internetdan foydalanadi?

·31·Jamiyat
O‘zbekistonlik xotin-qizlarning qanchasi internetdan foydalanadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda 10 yosh va undan katta bo‘lgan xotin-qizlarning 97 foizi internetdan muntazam foydalanadi.
  • Bu ko‘rsatkich 2021 yildagi 76,6 foizdan 20 foizdan ortiq o‘sdi va 2026 yilning yanvar–avgust oylari yakunlariga ko‘ra 97,0 foizga yetdi.
  • Ayollar va erkaklar o‘rtasidagi internetdan foydalanishdagi farq minimal darajada bo‘lib, ayollar 97 foiz, erkaklar esa 97,5 foizni tashkil etadi.

O‘zbekistonda raqamlashtirish, mobil aloqa va internet infratuzilmasining jadal rivojlanishi aholining global tarmoqqa ulanish darajasini tarixiy ko‘rsatkichlarga olib chiqdi. Milliy statistika qo‘mitasi tomonidan o‘tkazilgan uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvlari natijalari mamlakatda xotin-qizlarning internetdan foydalanish faolligi mutlaq rekord darajaga yetganini ko‘rsatdi.

Hisobot davrida 10 yosh va undan katta bo‘lgan o‘zbekistonlik xotin-qizlarning naq 97 foizi internet tarmog‘idan muntazam foydalanayotgani ma’lum bo‘ldi.

5 yil ichida 20 foizdan ortiq o‘sish: Raqamlar qiyosi

So‘nggi yillarda mamlakatda raqamli texnologiyalarning ommalashuvi natijasida ko‘rsatkichlar keskin sur’atda oshgan:

  • 2021 yilgi holat: Oradan 5 yil oldin, ya’ni 2021 yilda mazkur yosh toifasidagi ayollarning atigi 76,6 foizi tarmoqdan foydalangan bo‘lsa;

  • 2026 yilgi natija: 2026 yilning yanvar–avgust oylari yakunlariga ko‘ra, bu raqam 97,0 foizga ko‘tarilib, 20 foizdan ortiq real o‘sishni qayd etdi.

Ushbu sakrash O‘zbekistonda onlayn xizmatlar, raqamli bank tizimi, elektron ta’lim platformalari va ijtimoiy tarmoqlar ayollarning kundalik turmush tarzining ajralmas qismiga aylanganidan dalolat beradi.

Gender tengligi: Erkaklar va ayollar o‘rtasidagi farq minimal darajada

Statistik tahlillar O‘zbekistonda internetdan foydalanish borasidagi erkaklar va ayollar o‘rtasidagi farq deyarli butunlay yo‘qolganini ko‘rsatmoqda:

  • Erkaklar ko‘rsatkichi: 2026 yilning dastlabki sakkiz oyida 10 yosh va undan katta bo‘lgan erkaklar orasida internet foydalanuvchilari ulushi 97,5 foizni tashkil etgan;

  • Tafovut: Ayollar (97%) va erkaklar (97,5%) o‘rtasidagi tafovut bor-yo‘g‘i 0,5 foizni tashkil qilib, mamlakat bo‘ylab raqamli resurslarga teng va cheklovsiz kirish imkoniyati yaratilganini tasdiqlaydi.

Mutaxassislarning fikricha, internetning bu darajada ommalashuvi masofaviy ta’lim, frilans va onlayn savdo kabi yo‘nalishlarda ayollarning iqtisodiy faolligi hamda jamiyatdagi o‘rnini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

O‘zbekistonMillӣ statistika qo‘mitasiInternet foydalanishGender tengligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonga sayyohlar oqimi 21 %dan ziyod o‘sdi: Eng ko‘p qaysi davlatlardan kelishmoqda?O‘zbekistonga sayyohlar oqimi 21 %dan ziyod o‘sdi: Eng ko‘p qaysi davlatlardan kelishmoqda?17 sentabr 17:01Talaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradiTalaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradi2 sentabr 12:45Rossiyadan 10 kunda 96,5 ming o‘zbekistonlik qaytdi: migratsiya oqimida nima o‘zgarmoqda?Rossiyadan 10 kunda 96,5 ming o‘zbekistonlik qaytdi: migratsiya oqimida nima o‘zgarmoqda?13 sentabr 18:40DXX «Ummu Muhammad» laqabli ayolni qidiruvga berdi: Terroristik tashkilotlarga yollashning xavfli sxemasiDXX «Ummu Muhammad» laqabli ayolni qidiruvga berdi: Terroristik tashkilotlarga yollashning xavfli sxemasi19 sentabr 18:04«Qiz topish va tanishish eng qiyin davlatlar»: O‘zbekiston dunyo bo‘yicha nechanchi o‘rinda!«Qiz topish va tanishish eng qiyin davlatlar»: O‘zbekiston dunyo bo‘yicha nechanchi o‘rinda!20 sentabr 18:30Namanganda ikki qizni fohishalikka jo‘natmoqchi bo‘lgan ayollar Chustda qo‘lga olindiNamanganda ikki qizni fohishalikka jo‘natmoqchi bo‘lgan ayollar Chustda qo‘lga olindi17 sentabr 18:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi