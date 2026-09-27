O‘zbekistonda tovuq go‘shti importi qariyb 25 %ga oshdi: oziq-ovqat bozoridagi o‘zgarishlar

·0·Iqtisodiyot
O‘zbekistonda tovuq go‘shti importi qariyb 25 %ga oshdi: oziq-ovqat bozoridagi o‘zgarishlar

O‘zbekiston iste’mol bozorida parranda go‘shtiga bo‘lgan talab sezilarli darajada ortib, tashqi savdo ko‘rsatkichlarida keskin sakrash qayd etildi. Milliy statistika qo‘mitasi taqdim etgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–iyul oylari davomida respublikaga dunyoning 18 ta davlatidan umumiy qiymati 47,6 million AQSH dollariga teng bo‘lgan 39,8 ming tonna tovuq go‘shti olib kirildi. Bu ko‘rsatkich 2025 yilning mos davri bilan taqqoslanganda naqd 7,9 ming tonnaga yoki 24,8 foizga oshganini ko‘rsatmoqda.

Tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, mamlakatimizga parranda mahsulotlari yetkazib beruvchilar orasida Turkiya mutlaq peshqadamlikni qo‘lga kiritgan bo‘lib, umumiy importning to‘rtdan biridan ortig‘i aynan ushbu davlat hissasiga to‘g‘ri kelmoqda. Shu bilan birga, an’anaviy hamkorlar hisoblangan Rossiya, Xitoy, Belarus va AQSH bozorlaridan ham mahsulot oqimi faol davom etmoqda.

«39,8 ming tonna, 47,6 mln dollar va Turkiya yetakchiligi»: Import dinamikasining 5 ta asosiy nuqtasi

Tovuq go‘shti importi bo‘yicha statistikadan eng muhim rasmiy raqamlar va faktlar:

  • 24,8 foizlik keskin o‘sish: 2026 yilning 7 oyida import hajmi o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 7,9 ming tonnaga ko‘paydi;

  • 47,6 million dollarlik umumiy hajm: O‘zbekistonga jami 18 ta xorijiy davlatdan 39,8 ming tonna mahsulot keltirildi;

  • Turkiya — asosiy eksportchi: 10,2 ming tonna ko‘rsatkich bilan turk parrandachilik korxonalari O‘zbekiston bozorida birinchi o‘rinni egalladi;

  • Shimoliy va Sharqiy yo‘nalishlar: Rossiyadan 7,2 ming tonna, Xitoydan 5,2 ming tonna va Belarus davlatidan 3,5 ming tonna go‘sht xarid qilindi;

  • AQSH va boshqa davlatlar ulushi: Okean ortidan 3,4 ming tonna olib kirilgan bo‘lsa, qolgan 10,3 ming tonnalik ta’minot boshqa hamkor davlatlar zimmasiga to‘g‘ri keldi.

O‘zbekistonga tovuq go‘shti yetkazib beruvchi asosiy davlatlar (2026 yil yanvar–iyul)

Parranda go‘shti importining davlatlar kesimidagi taqsimoti va hajmlari ko‘rsatkichlari jadvali:

Yetkazib beruvchi davlatlar

Import hajmi (ming tonna)

Umumiy hajmdagi ulushi (taxminan, %)

Bozordagi o‘rni va asosiy xususiyati

Turkiya

10,2

25,6%

Mutlaq yetakchi; sifatli va halol segmentdagi asosiy ulush

Rossiya

7,2

18,1%

Ikkinchi yirik ta’minotchi; logistik qulaylik va yaqinlik

Xitoy

5,2

13,1%

Barqaror o‘sish dinamikasiga ega yirik savdo hamkori

Belarus

3,5

8,8%

Muntazam standart va sifatga tayangan ta’minotchi

AQSH

3,4

8,5%

To‘g‘ridan to‘g‘ri yirik ulgurji yetkazib beruvchi

Boshqa 13 ta davlat

10,3

25,9%

Bozor diversifikatsiyasi va qo‘shimcha ta’minot zaxirasi

JAMI

39,8 ming tonna

100%

Umumiy qiymati: 47,6 million AQSH dollari

Iqtisodiy va iste’mol bozori ekspertizasi: Tovuq go‘shti importi nega bu qadar oshdi?

Oziq-ovqat bozori tahlilchilari, iqtisodchilar va soha ekspertlarining xulosalari:

  • «Qizil go‘sht narxi va arzon oqsil talabi»: Ichki bozorda mol va qo‘y go‘shti narxlarining nisbatan qimmatligi aholi va umumiy ovqatlanish shoxobchalarini (fastfud, restoran va oshxonalar) nisbatan hamyonbop bo‘lgan tovuq go‘shti iste’moliga kengroq yo‘naltirmoqda;

  • Mahalliy ozuqa bazasi bosimi: Mamlakatimizda parrandachilik fabrikalari faoliyat yuritayotgan bo‘lsa-da, yem-xashak (shrot, makkajo‘xori) tannarxining yuqoriligi mahalliy ishlab chiqarish hajmining o‘sib borayotgan ichki talabni to‘liq qoplay olmasligiga olib kelmoqda; bu bo‘shliqni import to‘ldirmoqda;

  • Turkiya va Rossiya ta’minot zanjirlari: Turkiyaning logistik koridorlarni kengaytirgani hamda «halol» sertifikatlarining aholi tomonidan yuqori ishonch bilan qabul qilinishi turk mahsulotlarining ichki peshtaxtalarda birinchi o‘ringa chiqib olishiga asosiy omil bo‘ldi.

Sizningcha, tovuq go‘shti importining 25 foizga yaqin oshishi ichki bozordagi narx-navo barqarorligini saqlashga yordam beradimi yoki bu mahalliy parrandachilik korxonalariga jiddiy bosim o‘tkazadimi? Kundalik iste’molda mahalliy tovuq go‘shtini ma’qul ko‘rasizmi yoki import mahsulotlarini? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va oziq-ovqat xavfsizligiga oid ushbu muhim tahlilni yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

TurkiyaO‘zbekistonparranda go‘shti importiMilliy statistika qo‘mitasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda benzin nega qimmatlashmoqda: bozorda nima bo‘lyapti?O‘zbekistonda benzin nega qimmatlashmoqda: bozorda nima bo‘lyapti?8 sentabr 11:00O‘zbekistonda go‘sht importi kamaydi, ichki bozorda esa narxlar qimmatlashdiO‘zbekistonda go‘sht importi kamaydi, ichki bozorda esa narxlar qimmatlashdi13 may 23:24O‘zbekiston mol go‘shtini asosan qaysi davlatlardan import qilmoqda?O‘zbekiston mol go‘shtini asosan qaysi davlatlardan import qilmoqda?6 avgust 12:59Go‘sht narxi oshishi va chorvadagi real raqamlar: Prezident qator topshiriqlar berdiGo‘sht narxi oshishi va chorvadagi real raqamlar: Prezident qator topshiriqlar berdi22 iyul 05:32O‘zbekiston importda eng ko‘p mablag‘ni mashina va transport uskunalariga sarfladiO‘zbekiston importda eng ko‘p mablag‘ni mashina va transport uskunalariga sarfladi28 iyun 13:04Akvarium bozorida Tailand ustun: import 44 foizga oshdiAkvarium bozorida Tailand ustun: import 44 foizga oshdi2 avgust 20:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi