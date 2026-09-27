O‘zbekistonda tovuq go‘shti importi qariyb 25 %ga oshdi: oziq-ovqat bozoridagi o‘zgarishlar
O‘zbekiston iste’mol bozorida parranda go‘shtiga bo‘lgan talab sezilarli darajada ortib, tashqi savdo ko‘rsatkichlarida keskin sakrash qayd etildi. Milliy statistika qo‘mitasi taqdim etgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–iyul oylari davomida respublikaga dunyoning 18 ta davlatidan umumiy qiymati 47,6 million AQSH dollariga teng bo‘lgan 39,8 ming tonna tovuq go‘shti olib kirildi. Bu ko‘rsatkich 2025 yilning mos davri bilan taqqoslanganda naqd 7,9 ming tonnaga yoki 24,8 foizga oshganini ko‘rsatmoqda.
Tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, mamlakatimizga parranda mahsulotlari yetkazib beruvchilar orasida Turkiya mutlaq peshqadamlikni qo‘lga kiritgan bo‘lib, umumiy importning to‘rtdan biridan ortig‘i aynan ushbu davlat hissasiga to‘g‘ri kelmoqda. Shu bilan birga, an’anaviy hamkorlar hisoblangan Rossiya, Xitoy, Belarus va AQSH bozorlaridan ham mahsulot oqimi faol davom etmoqda.
«39,8 ming tonna, 47,6 mln dollar va Turkiya yetakchiligi»: Import dinamikasining 5 ta asosiy nuqtasi
Tovuq go‘shti importi bo‘yicha statistikadan eng muhim rasmiy raqamlar va faktlar:
24,8 foizlik keskin o‘sish: 2026 yilning 7 oyida import hajmi o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 7,9 ming tonnaga ko‘paydi;
47,6 million dollarlik umumiy hajm: O‘zbekistonga jami 18 ta xorijiy davlatdan 39,8 ming tonna mahsulot keltirildi;
Turkiya — asosiy eksportchi: 10,2 ming tonna ko‘rsatkich bilan turk parrandachilik korxonalari O‘zbekiston bozorida birinchi o‘rinni egalladi;
Shimoliy va Sharqiy yo‘nalishlar: Rossiyadan 7,2 ming tonna, Xitoydan 5,2 ming tonna va Belarus davlatidan 3,5 ming tonna go‘sht xarid qilindi;
AQSH va boshqa davlatlar ulushi: Okean ortidan 3,4 ming tonna olib kirilgan bo‘lsa, qolgan 10,3 ming tonnalik ta’minot boshqa hamkor davlatlar zimmasiga to‘g‘ri keldi.
O‘zbekistonga tovuq go‘shti yetkazib beruvchi asosiy davlatlar (2026 yil yanvar–iyul)
Parranda go‘shti importining davlatlar kesimidagi taqsimoti va hajmlari ko‘rsatkichlari jadvali:
Yetkazib beruvchi davlatlar
Import hajmi (ming tonna)
Umumiy hajmdagi ulushi (taxminan, %)
Bozordagi o‘rni va asosiy xususiyati
Turkiya
10,2
25,6%
Mutlaq yetakchi; sifatli va halol segmentdagi asosiy ulush
Rossiya
7,2
18,1%
Ikkinchi yirik ta’minotchi; logistik qulaylik va yaqinlik
Xitoy
5,2
13,1%
Barqaror o‘sish dinamikasiga ega yirik savdo hamkori
Belarus
3,5
8,8%
Muntazam standart va sifatga tayangan ta’minotchi
AQSH
3,4
8,5%
To‘g‘ridan to‘g‘ri yirik ulgurji yetkazib beruvchi
Boshqa 13 ta davlat
10,3
25,9%
Bozor diversifikatsiyasi va qo‘shimcha ta’minot zaxirasi
JAMI
39,8 ming tonna
100%
Umumiy qiymati: 47,6 million AQSH dollari
Iqtisodiy va iste’mol bozori ekspertizasi: Tovuq go‘shti importi nega bu qadar oshdi?
Oziq-ovqat bozori tahlilchilari, iqtisodchilar va soha ekspertlarining xulosalari:
«Qizil go‘sht narxi va arzon oqsil talabi»: Ichki bozorda mol va qo‘y go‘shti narxlarining nisbatan qimmatligi aholi va umumiy ovqatlanish shoxobchalarini (fastfud, restoran va oshxonalar) nisbatan hamyonbop bo‘lgan tovuq go‘shti iste’moliga kengroq yo‘naltirmoqda;
Mahalliy ozuqa bazasi bosimi: Mamlakatimizda parrandachilik fabrikalari faoliyat yuritayotgan bo‘lsa-da, yem-xashak (shrot, makkajo‘xori) tannarxining yuqoriligi mahalliy ishlab chiqarish hajmining o‘sib borayotgan ichki talabni to‘liq qoplay olmasligiga olib kelmoqda; bu bo‘shliqni import to‘ldirmoqda;
Turkiya va Rossiya ta’minot zanjirlari: Turkiyaning logistik koridorlarni kengaytirgani hamda «halol» sertifikatlarining aholi tomonidan yuqori ishonch bilan qabul qilinishi turk mahsulotlarining ichki peshtaxtalarda birinchi o‘ringa chiqib olishiga asosiy omil bo‘ldi.
Sizningcha, tovuq go‘shti importining 25 foizga yaqin oshishi ichki bozordagi narx-navo barqarorligini saqlashga yordam beradimi yoki bu mahalliy parrandachilik korxonalariga jiddiy bosim o‘tkazadimi? Kundalik iste’molda mahalliy tovuq go‘shtini ma’qul ko‘rasizmi yoki import mahsulotlarini? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va oziq-ovqat xavfsizligiga oid ushbu muhim tahlilni yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…