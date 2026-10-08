O‘zbekiston zaxiralari bir oyda 7,7 foizga qisqardi

·52·Iqtisodiyot
O‘zbekiston zaxiralari bir oyda 7,7 foizga qisqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonning xalqaro zaxiralari sentyabr oyida 7,7 foizga kamayib, 1 oktyabr holatiga 66,6 mlrd dollarni tashkil etdi.
  • Zaxiralarning asosiy ulushi bo‘lgan oltinning qiymati xalqaro bozordagi narxlarning pasayishi sababli 4,8 mlrd dollarga tushib, 60,1 mlrd dollarga yetdi, biroq fizik oltin hajmi oshdi.
  • Valyuta zaxiralari ham 10,6 foizga qisqarib, 5,9 mlrd dollarni tashkil etdi.
  • Shunga qaramay, O‘zbekiston zaxiralari bir yil oldingi ko‘rsatkichdan 21,1 foiz yuqori.

O‘zbekistonning xalqaro zaxiralari 2026 yil sentyabr oyida 5,55 mlrd dollarga yoki 7,7 foizga kamayib, 1 oktyabr holatiga 66,6 mlrd dollarni tashkil etdi, deb xabar beradi UzDaily.

Zaxiralar tarkibidagi asosiy ulush oltinga to‘g‘ri keladi. Sentyabr oyida oltin zaxiralarining qiymati 4,8 mlrd dollarga kamayib, 64,9 mlrd dollardan 60,1 mlrd dollarga tushgan. Biroq fizik oltin hajmi oshgan. U 14,1 mln troy unsiyadan 14,3 mln troy unsiyaga yetgan.

Oltin qiymatining pasayishiga xalqaro bozordagi narxlar ta’sir qilgan. Sentyabr oyida London Fixing bo‘yicha oltinning bir troy unsiyasi 9 foizga arzonlab, 4188,75 dollarga tushgan. 7 oktyabr holatiga kotirovkalar yana pasayib, bir unsiya uchun 4119 dollarga kelgan.

Shunga qaramay, oltinning O‘zbekiston xalqaro zaxiralari tarkibidagi ulushi 90,2 foiz darajasida qolgan.

Valyuta zaxiralari ham sentyabr oyida qisqargan. Ularning hajmi 6,6 mlrd dollardan 5,9 mlrd dollarga tushib, 10,6 foizga kamaygan. Asosiy pasayish naqd valyuta va depozitlar hisobiga to‘g‘ri kelgan. Ushbu ko‘rsatkich 629 mln dollarga kamayib, 4,24 mlrd dollarni tashkil etgan.

Regulyator portfelidagi xalqaro qimmatli qog‘ozlar hajmi sentyabrda 74 mln dollarga qisqarib, 1,77 mlrd dollardan 1,69 mlrd dollarga tushgan. Qimmatli qog‘ozlarning xalqaro zaxiralar tarkibidagi ulushi 2,5 foizni tashkil etgan.

Maxsus qarz olish huquqlari, ya’ni SDR aktivlari esa 571 mln dollar miqdorida qayd etilgan.

Sentyabr oyidagi qisqarishga qaramay, O‘zbekiston zaxiralari bir yil oldingi ko‘rsatkichdan 21,1 foiz yoki 11,6 mlrd dollar yuqori. Bir yil avval zaxiralar 55 mlrd dollar atrofida bo‘lgan.

Yil boshida O‘zbekistonning xalqaro zaxiralari 66,3 mlrd dollar edi. 1 mart kuni esa 77,1 mlrd dollar bilan eng yuqori ko‘rsatkich qayd etilgan. 1 oktyabr holatidagi 66,6 mlrd dollarlik zaxira ushbu cho‘qqi ko‘rsatkichdan 13,6 foiz past.

O‘zbekistonning xalqaro zaxiralarioltin zaxiralariLondon FixingSDR aktivlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sentyabrda narxlar 0,7 foizga oshdi — qaysi mahsulotlar qimmatlashdi, nimalar arzonladi?Sentyabrda narxlar 0,7 foizga oshdi — qaysi mahsulotlar qimmatlashdi, nimalar arzonladi?Kecha 10:23O‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari hajmi 70 mlrd dollardan oshdiO‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari hajmi 70 mlrd dollardan oshdi7 iyun 14:54O‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari bir oyda qariyb 590 mln dollarga ko‘paydiO‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari bir oyda qariyb 590 mln dollarga ko‘paydi10 avgust 05:36Belarusning valyuta zaxiralari bir oyda 1 milliard dollarga oshdi...Belarusning valyuta zaxiralari bir oyda 1 milliard dollarga oshdi...3 sentabr 22:37Yarim yilda 41 mlrd dollarlik savdo: import o‘sdi, eksport pasaydiYarim yilda 41 mlrd dollarlik savdo: import o‘sdi, eksport pasaydi2 avgust 17:12O‘zbekistonda tabiiy gaz qazib olish hajmi sezilarli darajada kamaydiO‘zbekistonda tabiiy gaz qazib olish hajmi sezilarli darajada kamaydi3 iyun 12:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi