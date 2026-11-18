«Real» Arda Guler bilan shartnomani uzaytirdi: turkiyalik yulduzning yangi maqomi ma’lum
Madridning «Real» klubi turkiyalik yarimhimoyachi Arda Gulerni uzoq muddatga jamoada olib qolishga qaror qildi. Tomonlar yangi shartnoma imzoladi va 21 yoshli futbolchi endi 2032 yilning yoziga qadar «qirollik klubi» sharafini himoya qiladi. Bu haqda «Real» rasmiy sayti xabar berdi.
Guler «Real» bilan 2032 yilgacha birga
Yangi kelishuvga ko‘ra, Arda Gulerning shartnomasi 2032 yil 30 iyuniga qadar amal qiladi. Bu qaror klubning iqtidorli yarimhimoyachiga bo‘lgan ishonchi va uni uzoq muddatli loyihaning muhim qismi sifatida ko‘rayotganini anglatadi.
Turkiyalik futbolchi 2023 yil iyul oyida, 18 yoshida «Real» safiga kelib qo‘shilgan. Shundan buyon u jamoa tarkibida 126 ta uchrashuvda ishtirok etib, beshta sovrinni qo‘lga kiritdi.
Chempionlar ligasi g‘olibi va Turkiya terma jamoasi a’zosi
«Real» safida Guler quyidagi sovrinlarga ega bo‘ldi:
Chempionlar ligasi;
Klublar o‘rtasidagi jahon chempionati;
Yevropa Superkubogi;
Ispaniya chempionati;
Ispaniya Superkubogi.
Shuningdek, Arda Guler Turkiya milliy jamoasi safida hozirga qadar 38 ta uchrashuvda maydonga tushgan.
Klub xabarida futbolchining shaxsiy yutug‘i ham qayd etildi. U 2025/2026 yilgi mavsumda Chempionlar ligasining eng yaxshi yosh futbolchisi deb topilgan.
Shunday qilib, «Real» o‘z tarkibidagi iqtidorli futbolchilardan birini yana bir necha yilga saqlab qoldi. Arda Guler uchun esa yangi shartnoma Madriddagi faoliyatini davom ettirish va jamoa bilan yanada katta muvaffaqiyatlarga erishish imkoniyatini beradi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…