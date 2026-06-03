Toshkentda avtomobil sotish bilan bog‘liq yirik firibgarlik fosh etildi

·116·Jamiyat
Toshkentda avtomobil sotish bilan bog‘liq yirik firibgarlik fosh etildi

Poytaxtimizda ikkinchi qo‘l avtotransport vositalarini sotib olish istagida bo‘lgan fuqarolarni chuv tushirib, ularning mablag‘larini aldov yo‘li bilan o‘zlashtirib kelayotgan jinoiy guruh a’zolari qo‘lga olindi. Toshkent shahrining Uchtepa tumanida mashina savdosi niqobi ostida fuqaroning juda yirik miqdordagi pullarini o‘g‘irlagan shaxslarning qonunga zid faoliyatiga ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan chek qo‘yildi.

Afsuski, bu galgi moliyaviy tuzoqqa Toshkent shahrida yashovchi fuqaro Abdulaziz K. tushib qolgan. U internet tarmog‘idagi ommabop saytlardan birida joylashtirilgan jozibador avtomobil sotuvi haqidagi e’longa ishongan.

Bank garovi yashirilgan «issiqqina» kelishuv

Xaridor Abdulaziz K. e’lon egalari bilan bog‘langandan so‘ng, 2002 yilda tug‘ilgan Muhammadali R. va uning jinoiy sherigi Asatulla A. bilan faol muzokaralarga kirishgan. Ushbu uddaburon "sotuvchilar" o‘zlari taklif qilayotgan avtomobil aslida tijorat bankida rasman garovda turganini xaridordan ataylab yashirishgan.

Ikki tomon uzoq tortishuvlardan so‘ng, mashinaning umumiy narxini 20 000 AQSH dollari etib belgilashgan va kelishuvga erishishgan. Firibgarlar o‘z o‘yinlarini oxiriga yetkazish uchun quyidagi harakatlarni amalga oshirishgan:

  • Zalog (zakalat) olish: Ular go‘yoki hujjatlarni rasmiylashtirish va mashinani band qilib qo‘yish bahonasida jabrlanuvchidan naqd 13 000 AQSH dollari miqdorida oldindan to‘lov olishgan.

  • G‘oyib bo‘lish: Ulkan miqdordagi mablag‘ni qo‘lga kiritgach, sheriklar qisqa fursatda o‘z telefonlarini o‘chirib, jabrlanuvchi bilan umuman aloqaga chiqmay qo‘yishgan.

Huquqiy chora: Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi

Aldanib qolganini tushungan fuqaro zudlik bilan huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga murojaat qilgan. Olib borilgan tezkor qidiruv harakatlari natijasida gumonlanuvchilar qo‘lga olindi.

Mazkur holat yuzasidan Uchtepa tumani IIO FMB (Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi) huzuridagi Tergov bo‘limi tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi ("Firibgarlik") bilan rasman jinoyat ishi qo‘zg‘atildi. Hozirda ushbu shaxslarning boshqa xuddi shunday jinoyatlarga aloqadorligini tekshirish maqsadida qat’iy tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

IIVdan muhim ogohlantirish: Mablag‘laringizni asrang!

Ichki ishlar vazirligi mazkur noxush voqea munosabati bilan yurtimiz aholisi va avtomobil ishqibozlarini yana bir bor ogohlikka chaqiradi.

Kelajakda kutilmagan moliyaviy yo‘qotishlarga yoki firibgarlar tuzog‘iga tushib qolmaslik uchun, har qanday yirik oldi-sotdi bitimlarida pul mablag‘larini, ayniqsa boshlang‘ich to‘lovlarni, faqat va faqat hujjatlar notarial tartibda to‘liq rasmiylashtirilib, davlat ro‘yxatidan o‘tkazilganidan so‘ng amalga oshirish tavsiya etiladi. Mashinaning bank yoki boshqa tashkilotlarda taqiqda (garovda) yo‘qligini oldindan tegishli bazalar orqali tekshirishni unutmang.

Yurtimizdagi eng muhim huquqiy voqealar va kundalik dolzarb xabarlarni Zamin sahifalarida kuzatib boring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda bolalar uchun xavfli o‘yinchoqlar sotilayotgani aniqlandiBugun, 14:18Kredit qarzi sababli “HOHAN” yuk avtomashinasi auksionga chiqarildiBugun, 14:14AQSHda ko‘cha poygasida qatnashgan o‘zbekistonliklarga qanday ayblov qo‘yildi?Bugun, 12:3917 yoshli qizni “Damas”da o‘g‘irlashga uringan yigit sudlandiBugun, 11:56Farzandlar hayotiga zomin bo‘lgan tungi poyga: mudhish YTH tafsilotlariBugun, 11:36Bolalar mashinasida yo‘lga chiqqan bloger jarimaga tortildiBugun, 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi