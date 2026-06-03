Toshkentda avtomobil sotish bilan bog‘liq yirik firibgarlik fosh etildi
Poytaxtimizda ikkinchi qo‘l avtotransport vositalarini sotib olish istagida bo‘lgan fuqarolarni chuv tushirib, ularning mablag‘larini aldov yo‘li bilan o‘zlashtirib kelayotgan jinoiy guruh a’zolari qo‘lga olindi. Toshkent shahrining Uchtepa tumanida mashina savdosi niqobi ostida fuqaroning juda yirik miqdordagi pullarini o‘g‘irlagan shaxslarning qonunga zid faoliyatiga ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan chek qo‘yildi.
Afsuski, bu galgi moliyaviy tuzoqqa Toshkent shahrida yashovchi fuqaro Abdulaziz K. tushib qolgan. U internet tarmog‘idagi ommabop saytlardan birida joylashtirilgan jozibador avtomobil sotuvi haqidagi e’longa ishongan.
Bank garovi yashirilgan «issiqqina» kelishuv
Xaridor Abdulaziz K. e’lon egalari bilan bog‘langandan so‘ng, 2002 yilda tug‘ilgan Muhammadali R. va uning jinoiy sherigi Asatulla A. bilan faol muzokaralarga kirishgan. Ushbu uddaburon "sotuvchilar" o‘zlari taklif qilayotgan avtomobil aslida tijorat bankida rasman garovda turganini xaridordan ataylab yashirishgan.
Ikki tomon uzoq tortishuvlardan so‘ng, mashinaning umumiy narxini 20 000 AQSH dollari etib belgilashgan va kelishuvga erishishgan. Firibgarlar o‘z o‘yinlarini oxiriga yetkazish uchun quyidagi harakatlarni amalga oshirishgan:
Zalog (zakalat) olish: Ular go‘yoki hujjatlarni rasmiylashtirish va mashinani band qilib qo‘yish bahonasida jabrlanuvchidan naqd 13 000 AQSH dollari miqdorida oldindan to‘lov olishgan.
G‘oyib bo‘lish: Ulkan miqdordagi mablag‘ni qo‘lga kiritgach, sheriklar qisqa fursatda o‘z telefonlarini o‘chirib, jabrlanuvchi bilan umuman aloqaga chiqmay qo‘yishgan.
Huquqiy chora: Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi
Aldanib qolganini tushungan fuqaro zudlik bilan huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga murojaat qilgan. Olib borilgan tezkor qidiruv harakatlari natijasida gumonlanuvchilar qo‘lga olindi.
Mazkur holat yuzasidan Uchtepa tumani IIO FMB (Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi) huzuridagi Tergov bo‘limi tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi ("Firibgarlik") bilan rasman jinoyat ishi qo‘zg‘atildi. Hozirda ushbu shaxslarning boshqa xuddi shunday jinoyatlarga aloqadorligini tekshirish maqsadida qat’iy tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
IIVdan muhim ogohlantirish: Mablag‘laringizni asrang!
Ichki ishlar vazirligi mazkur noxush voqea munosabati bilan yurtimiz aholisi va avtomobil ishqibozlarini yana bir bor ogohlikka chaqiradi.
Kelajakda kutilmagan moliyaviy yo‘qotishlarga yoki firibgarlar tuzog‘iga tushib qolmaslik uchun, har qanday yirik oldi-sotdi bitimlarida pul mablag‘larini, ayniqsa boshlang‘ich to‘lovlarni, faqat va faqat hujjatlar notarial tartibda to‘liq rasmiylashtirilib, davlat ro‘yxatidan o‘tkazilganidan so‘ng amalga oshirish tavsiya etiladi. Mashinaning bank yoki boshqa tashkilotlarda taqiqda (garovda) yo‘qligini oldindan tegishli bazalar orqali tekshirishni unutmang.
Yurtimizdagi eng muhim huquqiy voqealar va kundalik dolzarb xabarlarni Zamin sahifalarida kuzatib boring.
…