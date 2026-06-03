Jahongir Otajonov sigir sog‘ish san’atini ko‘rsatdi (video)
O‘zbekistonlik xonanda Jahongir Otajonov yana ijtimoiy tarmoqlar e’tiboriga tushdi. Bu safar u sahna, qo‘shiq yoki bahsli fikrlari bilan emas, balki qishloq hayotiga xos oddiy, ammo ko‘pchilik uchun qiziq jarayon — sigir sog‘ish bilan muxlislar muhokamasiga sabab bo‘ldi.
Xonanda videoda sigir sog‘ish jarayonini o‘ziga xos hazil, samimiyat va oddiy xalqona ruhda ko‘rsatgan. Videolavhada ko‘rinishicha, Jahongir Otajonov dala hovlisi sharoitida, oddiy kiyimda, sigir yonida o‘tirgan holda sut sog‘ishga kirishgan. Bu holat muxlislar uchun kutilmagan, biroz kulgili va shu bilan birga tabiiy manzara bo‘ldi.
Otajonov avval sigirning yelinini suv bilan yaxshilab yuvganini ko‘rsatib, “Mana, yaxshilab yuvdik”, deya jarayonni izohlaydi. Keyin esa sigirning emchaklariga saryog‘ surtib, “Endi bunga ozgina saryog‘dan mundoq-mundoq qilib yuboramiz”, deya o‘zicha yangi usulni namoyish etadi.
Aynan shu jihat video atrofidagi qiziqishni yanada oshirdi. Chunki ko‘pchilik sigir sog‘ishni an’anaviy usulda tasavvur qiladi. Jahongir Otajonov esa bu jarayonga o‘zining hazilomuz, erkin va sahnaviy kayfiyatini qo‘shgan. Rostini aytganda, bu yerda “agrar startap” degan gap chiqib ketsa ham hayron bo‘lmaymiz.
Shundan so‘ng xonanda chelakni qo‘yib, o‘z qo‘llari bilan sigir sutini sog‘ishni boshlaydi. “Ketdi, mana ertalabdan sut mahsulotlarini ishlab chiqarish boshlandi, mana voydod, ko‘ring”, deya u jarayonni tomoshabinlarga hazil aralash tushuntiradi.
Video davomida Otajonov faqat sigir sog‘ish bilan cheklanib qolmaydi. U mashhur san’atkor Baxtiyor Sultonovning qo‘shig‘ini esga olib, “Sut sog‘uvchi, sut sog‘uvchi Oybodoq, menga bitta, menga bitta kulib boq”, deya xirgoyi qiladi. Bu esa oddiy qishloqcha lavhaga nostalgik va san’atga bog‘liq ruh bag‘ishlaydi.
Xonanda shu yerda marhum Baxtiyor Sultonovni ham eslab o‘tadi. “Rahmatlik Baxtiyor Sultonovning mana shunaqa ashulasi bo‘lardi-a, Alloh rahmat qilsin, qanaqa san’atkorlar o‘tib ketdi, bir kun bizayam shularni orqasidan ketamiz”, deya u bir zumga hazildan jiddiyroq kayfiyatga o‘tadi.
Bu so‘zlarda hayot haqidagi oddiy, ammo chuqur fikr bor. Inson kulib turib ham o‘tganlarni eslaydi, oddiy kundalik holat ichida ham umrning o‘tkinchiligini his qiladi. Otajonovning ushbu videosi shu jihatdan faqat kulgili lavha emas, balki qishloq hayoti, mehnat, san’at va xotira uyg‘unlashgan kichik hayotiy epizodga o‘xshaydi.
Jahongir Otajonov ko‘pincha o‘zining ochiq gaplari, kutilmagan chiqishlari va xalqona uslubi bilan jamoatchilik e’tiborida bo‘lib keladi. Bu safargi video ham uning oddiylikdan qochmasligini, har qanday vaziyatni tomoshabinga qiziq qilib yetkaza olishini ko‘rsatdi.
Ko‘pchilik uchun sigir sog‘ish oddiy qishloq yumushi bo‘lishi mumkin. Ammo shahar hayotida ulg‘aygan yoki bunday jarayonni yaqindan ko‘rmaganlar uchun bu qiziq manzara. Ayniqsa, buni taniqli xonanda o‘z qo‘li bilan, hazil va qo‘shiq aralash ko‘rsatsa, tabiiyki, ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo‘ladi.
Videolavhadagi holatlardan ham ko‘rinib turibdiki, xonanda bu ishni shunchaki ko‘rsatish uchun emas, balki jarayonga kirishib, uni o‘zicha “mahorat darsi”ga aylantirgan. Suv bilan yuvish, saryog‘ surtish, chelak qo‘yish, sut sog‘ish va qo‘shiq aytish — hammasi bir videoda. Kontent degani shu bo‘lsa kerak.
Bu lavha yana bir narsani eslatadi: xalq san’atkori yoki taniqli insonning samimiyligi ba’zan katta sahnada emas, aynan shunday oddiy holatlarda ko‘rinadi. Dala, sigir, chelak, qo‘shiq va hazil — hammasi birlashib, tomoshabinga yaqin, tabiiy va esda qolarli kadr hosil qilgan.
Jahongir Otajonovning “sigir sog‘ish san’ati” ijtimoiy tarmoqlarda turlicha qabul qilinishi mumkin. Kimdir kulib qaraydi, kimdir qishloq hayotini eslaydi, yana kimdir buni navbatdagi kutilmagan chiqish sifatida baholaydi. Ammo bir narsa aniq: xonanda bu videosi bilan yana muhokama markaziga chiqishni uddaladi.
Oddiy qishloq yumushi ham to‘g‘ri kayfiyat va samimiyat bilan ko‘rsatilsa, tomoshabin uchun qiziq kontentga aylanishi mumkin. Jahongir Otajonov esa buni o‘z uslubida, biroz hazil, biroz qo‘shiq va biroz falsafa bilan namoyish qildi.
…