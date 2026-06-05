Qashqadaryoda eshak go‘shti savdosi: sud aybdorlarga jazo tayinladi

·253·Jamiyat
Qashqadaryoda eshak go‘shti savdosi: sud aybdorlarga jazo tayinladi
Audio versiyasi

Qashqadaryo viloyatida eshak go‘shtini noqonuniy saqlash va sotish bilan shug‘ullangan shaxslarga nisbatan sud hukmi e’lon qilindi. Jinoyat ishlari bo‘yicha Qarshi tuman sudi 13 may kuni ikki nafar ayblanuvchini iste’molchilar hayoti va salomatligi xavfsizligi talablariga javob bermaydigan mahsulotlarni muomalaga chiqarishda aybdor deb topdi.

Sud materiallariga ko‘ra, muqaddam bir necha bor sudlangan Qarshi tumani fuqarosi I.X. o‘z uyida sanitariya talablariga zid ravishda yashirin kushxona tashkil etgan. U turli bozorlardan eshaklar sotib olib, ularni so‘yish va go‘shtini saqlash bilan shug‘ullangan.

2025 yil 28 dekabr kuni o‘tkazilgan tezkor tadbirda uning xonadonidan 247,2 kilogramm eshak go‘shti, 99 dona eshak terisi va suyaklari ashyoviy dalil sifatida olingan. Ekspertiza ushbu mahsulotlar iste’mol uchun mutlaqo yaroqsiz va inson salomatligi uchun xavfli ekanini tasdiqlagan.

Sudlanuvchi ko‘rsatmasida go‘shtni Toshkent shahridagi “Chorsu” bozoriga olib borib, it boquvchi shaxslarga sotganini aytgan. Shuningdek, bu ishga turmush o‘rtog‘ining og‘ir xastaligi — bosh miya saratoni sabab bo‘lganini bildirgan.

Ikkinchi sudlanuvchi Y.A. esa Qarshi tumanidagi “Karvon” mol bozorida ruxsatnomasiz go‘sht mahsulotlari savdosi bilan shug‘ullangan. Tezkor tadbir davomida sotuvchilardan, jumladan undan ham, jami 127,2 kilogramm eshak go‘shti olib qo‘yilib, yo‘q qilingan.

Dastlabki tergovda ayblanuvchilarga “bir guruh bo‘lib jinoiy til biriktirgan” degan ayblov qo‘yilgan bo‘lsa-da, sudda ularning o‘zaro jinoiy aloqasi isbotlanmadi. Shu sababli har birining qilmishiga alohida huquqiy baho berildi.

Sud qaroriga ko‘ra, I.X. 3 yil 25 kunga, Y.A. esa 1 yil 6 oyga ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilindi. Shuningdek, ularga tungi vaqtda uydan chiqmaslik va Qashqadaryo viloyati hududini tark etmaslik kabi qo‘shimcha cheklovlar yuklatildi.

Qashqadaryo viloyatiKarshi shahriToshkent shahriChorsu bozoriKarvan chorva bozori
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

4 kun ichida ikki fojia: ona va chaqaloq hayotdan ko‘z yumdi4 kun ichida ikki fojia: ona va chaqaloq hayotdan ko‘z yumdiBugun, 20:52Meteorologlar Markaziy Osiyoda anomal seryog‘in yoz bo‘lishini aytishmoqda...Meteorologlar Markaziy Osiyoda anomal seryog‘in yoz bo‘lishini aytishmoqda...Kecha, 18:07Toshkentda avtobus yo‘laklarini tozalash bo‘yicha reydlar boshlandiToshkentda avtobus yo‘laklarini tozalash bo‘yicha reydlar boshlandiKecha, 17:28Alimentdan qochgan ota tandir ichidan topildiAlimentdan qochgan ota tandir ichidan topildiKecha, 16:42Qidiruvdagi “MAN” Termiz ko‘chalarida boshqa raqam bilan yurgani aniqlandiQidiruvdagi “MAN” Termiz ko‘chalarida boshqa raqam bilan yurgani aniqlandiKecha, 15:27Yo‘lovchilar oldidagi uyatsizlik uchun 15 sutka berildiYo‘lovchilar oldidagi uyatsizlik uchun 15 sutka berildiKecha, 09:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi