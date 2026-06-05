OTMlarga hujjat qabul qilish 5 iyunda boshlanadi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
5 iyundan 25 iyungacha abituriyentlar oliy ta’lim muassasalariga kirish uchun hujjatlarini my.uzbmb.uz platformasi orqali topshirishi mumkin.
Ro‘yxatdan o‘tishning hozirgi bosqichida abituriyentlar faqat test topshiradigan fanlar majmuasini tanlaydi.
Aniq universitet va ta’lim yo‘nalishini tanlash ikkinchi bosqichda amalga oshiriladi. Bu jarayon imtihonlar yakunlanganidan keyin boshlanadi.
…