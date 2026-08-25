Andijonda bir oilada 4 nafar egizak dunyoga keldi

·46·Jamiyat
Andijonda bir oilada 4 nafar egizak dunyoga keldi

25 avgust kuni Andijon viloyatida bir oila uchun quvonchli va unutilmas voqea yuz berdi — bir vaqtning o‘zida to‘rt nafar egizak dunyoga keldi. Bu haqda O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi Matbuot kotibi Furqat Sanayev ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, Andijon tumanida istiqomat qiluvchi Dildoraxon Ahmedova joriy yilning 20 avgust kuni ko‘p homilalik tashxisi bilan tibbiyot muassasasiga qabul qilingan. Mutaxassislar ona va chaqaloqlar salomatligini inobatga olgan holda tug‘ruqni maxsus nazorat ostida olib borgan.

Ayolga homiladorlik muddati tugamasidan oldin kesarcha kesish amaliyoti bajarilgan. Tug‘ruq jarayonida akusher-ginekolog, neonatolog va reanimatologlardan iborat mutaxassislar jamoasi ishtirok etgan. Muolaja muvaffaqiyatli o‘tkazilib, to‘rt nafar chaqaloq dunyoga kelgan.

Chaqaloqlarning uch nafari qiz, biri esa o‘g‘il bo‘lib, ularning vazni quyidagicha:

  • birinchi chaqaloq — qiz, 1 840 gramm;

  • ikkinchi chaqaloq — o‘g‘il, 1 534 gramm;

  • uchinchi chaqaloq — qiz, 1 584 gramm;

  • to‘rtinchi chaqaloq — qiz, 1 756 gramm.

Ayni vaqtda to‘rt nafar chaqaloq va ularning onasi shifokorlar nazoratida bo‘lib, ularning holati tibbiy mutaxassislar tomonidan kuzatib borilmoqda.

To‘rt egizakning dunyoga kelishi oila uchun katta quvonch bo‘lish bilan birga, tug‘ruq jarayonida ishtirok etgan tibbiyot xodimlari uchun ham mas’uliyatli va ahamiyatli voqea bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildiBloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildiBugun, 09:18Shirinlik ortidagi holat: Pryanik qanday sharoitda tayyorlanmoqda?Shirinlik ortidagi holat: Pryanik qanday sharoitda tayyorlanmoqda?Bugun, 06:17Farzandlarini ko‘rishga kelgan erkak sobiq xotining uyida kaltaklangani aytilmoqdaFarzandlarini ko‘rishga kelgan erkak sobiq xotining uyida kaltaklangani aytilmoqdaBugun, 06:0318 yoshga to‘lgan kunida — Ota aliment qarzini to‘lab berdi18 yoshga to‘lgan kunida — Ota aliment qarzini to‘lab berdiKecha, 19:31Ikkinchi imkoniyat: OTMlardagi vakant o‘rinlarga qabul bo‘yicha muhim qo‘llanma!Ikkinchi imkoniyat: OTMlardagi vakant o‘rinlarga qabul bo‘yicha muhim qo‘llanma!Kecha, 15:13Tadbirkorni chuv tushirgan soliqchi: Jizzaxdagi tezkor tadbir tafsilotlariTadbirkorni chuv tushirgan soliqchi: Jizzaxdagi tezkor tadbir tafsilotlariKecha, 14:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi