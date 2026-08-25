«Oyoq harakati»: Britaniya nashri O‘zbekiston boksining dunyoni zabt etish sirini ochdi!

·64·Sport
«Oyoq harakati»: Britaniya nashri O‘zbekiston boksining dunyoni zabt etish sirini ochdi!

Dunyo boks arenalarida O‘zbekiston terma jamoasi ko‘rsatayotgan mislsiz natijalar xalqaro sport nashrlari va yetakchi mutaxassislarning diqqat markazida turibdi. Buyuk Britaniyaning sohaviy sport nashri Boxing Media o‘zbek boks maktabining fenomenal yutuqlarini maxsus tahlil qilib chiqdi.

Tahlilchilarning ta’kidlashicha, ringdagi g‘alabalar tasodif emas, balki mukammal ishlangan oyoq harakati texnikasi va harakatchanlik strategiyasiga asoslangan.

«O‘zbekcha uslub»: Ringdagi muvozanat va tezkor burchaklar

Britaniya nashri o‘zbek boksidagi mashg‘ulotlar tizimining o‘ziga xos jihatlariga alohida to‘xtaldi:

«O‘zbekiston boks maktabida oyoq harakatiga alohida e’tibor qaratiladi. Bokschilar yengil qadam tashlash, muvozanatni saqlash va istalgan burchakdan chaqqonlik bilan hujumga o‘tishga o‘rgatiladi. Sportchilar doimiy ravishda oldinga-orqaga tez siljish, keskin burilishlar hamda yon tomonga mayda qadamlar ustida tinimsiz ishlaydi. Shu orqali ular raqibga yaqinlashish, seriyali kombinatsiyalarni yo‘llash va raqibning javob zarbasi yetib kelguniga qadar xavfli hududdan chiqib ketishni mukammal o‘zlashtiradi», — deyiladi nashr tahlilida.

Mutaxassislarning qayd etishicha, ko‘plab kompleks mashqlar oyoq harakatini «soya bilan jang», maxsus konuslar bilan ishlash yoki sparring sherigi bilan harakatlanish bilan uyg‘unlashtiradi. Bu esa sportchini to‘xtab qolmasdan, doimiy harakatda turib aniq zarba berishga va oyoqlarni bir joyda qotirib qo‘ymaslikka o‘rgatadi.

2016–2024: O‘zbek boksining oltin davri

Mutaxassislar e’tirofiga ko‘ra, O‘zbekiston milliy terma jamoasi 2016 yildan buyon jahon boksida yakkahokimlik qilib kelmoqda:

  • Rio-2016 Olimpiadasi: O‘zbek charm qo‘lqop ustalari 3 ta oltin medalni qo‘lga kiritib, tarixda ilk bor umumjamoa hisobida 1-o‘rinni egalladi;

  • Toshkent-2023 jahon chempionati: O‘z uyida kechgan mundialda milliy terma jamoa a’zolari 5 ta oltin medalga ega chiqdi;

  • Parij-2024 Olimpiya o‘yinlari: Erkaklar o‘rtasidagi 7 ta vazn toifasidan 5 tasida oltin medalni qo‘lga kiritib, dunyo boksi tarixidagi eng yuqori natijalardan birini qayd etdi.

Aynan oyoqda chaqqon harakatlanish va taktik savodxonlik O‘zbekistonni jahonning 1-raqamli boks derjavasiga aylantirgan bosh omil sifatida baholanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!Bugun, 14:30Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...Bugun, 14:21Braziliyadan yangi yulduz: «Manchester Siti» uni 40 mln yevroga sotib olmoqdaBraziliyadan yangi yulduz: «Manchester Siti» uni 40 mln yevroga sotib olmoqdaBugun, 14:06Husanov—Gexi tandemi va Mareskaning «bomba» taktikasi: «Siti»da katta o‘zgarishlarHusanov—Gexi tandemi va Mareskaning «bomba» taktikasi: «Siti»da katta o‘zgarishlarBugun, 13:31Dunyoda yagona: O‘zbekiston Superligasi sayyoramizdagi eng noyob chempionat deb topildi!Dunyoda yagona: O‘zbekiston Superligasi sayyoramizdagi eng noyob chempionat deb topildi!Bugun, 13:17100% yakkakurashlar: Husanov «Man Siti» safida chinakam benefis ko‘rsatdi!100% yakkakurashlar: Husanov «Man Siti» safida chinakam benefis ko‘rsatdi!Bugun, 13:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi