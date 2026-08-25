«Siti»dan mega-transfer: Rodrining o‘rniga Ayub Buaddi tibbiy ko‘rikdan o‘tdi
Yozgi transfer oynasining eng katta bitimlaridan biri rasman yakuniy bosqichga yetdi. Nufuzli insayder va jurnalist Fabritsio Romano bergan ma’lumotlarga ko‘ra, «Lill» klubining marokashlik yorqin yarim himoyachisi Ayub Buaddi «Manchester Siti» uchun tibbiy ko‘rikdan muvaffaqiyatli o‘tdi.
Klublar o‘rtasidagi barcha shartnoma va rasmiy hujjatlar to‘liq imzolangan bo‘lib, yaqin soatlarda transfer rasman e’lon qilinishi kutilmoqda.
95+5 million yevro: Transfer tafsilotlari
Pep Gvardiola jamoasi marokashlik iqtidor uchun katta moliyaviy mablag‘ ajratdi:
Asosiy summa: Fransiyaning «Lill» klubi futbolchi sotuvidan kafolatlangan 95 million yevro ishlab oladi;
Bonuslar: Kelishuvda futbolchining muvaffaqiyatli harakatlariga qarab yana 5 million yevro miqdoridagi qo‘shimcha bonuslar nazarda tutilgan;
Umumiy qiymat: Shu tariqa, bitimning umumiy qiymati 100 million yevroni tashkil etadi.
Rodrining ketishi va «Manchester Siti»ning yangi markazi
Ushbu shov-shuvli transfer tasodifan amalga oshirilmadi:
Rodri «Barselona»da: «Manchester Siti» o‘z yetakchi yarim himoyachisi va «Oltin to‘p» sohibi Rodrining Kataloniyaning «Barselona» klubiga sotilishi ortidan maydon markazida paydo bo‘lgan katta bo‘shliqni zudlik bilan to‘ldirishi lozim edi;
Yangi yetakchi: Pep Gvardiola aynan Ayub Buaddini jamoa markaziy maydonini boshqara oladigan asosiy nomzod sifatida tanladi va klub rahbariyati transferni tezkorlik bilan yakunladi.
…