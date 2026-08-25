«Siti»dan mega-transfer: Rodrining o‘rniga Ayub Buaddi tibbiy ko‘rikdan o‘tdi

·46·Sport
«Siti»dan mega-transfer: Rodrining o‘rniga Ayub Buaddi tibbiy ko‘rikdan o‘tdi

Yozgi transfer oynasining eng katta bitimlaridan biri rasman yakuniy bosqichga yetdi. Nufuzli insayder va jurnalist Fabritsio Romano bergan ma’lumotlarga ko‘ra, «Lill» klubining marokashlik yorqin yarim himoyachisi Ayub Buaddi «Manchester Siti» uchun tibbiy ko‘rikdan muvaffaqiyatli o‘tdi.

Klublar o‘rtasidagi barcha shartnoma va rasmiy hujjatlar to‘liq imzolangan bo‘lib, yaqin soatlarda transfer rasman e’lon qilinishi kutilmoqda.

95+5 million yevro: Transfer tafsilotlari

Pep Gvardiola jamoasi marokashlik iqtidor uchun katta moliyaviy mablag‘ ajratdi:

  • Asosiy summa: Fransiyaning «Lill» klubi futbolchi sotuvidan kafolatlangan 95 million yevro ishlab oladi;

  • Bonuslar: Kelishuvda futbolchining muvaffaqiyatli harakatlariga qarab yana 5 million yevro miqdoridagi qo‘shimcha bonuslar nazarda tutilgan;

  • Umumiy qiymat: Shu tariqa, bitimning umumiy qiymati 100 million yevroni tashkil etadi.

Rodrining ketishi va «Manchester Siti»ning yangi markazi

Ushbu shov-shuvli transfer tasodifan amalga oshirilmadi:

  • Rodri «Barselona»da: «Manchester Siti» o‘z yetakchi yarim himoyachisi va «Oltin to‘p» sohibi Rodrining Kataloniyaning «Barselona» klubiga sotilishi ortidan maydon markazida paydo bo‘lgan katta bo‘shliqni zudlik bilan to‘ldirishi lozim edi;

  • Yangi yetakchi: Pep Gvardiola aynan Ayub Buaddini jamoa markaziy maydonini boshqara oladigan asosiy nomzod sifatida tanladi va klub rahbariyati transferni tezkorlik bilan yakunladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!Bugun, 14:30Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...Bugun, 14:21Braziliyadan yangi yulduz: «Manchester Siti» uni 40 mln yevroga sotib olmoqdaBraziliyadan yangi yulduz: «Manchester Siti» uni 40 mln yevroga sotib olmoqdaBugun, 14:06Husanov—Gexi tandemi va Mareskaning «bomba» taktikasi: «Siti»da katta o‘zgarishlarHusanov—Gexi tandemi va Mareskaning «bomba» taktikasi: «Siti»da katta o‘zgarishlarBugun, 13:31Dunyoda yagona: O‘zbekiston Superligasi sayyoramizdagi eng noyob chempionat deb topildi!Dunyoda yagona: O‘zbekiston Superligasi sayyoramizdagi eng noyob chempionat deb topildi!Bugun, 13:17«Oyoq harakati»: Britaniya nashri O‘zbekiston boksining dunyoni zabt etish sirini ochdi!«Oyoq harakati»: Britaniya nashri O‘zbekiston boksining dunyoni zabt etish sirini ochdi!Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi