Samsung Galaxy S25 Ultra flagmaniga Virtual Reflector funksiyasi qoʻshiladi
Samsung kompaniyasi oʻtgan yilgi flagman qurilmalari egalari uchun muhim dasturiy yangilikni tayyorlamoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Samsung Galaxy S25 Ultra smartfonlari kamerasi yangi avlod Galaxy S26 Ultra modeli uchun moʻljallangan ilgʻor funksiyalardan birini qabul qilib oladi. Bu esa foydalanuvchilarga qoʻshimcha xarajatlarsiz professional darajadagi suratlarni olish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi imkoniyat One UI 9.0 interfeysining ichki dasturiy qismidagi Expert RAW ilovasida aniqlangan. Ushbu funksiya Virtual Reflector deb nomlanib, uning asosiy vazifasi studiya sharoitida professional fotograflar qoʻllaydigan yorugʻlik qaytargich — reflektorni raqamli muhitda muvaffaqiyatli imitatsiya qilishdan iborat. Natijada oddiy portret suratlari ham yuqori sifatli va badiiy koʻrinish kasb etadi.
Virtual yorugʻlik va uning afzalliklariVirtual Reflector yordamida foydalanuvchi kadrni suratga olish jarayonida yoki undan keyin yorugʻlik yoʻnalishi hamda uning intensivligini oʻzgartirishi mumkin. Shuningdek, tizimda yorugʻlik tusini tanlash imkoniyati ham mavjud boʻlib, masalan, oltin yoki kumush rangli nurlar effektini berish orqali suratga oʻzgacha joziba bagʻishlash mumkin.
Boshqaruv jarayoni maxsus qulay doira shaklidagi interfeys orqali amalga oshiriladi. Bu esa obyektdagi yorugʻlik tushish burchagini oʻta aniqlik bilan sozlash imkonini taqdim etadi. Funksiya yordamida har qanday noqulay yoki notekis yoritilgan sharoitda ham yorugʻlik balansini muvozanatga keltirish va portretlarni yanada ifodali chiqishiga erishish osonlashadi.
One UI 9.0 yangilanishi va kelajakdagi imkoniyatlarMutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur dasturiy taʼminot yangilanishi kelgusida chiqadigan One UI 9.0 versiyasining navbatdagi qismlaridan biri sifatida foydalanuvchilarga taqdim etiladi. Ushbu yondashuv Samsung kompaniyasining oʻz flagman qurilmalarini uzoq muddat davomida yangi texnologiyalar bilan taʼminlab borish strategiyasining bir qismi hisoblanadi.
Hozircha funksiyaning rasman chiqarilish sanasi aniq eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, uning Expert RAW ilovasining sinov versiyalarida topilgani yangilanish yaqin orada taqdim etilishidan darak beradi. Galaxy S25 Ultra egalari tez orada smartfon imkoniyatlari yanada kengayishiga guvoh boʻlishlari mumkin.
…