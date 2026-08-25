Samsung Galaxy S25 Ultra flagmaniga Virtual Reflector funksiyasi qoʻshiladi

·39·Texno
Samsung Galaxy S25 Ultra flagmaniga Virtual Reflector funksiyasi qoʻshiladi

Samsung kompaniyasi oʻtgan yilgi flagman qurilmalari egalari uchun muhim dasturiy yangilikni tayyorlamoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Samsung Galaxy S25 Ultra smartfonlari kamerasi yangi avlod Galaxy S26 Ultra modeli uchun moʻljallangan ilgʻor funksiyalardan birini qabul qilib oladi. Bu esa foydalanuvchilarga qoʻshimcha xarajatlarsiz professional darajadagi suratlarni olish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi imkoniyat One UI 9.0 interfeysining ichki dasturiy qismidagi Expert RAW ilovasida aniqlangan. Ushbu funksiya Virtual Reflector deb nomlanib, uning asosiy vazifasi studiya sharoitida professional fotograflar qoʻllaydigan yorugʻlik qaytargich — reflektorni raqamli muhitda muvaffaqiyatli imitatsiya qilishdan iborat. Natijada oddiy portret suratlari ham yuqori sifatli va badiiy koʻrinish kasb etadi.

Virtual yorugʻlik va uning afzalliklari

Virtual Reflector yordamida foydalanuvchi kadrni suratga olish jarayonida yoki undan keyin yorugʻlik yoʻnalishi hamda uning intensivligini oʻzgartirishi mumkin. Shuningdek, tizimda yorugʻlik tusini tanlash imkoniyati ham mavjud boʻlib, masalan, oltin yoki kumush rangli nurlar effektini berish orqali suratga oʻzgacha joziba bagʻishlash mumkin.

Boshqaruv jarayoni maxsus qulay doira shaklidagi interfeys orqali amalga oshiriladi. Bu esa obyektdagi yorugʻlik tushish burchagini oʻta aniqlik bilan sozlash imkonini taqdim etadi. Funksiya yordamida har qanday noqulay yoki notekis yoritilgan sharoitda ham yorugʻlik balansini muvozanatga keltirish va portretlarni yanada ifodali chiqishiga erishish osonlashadi.

One UI 9.0 yangilanishi va kelajakdagi imkoniyatlar

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur dasturiy taʼminot yangilanishi kelgusida chiqadigan One UI 9.0 versiyasining navbatdagi qismlaridan biri sifatida foydalanuvchilarga taqdim etiladi. Ushbu yondashuv Samsung kompaniyasining oʻz flagman qurilmalarini uzoq muddat davomida yangi texnologiyalar bilan taʼminlab borish strategiyasining bir qismi hisoblanadi.

Hozircha funksiyaning rasman chiqarilish sanasi aniq eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, uning Expert RAW ilovasining sinov versiyalarida topilgani yangilanish yaqin orada taqdim etilishidan darak beradi. Galaxy S25 Ultra egalari tez orada smartfon imkoniyatlari yanada kengayishiga guvoh boʻlishlari mumkin.

SamsungGalaxy S25 UltraOne UI 9.0Expert RAWVirtual Reflector
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Pura X View smartfoni 7-sentabr kuni sotuvga chiqadiHuawei Pura X View smartfoni 7-sentabr kuni sotuvga chiqadiBugun, 12:26Jahon okeani suvi soʻnggi 47 yildagi eng yuqori haroratga yetdiJahon okeani suvi soʻnggi 47 yildagi eng yuqori haroratga yetdiBugun, 11:53Samsung Galaxy S27 Ultra dizaynda tub oʻzgarishlarga uchraydiSamsung Galaxy S27 Ultra dizaynda tub oʻzgarishlarga uchraydiBugun, 11:27Xitoyda ot o‘rnini bosishi mumkin bo‘lgan robot yaratildiXitoyda ot o‘rnini bosishi mumkin bo‘lgan robot yaratildiKecha, 21:33iPhone 17 Pro qaysi davlatlarda eng qimmat va eng arzon sotilmoqda?iPhone 17 Pro qaysi davlatlarda eng qimmat va eng arzon sotilmoqda?Kecha, 09:59iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)23.08, 13:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda