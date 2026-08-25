100% yakkakurashlar: Husanov «Man Siti» safida chinakam benefis ko‘rsatdi!

·54·Sport
100% yakkakurashlar: Husanov «Man Siti» safida chinakam benefis ko‘rsatdi!

Angliya Premer-ligasining yangi 2026/2027 yilgi mavsumi starti o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun tarixiy va faxrli voqea bilan boshlandi. «Etihad» stadionida kechgan keskin bahsda «Manchester Siti» «Bornmut» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Uchrashuvni boshlang‘ich tarkibda boshlab, final hushtagiga qadar to‘liq va ishonchli harakat qilgan 22 yoshli o‘zbek himoyachisi Abduqodir Husanov dunyo futbol ekspertlarining diqqat markaziga tushdi. Xalqaro nufuzli Rising Stars XI loyihasi legionerimizning harakatlarini alohida kartochka orqali e’tirof etib, uni haftaning «yuksalayotgan yulduzi» sifatida taqdim etdi.

Raqamlar gapirganda: Mukammal aniqlik va mutlaq ustunlik

Rising Stars XI tahliliy portali e’lon qilgan statistik ma’lumotlar Husanovning naqadar yuqori saviyada to‘p surganini yaqqol ko‘rsatib turibdi:

  • Paslar aniqligi (97%): Butun uchrashuv davomida amalga oshirilgan 90 ta uzatmadan 87 tasi aniq manzilga yetib borgan;

  • Hujumlarni rivojlantirish: Raqib maydonining so‘nggi uchinchi qismiga 11 ta samarali va keskin pas berib, jamoasining hujumlarini tashkil etishda faol qatnashgan;

  • To‘p bilan muomala: 90 daqiqa mobaynida 96 marta to‘pga teginib, o‘yin nazoratini ushlab turgan;

  • 100 foizlik duellar: Himoyachi yerdagi barcha kurashlarda ham, havodagi bosh bilan olib borilgan yakkakurashlarda ham 100% g‘alaba qozongan (raqiblarga birorta ham vaziyat boy berilmadi);

  • To‘pni olib qo‘yish: Raqib hujumlarini uzib, o‘z jamoasi uchun 6 marta to‘pni qaytarib olgan;

  • Umumiy baho: Loyiha tomonidan Husanovning ushbu uchrashuvdagi ko‘rsatkichlari 7,7 ball bilan yuqori baholandi.

«Manchester Siti»ning turnir jadvalidagi o‘rni

Ushbu g‘alaba orqali Pep Gvardiola shogirdlari mavsumni rejadagi 3 ochko bilan boshlab oldi:

  • Jadval: 1-turdan so‘ng «Manchester Siti» to‘plar nisbatiga ko‘ra APL turnir jadvalida 7-o‘rinda bormoqda;

  • «Bornmut»: Mag‘lubiyatga uchragan raqib jamoa 13-pog‘onadan joy olgan.

Abduqodir Husanovning dunyoning eng kuchli ligasida va top-klubida bunday mukammal ko‘rsatkich qayd etishi uning asosiy tarkibdagi o‘rni yanada mustahkamlanayotganidan dalolat beradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!«Kattaqo‘rg‘on»da iste’fo: Rossiyalik bosh murabbiy natija sabab haydaldi!Bugun, 14:30Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...Mark Kukurelya «Real»ga ko‘chib o‘tganidan so‘ng ilk bayonotini berdi...Bugun, 14:21Braziliyadan yangi yulduz: «Manchester Siti» uni 40 mln yevroga sotib olmoqdaBraziliyadan yangi yulduz: «Manchester Siti» uni 40 mln yevroga sotib olmoqdaBugun, 14:06Husanov—Gexi tandemi va Mareskaning «bomba» taktikasi: «Siti»da katta o‘zgarishlarHusanov—Gexi tandemi va Mareskaning «bomba» taktikasi: «Siti»da katta o‘zgarishlarBugun, 13:31Dunyoda yagona: O‘zbekiston Superligasi sayyoramizdagi eng noyob chempionat deb topildi!Dunyoda yagona: O‘zbekiston Superligasi sayyoramizdagi eng noyob chempionat deb topildi!Bugun, 13:17«Oyoq harakati»: Britaniya nashri O‘zbekiston boksining dunyoni zabt etish sirini ochdi!«Oyoq harakati»: Britaniya nashri O‘zbekiston boksining dunyoni zabt etish sirini ochdi!Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi