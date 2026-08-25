100% yakkakurashlar: Husanov «Man Siti» safida chinakam benefis ko‘rsatdi!
Angliya Premer-ligasining yangi 2026/2027 yilgi mavsumi starti o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun tarixiy va faxrli voqea bilan boshlandi. «Etihad» stadionida kechgan keskin bahsda «Manchester Siti» «Bornmut» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Uchrashuvni boshlang‘ich tarkibda boshlab, final hushtagiga qadar to‘liq va ishonchli harakat qilgan 22 yoshli o‘zbek himoyachisi Abduqodir Husanov dunyo futbol ekspertlarining diqqat markaziga tushdi. Xalqaro nufuzli Rising Stars XI loyihasi legionerimizning harakatlarini alohida kartochka orqali e’tirof etib, uni haftaning «yuksalayotgan yulduzi» sifatida taqdim etdi.
Raqamlar gapirganda: Mukammal aniqlik va mutlaq ustunlik
Rising Stars XI tahliliy portali e’lon qilgan statistik ma’lumotlar Husanovning naqadar yuqori saviyada to‘p surganini yaqqol ko‘rsatib turibdi:
Paslar aniqligi (97%): Butun uchrashuv davomida amalga oshirilgan 90 ta uzatmadan 87 tasi aniq manzilga yetib borgan;
Hujumlarni rivojlantirish: Raqib maydonining so‘nggi uchinchi qismiga 11 ta samarali va keskin pas berib, jamoasining hujumlarini tashkil etishda faol qatnashgan;
To‘p bilan muomala: 90 daqiqa mobaynida 96 marta to‘pga teginib, o‘yin nazoratini ushlab turgan;
100 foizlik duellar: Himoyachi yerdagi barcha kurashlarda ham, havodagi bosh bilan olib borilgan yakkakurashlarda ham 100% g‘alaba qozongan (raqiblarga birorta ham vaziyat boy berilmadi);
To‘pni olib qo‘yish: Raqib hujumlarini uzib, o‘z jamoasi uchun 6 marta to‘pni qaytarib olgan;
Umumiy baho: Loyiha tomonidan Husanovning ushbu uchrashuvdagi ko‘rsatkichlari 7,7 ball bilan yuqori baholandi.
«Manchester Siti»ning turnir jadvalidagi o‘rni
Ushbu g‘alaba orqali Pep Gvardiola shogirdlari mavsumni rejadagi 3 ochko bilan boshlab oldi:
Jadval: 1-turdan so‘ng «Manchester Siti» to‘plar nisbatiga ko‘ra APL turnir jadvalida 7-o‘rinda bormoqda;
«Bornmut»: Mag‘lubiyatga uchragan raqib jamoa 13-pog‘onadan joy olgan.
Abduqodir Husanovning dunyoning eng kuchli ligasida va top-klubida bunday mukammal ko‘rsatkich qayd etishi uning asosiy tarkibdagi o‘rni yanada mustahkamlanayotganidan dalolat beradi.
…