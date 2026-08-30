Maktab sumkasi necha kilogramm bo‘lishi kerak? Rasmiy me’yorlar va muhim qoidalar

·0·Jamiyat
Maktab sumkasi necha kilogramm bo‘lishi kerak? Rasmiy me’yorlar va muhim qoidalar

Yangi o‘quv yili boshlanishi arafasida maktab bozorlarida gavjumlik kuzatilmoqda. Biroq farzandlarga o‘quv qurollari va sumka xarid qilishda nafaqat ularning ko‘rinishi, balki eng avvalo og‘irligiga alohida e’tibor qaratish shart. Mutaxassislar va shifokorlar me’yordan ortiq og‘ir bo‘lgan ryukzak bolaning beli, umurtqa pog‘onasi va qad-qomatiga (skolioz xavfi) jiddiy salbiy ta’sir ko‘rsatishidan ogohlantirmoqda.

Tibbiy tavsiyalarga ko‘ra, ichidagi barcha darslik va daftarlari bilan birga olingan ryukzak vazni o‘quvchining umumiy tana vaznining 10–15 foizidan oshmasligi zarur.

O‘zbekistonda maktab portfellari uchun belgilangan rasmiy vazn standartlari

O‘quvchilarning yoshi va jismoniy rivojlanishidan kelib chiqib, sinflar kesimida portfel og‘irligi bo‘yicha quyidagi qat’iy standartlar belgilangan:

  • 1–2-sinflar uchun: eng ko‘pi bilan 1,5 kg gacha;

  • 3–4-sinflar uchun: eng ko‘pi bilan 2 kg gacha;

  • 5–6-sinflar uchun: eng ko‘pi bilan 2,5 kg gacha;

  • 7–8-sinflar uchun: eng ko‘pi bilan 3,5 kg gacha;

  • 9–11-sinflar uchun: eng ko‘pi bilan 4 kg gacha.

Ushbu me’yorlardan og‘ir bo‘lgan sumkalar bolaning yelka mushaklarida surunkali og‘riqlar paydo bo‘lishiga hamda bo‘y o‘sishining sekinlashishiga olib kelishi mumkin.

Ota-onalar nimalarga e’tibor berishi kerak?

Mutaxassislar o‘quv yili davomida farzandlar sog‘lig‘ini asrash uchun quyidagi oddiy, ammo muhim qoidalarga rioya qilishni tavsiya etadi:

  • Kunlik reviziya: Bola sumkasini har kuni tekshirib turing va undan ertangi dars jadvaliga aloqasi bo‘lmagan ortiqcha kitoblar, o‘yinchoqlar va keraksiz buyumlarni olib tashlang;

  • Anatomik orqa qism (ortopedik): Portfel tanlayotganda uning orqa qismi qattiq va yumshoq yostiqchali (ortopedik), tasmalari esa keng bo‘lishiga ahamiyat bering;

  • Ikkala tasmadan foydalanish: Bolaga sumkani bir yelkada emas, har doim ikkala yelkaga taqib yurishni o‘rgating — bu vaznning tanaga teng taqsimlanishini ta’minlaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yo‘ldagi janjallar uchun jazo kuchaytirilishi kerakmi?Yo‘ldagi janjallar uchun jazo kuchaytirilishi kerakmi?Bugun, 07:071 sentyabrdan birinchi qavatdagi xonadonlar bo‘yicha qoida o‘zgaradimi?1 sentyabrdan birinchi qavatdagi xonadonlar bo‘yicha qoida o‘zgaradimi?Bugun, 06:56Toshkent osmonida O‘zbekiston bayrog‘i aks etdiToshkent osmonida O‘zbekiston bayrog‘i aks etdiBugun, 02:54Loy ostida kechgan 24 soat: Nepalda 94 yoshli onaxon mo‘jizaviy tarzda qutqarildi (Video)Loy ostida kechgan 24 soat: Nepalda 94 yoshli onaxon mo‘jizaviy tarzda qutqarildi (Video)Kecha, 15:03Murodjon Azimov: «Bu mukofot Qashqadaryo xalqining ko‘ksiga taqildi» (video)Murodjon Azimov: «Bu mukofot Qashqadaryo xalqining ko‘ksiga taqildi» (video)Kecha, 14:1715 yoshli qiz yutib yuborgan igna bilan uch hafta yashadi15 yoshli qiz yutib yuborgan igna bilan uch hafta yashadiKecha, 11:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi