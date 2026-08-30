Maktab sumkasi necha kilogramm bo‘lishi kerak? Rasmiy me’yorlar va muhim qoidalar
Yangi o‘quv yili boshlanishi arafasida maktab bozorlarida gavjumlik kuzatilmoqda. Biroq farzandlarga o‘quv qurollari va sumka xarid qilishda nafaqat ularning ko‘rinishi, balki eng avvalo og‘irligiga alohida e’tibor qaratish shart. Mutaxassislar va shifokorlar me’yordan ortiq og‘ir bo‘lgan ryukzak bolaning beli, umurtqa pog‘onasi va qad-qomatiga (skolioz xavfi) jiddiy salbiy ta’sir ko‘rsatishidan ogohlantirmoqda.
Tibbiy tavsiyalarga ko‘ra, ichidagi barcha darslik va daftarlari bilan birga olingan ryukzak vazni o‘quvchining umumiy tana vaznining 10–15 foizidan oshmasligi zarur.
O‘zbekistonda maktab portfellari uchun belgilangan rasmiy vazn standartlari
O‘quvchilarning yoshi va jismoniy rivojlanishidan kelib chiqib, sinflar kesimida portfel og‘irligi bo‘yicha quyidagi qat’iy standartlar belgilangan:
1–2-sinflar uchun: eng ko‘pi bilan 1,5 kg gacha;
3–4-sinflar uchun: eng ko‘pi bilan 2 kg gacha;
5–6-sinflar uchun: eng ko‘pi bilan 2,5 kg gacha;
7–8-sinflar uchun: eng ko‘pi bilan 3,5 kg gacha;
9–11-sinflar uchun: eng ko‘pi bilan 4 kg gacha.
Ushbu me’yorlardan og‘ir bo‘lgan sumkalar bolaning yelka mushaklarida surunkali og‘riqlar paydo bo‘lishiga hamda bo‘y o‘sishining sekinlashishiga olib kelishi mumkin.
Ota-onalar nimalarga e’tibor berishi kerak?
Mutaxassislar o‘quv yili davomida farzandlar sog‘lig‘ini asrash uchun quyidagi oddiy, ammo muhim qoidalarga rioya qilishni tavsiya etadi:
Kunlik reviziya: Bola sumkasini har kuni tekshirib turing va undan ertangi dars jadvaliga aloqasi bo‘lmagan ortiqcha kitoblar, o‘yinchoqlar va keraksiz buyumlarni olib tashlang;
Anatomik orqa qism (ortopedik): Portfel tanlayotganda uning orqa qismi qattiq va yumshoq yostiqchali (ortopedik), tasmalari esa keng bo‘lishiga ahamiyat bering;
Ikkala tasmadan foydalanish: Bolaga sumkani bir yelkada emas, har doim ikkala yelkaga taqib yurishni o‘rgating — bu vaznning tanaga teng taqsimlanishini ta’minlaydi.
…