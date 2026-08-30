Yo‘ldagi janjallar uchun jazo kuchaytirilishi kerakmi?

·0·Jamiyat
Yo‘ldagi janjallar uchun jazo kuchaytirilishi kerakmi?

O‘zbekistonda so‘nggi paytlarda haydovchilar o‘rtasidagi mojarolar, haqorat va mashinadan tushib kuch ishlatish holatlari ko‘p muhokama qilinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolarda ba’zan oddiy yo‘l talashish yoki signal berish ortidan janjal chiqib, holat mushtlashuvgacha borayotganini ko‘rish mumkin.

Bunday holatni faqat “asabiylashib ketdi” deb qabul qilish to‘g‘ri emas. Haydovchi mashinadan tushib boshqa yo‘l harakati ishtirokchisiga tashlansa, haqorat qilsa yoki kuch ishlatsa, bu yo‘l harakati madaniyati muammosidan tashqari, jamoat tartibi va fuqarolar xavfsizligiga ham daxl qiladi.

Rivojlangan davlatlarda bunday harakatlarga jiddiy qaraladi. Ayrim mamlakatlarda haydovchining boshqa shaxsga tahdid qilishi, haqorat qilishi yoki qo‘l ko‘tarishi ma’muriy jarima bilan cheklanmay, jinoiy javobgarlikka ham sabab bo‘ladi. Shu bilan birga, haydovchilik guvohnomasidan mahrum qilish, katta jarimalar, sug‘urta tarixiga salbiy ta’sir kabi choralar ham qo‘llanadi.

O‘zbekistonda ham yo‘ldagi agressiyaga nisbatan qat’iyroq yondashuv kerakligi haqida fikrlar ko‘paymoqda. Chunki bunday mojarolar faqat ikki haydovchi o‘rtasidagi tortishuv emas. U atrofdagi yo‘lovchilar, piyodalar, bolalar va boshqa haydovchilar xavfsizligiga ham ta’sir qiladi.

Katta jarima bunday holatlarni kamaytirishda ta’sirli chora bo‘lishi mumkin. Lekin faqat jarima yetarli emas. Mashinadan tushib kuch ishlatgan yoki boshqa haydovchini haqorat qilib, vaziyatni ataylab keskinlashtirgan shaxslarga nisbatan haydovchilik guvohnomasidan vaqtincha mahrum qilish masalasi ham ko‘rib chiqilishi kerak.

Bundan tashqari, videodalillar asosida tezkor chora ko‘rish tizimini kuchaytirish muhim. Yo‘lda janjal chiqargan shaxs keyinchalik “shunchaki gap talashdik” deb qutulib ketmasligi kerak. Kamera yoki fuqarolar yuborgan video asosida holat huquqiy baholanishi lozim.

Yo‘ldagi madaniyat faqat qoidaga amal qilish bilan o‘lchanmaydi. Haydovchining asabini tiya olishi, boshqa insonga hurmat bilan munosabatda bo‘lishi ham xavfsiz harakatning bir qismi. Yo‘ldagi g‘azab vaqtida to‘xtatilmasa, u bir necha daqiqalik janjaldan og‘ir oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 sentyabrdan birinchi qavatdagi xonadonlar bo‘yicha qoida o‘zgaradimi?1 sentyabrdan birinchi qavatdagi xonadonlar bo‘yicha qoida o‘zgaradimi?Bugun, 06:56Toshkent osmonida O‘zbekiston bayrog‘i aks etdiToshkent osmonida O‘zbekiston bayrog‘i aks etdiBugun, 02:54Loy ostida kechgan 24 soat: Nepalda 94 yoshli onaxon mo‘jizaviy tarzda qutqarildi (Video)Loy ostida kechgan 24 soat: Nepalda 94 yoshli onaxon mo‘jizaviy tarzda qutqarildi (Video)Kecha, 15:03Murodjon Azimov: «Bu mukofot Qashqadaryo xalqining ko‘ksiga taqildi» (video)Murodjon Azimov: «Bu mukofot Qashqadaryo xalqining ko‘ksiga taqildi» (video)Kecha, 14:1715 yoshli qiz yutib yuborgan igna bilan uch hafta yashadi15 yoshli qiz yutib yuborgan igna bilan uch hafta yashadiKecha, 11:05Yunusobodda elektromobil yonib ketdiYunusobodda elektromobil yonib ketdiKecha, 11:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi