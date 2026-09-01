O‘zbekistonda aholi zichligi 85,8 nafarga yetdi
O‘zbekistonda aholi zichligi bir yil ichida yana oshdi. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yil 1 iyul holatiga mamlakatda o‘rtacha aholi zichligi har bir kvadrat kilometrga 85,8 nafarni tashkil etgan.
Bu ko‘rsatkich 2025 yilning shu sanasiga nisbatan 1,5 nafarga ko‘p. Aholi zichligining oshib borishi mamlakat aholisi soni ortib borayotgani bilan bog‘liq. Bunda O‘zbekiston hududi maydoni o‘zgarmagan.
So‘nggi yillarda ko‘rsatkich quyidagicha o‘zgargan:
• 2022 yil 1 iyul holatiga — 79,3 nafar;
• 2023 yil 1 iyul holatiga — 81 nafar;
• 2024 yil 1 iyul holatiga — 82,7 nafar;
• 2025 yil 1 iyul holatiga — 84,3 nafar;
• 2026 yil 1 iyul holatiga — 85,8 nafar.
Shunday qilib, 2022 yildan 2026 yilgacha bo‘lgan to‘rt yil davomida mamlakatda o‘rtacha aholi zichligi har kvadrat kilometrga 6,5 nafarga oshgan.
Mazkur raqam O‘zbekiston bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichni anglatadi. Hududlar kesimida aholi zichligi bir-biridan farq qiladi.
…