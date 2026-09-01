O‘zbekistonda aholi zichligi 85,8 nafarga yetdi

·35·O‘zbekiston
O‘zbekistonda aholi zichligi 85,8 nafarga yetdi

O‘zbekistonda aholi zichligi bir yil ichida yana oshdi. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yil 1 iyul holatiga mamlakatda o‘rtacha aholi zichligi har bir kvadrat kilometrga 85,8 nafarni tashkil etgan.

Bu ko‘rsatkich 2025 yilning shu sanasiga nisbatan 1,5 nafarga ko‘p. Aholi zichligining oshib borishi mamlakat aholisi soni ortib borayotgani bilan bog‘liq. Bunda O‘zbekiston hududi maydoni o‘zgarmagan.

So‘nggi yillarda ko‘rsatkich quyidagicha o‘zgargan:

• 2022 yil 1 iyul holatiga — 79,3 nafar;

• 2023 yil 1 iyul holatiga — 81 nafar;

• 2024 yil 1 iyul holatiga — 82,7 nafar;

• 2025 yil 1 iyul holatiga — 84,3 nafar;

• 2026 yil 1 iyul holatiga — 85,8 nafar.

Shunday qilib, 2022 yildan 2026 yilgacha bo‘lgan to‘rt yil davomida mamlakatda o‘rtacha aholi zichligi har kvadrat kilometrga 6,5 nafarga oshgan.

Mazkur raqam O‘zbekiston bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichni anglatadi. Hududlar kesimida aholi zichligi bir-biridan farq qiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Zamin» sayti tahririyati barcha yurtdoshlarimizni Mustaqillikning 35 yilligi bilan qutlaydi«Zamin» sayti tahririyati barcha yurtdoshlarimizni Mustaqillikning 35 yilligi bilan qutlaydiBugun, 17:117 sentyabr kuni O‘zbekistonda «qonli Oy» kuzatiladi7 sentyabr kuni O‘zbekistonda «qonli Oy» kuzatiladiBugun, 12:11Tramp, Si Jinping va Putindan muhim tabrik: Dunyo yetakchilari Shavkat Mirziyoyevga nimalar yozdi?Tramp, Si Jinping va Putindan muhim tabrik: Dunyo yetakchilari Shavkat Mirziyoyevga nimalar yozdi?Bugun, 08:10Toshkentda uch tumanda renovatsiya boshlandi: mulkdorlarni nima kutmoqda?Toshkentda uch tumanda renovatsiya boshlandi: mulkdorlarni nima kutmoqda?Bugun, 07:36Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlariTrampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlariKecha, 22:05Tarixiy muzokara: Shavkat Mirziyoyev va Si Jinping $30 milliardlik yangi marrani belgiladiTarixiy muzokara: Shavkat Mirziyoyev va Si Jinping $30 milliardlik yangi marrani belgiladiKecha, 22:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi