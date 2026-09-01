«Videolaringni eringga jo‘nataman»: Ayolni shantaj qilgan tovlamachilar ushlandi

·71·Jamiyat
«Videolaringni eringga jo‘nataman»: Ayolni shantaj qilgan tovlamachilar ushlandi

Surxondaryo viloyatida ijtimoiy tarmoqlar orqali ayol kishining shaxsiy foto va videomateriallarini qo‘lga kiritib, uni tovlamachilik yo‘li bilan qo‘rqitib kelgan shaxslarning qonunga xilof xatti-harakatlariga chek qo‘yildi.

Jarqo‘rg‘on tumanida yashovchi fuqaroning ichki ishlar organlariga qilgan murojaati asosida Surxondaryo viloyati IIB va Jarqo‘rg‘on tumani IIB xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirda gumonlanuvchilar ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.

«Diyorabonu 67» akkaunti va 1 million so‘m bilan ushlanish

Tezkor surishtiruv jarayonida jinoyatning quyidagi tafsilotlari ma’lum bo‘ldi:

  • Ijtimoiy tarmoqdagi tahdid: Jarqo‘rg‘onlik ayol o‘z arizasida Instagram'dagi «Diyorabonu 67» nomli profil egasi uning shaxsiy videolarini Rossiya Federatsiyasida mehnat qilayotgan turmush o‘rtog‘iga jo‘natish bilan qo‘rqitib, 2 million so‘m talab qilayotganini bildirgan;

  • Qo‘lga olish lahzasi: O‘tkazilgan maxsus tadbirda ushbu soxta akkauntni boshqarib kelgan 2007 yilda tug‘ilgan mahalliy fuqaro so‘ralgan pulning 1 million so‘mini olayotgan vaqtida jinoyat ustida qo‘lga olindi.

Shantaj, jinsiy zo‘ravonlik va tilla sirg‘a: Ikkinchi sherikning kirdikorlari

Tergovga qadar tekshiruvlar davomida jinoyat zanjirining yana bir ishtirokchisi fosh etildi:

  • Muqaddam sudlangan shaxs: Aniqlanishicha, 2002 yilda tug‘ilgan, ilgari sudlangan boshqa bir fuqaro ham jabrlanuvchining videolarini tarqatib yuborish bilan shantaj qilib kelgan;

  • Moddiy va jismoniy majburlash: U ayolni qo‘rqitish yo‘li bilan bir necha bor jinsiy aloqaga majburlagan hamda sir saqlash evaziga 4 grammlik tilla sirg‘a va 100 AQSH dollarini tovlamachilik bilan o‘zlashtirgan.

Qonuniy chora va IIOning muhim ogohlantirishi

  • Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi: Mazkur holatlar yuzasidan har ikkala gumonlanuvchiga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi (Tovlamachilik) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda;

  • Fuqarolarga murojaat: Ichki ishlar organlari aholini shaxsiy ma’lumotlar, foto va videolarni begona shaxslarga yubormaslikka, kiberxavfsizlik qoidalariga qat’iy amal qilishga chaqiradi. Tahdid yoki tovlamachilikka duch kelinganda zudlik bilan 112 yoki hududiy IIBga xabar berish so‘raladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chiroqchida nogironligi bo‘lgan erkakni kaltaklash bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiChiroqchida nogironligi bo‘lgan erkakni kaltaklash bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildiBugun, 09:26Saida Mirziyoyeva xalqimizni Mustaqillik bayrami bilan qutladi!Saida Mirziyoyeva xalqimizni Mustaqillik bayrami bilan qutladi!Bugun, 08:15Prezidentdan bayram tuhfasi: 852 nafar mahkum afv etildiPrezidentdan bayram tuhfasi: 852 nafar mahkum afv etildiKecha, 16:093 yoshli bola enaga tomonidan qizigan elektr plitaga o‘tqazilgani aytilmoqda3 yoshli bola enaga tomonidan qizigan elektr plitaga o‘tqazilgani aytilmoqdaKecha, 06:18Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘liPulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li30.08, 22:16Olmaliqdagi yong‘indan so‘ng Qur’on kitobi e’tiborni tortdi...Olmaliqdagi yong‘indan so‘ng Qur’on kitobi e’tiborni tortdi...30.08, 20:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi