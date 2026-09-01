«Videolaringni eringga jo‘nataman»: Ayolni shantaj qilgan tovlamachilar ushlandi
Surxondaryo viloyatida ijtimoiy tarmoqlar orqali ayol kishining shaxsiy foto va videomateriallarini qo‘lga kiritib, uni tovlamachilik yo‘li bilan qo‘rqitib kelgan shaxslarning qonunga xilof xatti-harakatlariga chek qo‘yildi.
Jarqo‘rg‘on tumanida yashovchi fuqaroning ichki ishlar organlariga qilgan murojaati asosida Surxondaryo viloyati IIB va Jarqo‘rg‘on tumani IIB xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirda gumonlanuvchilar ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.
«Diyorabonu 67» akkaunti va 1 million so‘m bilan ushlanish
Tezkor surishtiruv jarayonida jinoyatning quyidagi tafsilotlari ma’lum bo‘ldi:
Ijtimoiy tarmoqdagi tahdid: Jarqo‘rg‘onlik ayol o‘z arizasida Instagram'dagi «Diyorabonu 67» nomli profil egasi uning shaxsiy videolarini Rossiya Federatsiyasida mehnat qilayotgan turmush o‘rtog‘iga jo‘natish bilan qo‘rqitib, 2 million so‘m talab qilayotganini bildirgan;
Qo‘lga olish lahzasi: O‘tkazilgan maxsus tadbirda ushbu soxta akkauntni boshqarib kelgan 2007 yilda tug‘ilgan mahalliy fuqaro so‘ralgan pulning 1 million so‘mini olayotgan vaqtida jinoyat ustida qo‘lga olindi.
Shantaj, jinsiy zo‘ravonlik va tilla sirg‘a: Ikkinchi sherikning kirdikorlari
Tergovga qadar tekshiruvlar davomida jinoyat zanjirining yana bir ishtirokchisi fosh etildi:
Muqaddam sudlangan shaxs: Aniqlanishicha, 2002 yilda tug‘ilgan, ilgari sudlangan boshqa bir fuqaro ham jabrlanuvchining videolarini tarqatib yuborish bilan shantaj qilib kelgan;
Moddiy va jismoniy majburlash: U ayolni qo‘rqitish yo‘li bilan bir necha bor jinsiy aloqaga majburlagan hamda sir saqlash evaziga 4 grammlik tilla sirg‘a va 100 AQSH dollarini tovlamachilik bilan o‘zlashtirgan.
Qonuniy chora va IIOning muhim ogohlantirishi
Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi: Mazkur holatlar yuzasidan har ikkala gumonlanuvchiga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi (Tovlamachilik) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda;
Fuqarolarga murojaat: Ichki ishlar organlari aholini shaxsiy ma’lumotlar, foto va videolarni begona shaxslarga yubormaslikka, kiberxavfsizlik qoidalariga qat’iy amal qilishga chaqiradi. Tahdid yoki tovlamachilikka duch kelinganda zudlik bilan 112 yoki hududiy IIBga xabar berish so‘raladi.
…