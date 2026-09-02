Acer Vero 16 taqdim etildi: yuqori unumdorlik va taʼmirlash qulayligi

·2·Texno
Acer Vero 16 taqdim etildi: yuqori unumdorlik va taʼmirlash qulayligi

Acer kompaniyasi zamonaviy texnologiyalar va ekologik yondashuvni oʻzida mujassam etgan yangi Acer Vero 16 noutbukini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma nafaqat yuqori unumdorligi, balki qismlarini oson almashtirish imkoniyati va mustahkam korpusi bilan ham ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilma Windows 11 Home operatsion tizimida ishlaydi va Copilot+ PC toifasiga kiradi. Maksimal konfiguratsiyada noutbuk Intel Core Ultra X9 388H protsessori hamda Intel Arc B390 oʻrnatilgan grafikasi bilan jihozlanadi. Sunʼiy intellekt platformasining umumiy unumdorligi esa 180 TOPS koʻrsatkichiga yetadi.

Texnik imkoniyatlar va ekran xususiyatlari

Ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarga tarmoqqa doimiy ulanmagan holda ham samarali ishlash, kontent yaratish va ilovalarni ishga tushirish imkoniyatini taqdim etadi. Noutbuk 24 GB tezkor xotira (OЗУ) va 512 GB sigʻimli SSD bilan taʼminlangan.

Displey uchun bir nechta variantlar mavjud boʻlib, ularning eng asosiysi 120 Hz gacha yanglanish chastotasiga ega 3K OLED ekranidir. Shuningdek, 2K OLED, jumladan sensorli boshqaruvga ega konfiguratsiyalar ham taklif etiladi. Barcha ekranlar 16:10 nisbatga, Low Blue Light sertifikatiga, 100 000:1 kontrastga va 1 ms javob berish vaqtiga ega.

Interfeyslar va ekologik yondashuv

Qurilma maxsus shpionsiz mexanizmga ega 5 megapikselli infraqizil kamera, ikkita Thunderbolt 4 porti, 8K gacha boʻlgan tasvirni chiqarishni qoʻllab-quvvatlaydigan HDMI 2.1, Wi-Fi 7 hamda SD-kartalar uchun slot bilan jihozlangan. Sunʼiy intellekt funksiyalarini vazifalarni avtomatlashtirish, maʼlumot qidirish va muloqot qilish vositalarini birlashtirgan AcerSense platformasi boshqaradi.

Alohida eʼtibor qurilmaga texnik xizmat koʻrsatish qulayligiga qaratilgan. Ichki qismlarga maxsus qisqich yordamida maxsus asboblarsiz kirish mumkin. SSD va akkumulyatorni almashtirish imkoniyati mavjud boʻlib, ilgak konstruksiyasi ham alohida alohida almashtirilishi nazarda tutilgan.

Noutbuk korpusi MIL-STD-810H harbiy standartiga muvofiq sinovlardan oʻtgan. Uni ishlab chiqarishda Acer Vero Aluminum materialidan foydalanilgan boʻlib, uning yarmigacha boʻlgan qismi qayta ishlangan sanoat alyuminiyidan, qolgan qismi esa past uglerod iziga ega alyuminiydan iborat. Qadoqlash materiallari ham toʻliq qayta ishlashga yaroqli.

AcerNoutbukIntelTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ikkita fanat va 10 000 mA/soat batareyaga ega Oukitel WP600 namoyish etildiIkkita fanat va 10 000 mA/soat batareyaga ega Oukitel WP600 namoyish etildiBugun, 16:57Acer toʻrtta ekranli yangi portativ monitorini taqdim etdiAcer toʻrtta ekranli yangi portativ monitorini taqdim etdiBugun, 16:29Xiaomi 18 Fold flagmani: yangi buklamafonning asosiy afzalliklariXiaomi 18 Fold flagmani: yangi buklamafonning asosiy afzalliklariBugun, 15:56TCL kompaniyasi Samsungʼni soxta Mini LED televideniyeda ayblab sudga berdiTCL kompaniyasi Samsungʼni soxta Mini LED televideniyeda ayblab sudga berdiBugun, 15:25Qurilish sohasida tarixiy inqilob: Daniyada 3D-printerda turar joy qurildiQurilish sohasida tarixiy inqilob: Daniyada 3D-printerda turar joy qurildiBugun, 15:08Xiaomi eski simlar bilan ishlaydigan Smart Switch 2 moslamasini chiqardiXiaomi eski simlar bilan ishlaydigan Smart Switch 2 moslamasini chiqardiBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi