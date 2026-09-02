Acer Vero 16 taqdim etildi: yuqori unumdorlik va taʼmirlash qulayligi
Acer kompaniyasi zamonaviy texnologiyalar va ekologik yondashuvni oʻzida mujassam etgan yangi Acer Vero 16 noutbukini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma nafaqat yuqori unumdorligi, balki qismlarini oson almashtirish imkoniyati va mustahkam korpusi bilan ham ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilma Windows 11 Home operatsion tizimida ishlaydi va Copilot+ PC toifasiga kiradi. Maksimal konfiguratsiyada noutbuk Intel Core Ultra X9 388H protsessori hamda Intel Arc B390 oʻrnatilgan grafikasi bilan jihozlanadi. Sunʼiy intellekt platformasining umumiy unumdorligi esa 180 TOPS koʻrsatkichiga yetadi.
Texnik imkoniyatlar va ekran xususiyatlariIshlab chiqaruvchi foydalanuvchilarga tarmoqqa doimiy ulanmagan holda ham samarali ishlash, kontent yaratish va ilovalarni ishga tushirish imkoniyatini taqdim etadi. Noutbuk 24 GB tezkor xotira (OЗУ) va 512 GB sigʻimli SSD bilan taʼminlangan.
Displey uchun bir nechta variantlar mavjud boʻlib, ularning eng asosiysi 120 Hz gacha yanglanish chastotasiga ega 3K OLED ekranidir. Shuningdek, 2K OLED, jumladan sensorli boshqaruvga ega konfiguratsiyalar ham taklif etiladi. Barcha ekranlar 16:10 nisbatga, Low Blue Light sertifikatiga, 100 000:1 kontrastga va 1 ms javob berish vaqtiga ega.
Interfeyslar va ekologik yondashuvQurilma maxsus shpionsiz mexanizmga ega 5 megapikselli infraqizil kamera, ikkita Thunderbolt 4 porti, 8K gacha boʻlgan tasvirni chiqarishni qoʻllab-quvvatlaydigan HDMI 2.1, Wi-Fi 7 hamda SD-kartalar uchun slot bilan jihozlangan. Sunʼiy intellekt funksiyalarini vazifalarni avtomatlashtirish, maʼlumot qidirish va muloqot qilish vositalarini birlashtirgan AcerSense platformasi boshqaradi.
Alohida eʼtibor qurilmaga texnik xizmat koʻrsatish qulayligiga qaratilgan. Ichki qismlarga maxsus qisqich yordamida maxsus asboblarsiz kirish mumkin. SSD va akkumulyatorni almashtirish imkoniyati mavjud boʻlib, ilgak konstruksiyasi ham alohida alohida almashtirilishi nazarda tutilgan.
Noutbuk korpusi MIL-STD-810H harbiy standartiga muvofiq sinovlardan oʻtgan. Uni ishlab chiqarishda Acer Vero Aluminum materialidan foydalanilgan boʻlib, uning yarmigacha boʻlgan qismi qayta ishlangan sanoat alyuminiyidan, qolgan qismi esa past uglerod iziga ega alyuminiydan iborat. Qadoqlash materiallari ham toʻliq qayta ishlashga yaroqli.
…