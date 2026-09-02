«Manchester Siti» rahbariyati Enso Fernandes transferiga rasmiy baho berdi

·34·Sport
«Manchester Siti» rahbariyati Enso Fernandes transferiga rasmiy baho berdi

Argentinalik jahon chempioni Enso Fernandesning «Chelsi»dan «Manchester Siti»ga shov-shuvli o‘tishi APLdagi kuchlar muvozanatini jiddiy o‘zgartirib yubordi. Manchesterliklar texnik direktori lavozimida faoliyat yuritayotgan Ugu Viana 25 yoshli xavbekning transferi bo‘yicha ilk bor rasmiy bayonot berib, mazkur qarorning strategik ahamiyatini ochiqladi.

«Jahon darajasidagi maqom»: Ugu Viana transferni qanday baholadi?

Klub matbuot xizmatiga bergan intervyusida sport funksioneri «Manchester Siti»ning transfer siyosati hamisha yuqori standartlarga asoslanishini va Enso bu talablarga to‘liq javob berishini ta’kidladi:

  • «Klubimiz doimo jahon darajasidagi futbolchilar bilan shartnoma imzolashni istaydi. Fernandes bu maqomga to‘la mos keladi;

  • Enso — yarimhimoya uchun ideal o‘yinchi. Uning endi bizning jamoamizda ekanidan juda mamnunmiz. Fernandes «Manchester Siti»ni sezilarli darajada kuchaytiradi».

Markazda yangi bosqich: Viana va «Siti»ning uzoq muddatli rejasi

Ugu Viananing rahbarlik pozitsiyasidagi ilk yirik va hal qiluvchi qadamlaridan biri aynan Fernandes bilan 5 yillik bitim tuzish bo‘ldi. Ekspertlar fikricha, ushbu kelishuv quyidagi strategik vazifalarni hal qiladi:

  • Maydon markazidagi absolyut nazorat: Ensoning to‘pni uzoq masofaga aniq yetkazib berish va pressing ostida tezkor qaror qabul qilish qobiliyati Pep Gvardiola taktikasiga mukammal uyg‘unlashadi;

  • O‘rta chiziqdagi yangilanish: Kevin De Bryuyne va boshqa yetakchilar yoshi bilan bog‘liq o‘zgarishlar fonida argentinalik yarimhimoyachi uzoq yillar davomida jamoaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo‘lishga nomzod hisoblanadi.

APL grandi ushbu transfer orqali nafaqat tarkibni kuchaytirdi, balki bosh raqobatchisidan asosiy yulduzlardan birini tortib olib, mavsumdagi chempionlik ambitsiyalarini yana bir bor namoyish etdi.

Sizningcha, Ugu Viananing bahosi o‘zini oqlaydimi — Enso Fernandes «Manchester Siti»ning o‘yinini kuchaytirib, u yerda jahonning eng yaxshi yarimhimoyachisi maqomini isbotlay oladimi? Fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nursulton Ro‘ziboyev 5 sentyabrdagi katta jang oldidan ochiq bayonot berdiNursulton Ro‘ziboyev 5 sentyabrdagi katta jang oldidan ochiq bayonot berdiBugun, 19:28APLda transfer oynasi yopildi: 2026 yil yozining eng shov-shuvli bitimlariAPLda transfer oynasi yopildi: 2026 yil yozining eng shov-shuvli bitimlariBugun, 18:33Enso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tgandan so‘ng ilk bayonotini berdiEnso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tgandan so‘ng ilk bayonotini berdiBugun, 18:23Katta jang oldidan: Nursulton Ro‘ziboyev rasmiy media tadbirida paydo bo‘ldiKatta jang oldidan: Nursulton Ro‘ziboyev rasmiy media tadbirida paydo bo‘ldiBugun, 15:51Erling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimiErling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimiBugun, 12:37Alvaro Gonsales Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni oshkor qildiAlvaro Gonsales Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni oshkor qildiBugun, 12:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi