«Manchester Siti» rahbariyati Enso Fernandes transferiga rasmiy baho berdi
Argentinalik jahon chempioni Enso Fernandesning «Chelsi»dan «Manchester Siti»ga shov-shuvli o‘tishi APLdagi kuchlar muvozanatini jiddiy o‘zgartirib yubordi. Manchesterliklar texnik direktori lavozimida faoliyat yuritayotgan Ugu Viana 25 yoshli xavbekning transferi bo‘yicha ilk bor rasmiy bayonot berib, mazkur qarorning strategik ahamiyatini ochiqladi.
«Jahon darajasidagi maqom»: Ugu Viana transferni qanday baholadi?
Klub matbuot xizmatiga bergan intervyusida sport funksioneri «Manchester Siti»ning transfer siyosati hamisha yuqori standartlarga asoslanishini va Enso bu talablarga to‘liq javob berishini ta’kidladi:
«Klubimiz doimo jahon darajasidagi futbolchilar bilan shartnoma imzolashni istaydi. Fernandes bu maqomga to‘la mos keladi;
Enso — yarimhimoya uchun ideal o‘yinchi. Uning endi bizning jamoamizda ekanidan juda mamnunmiz. Fernandes «Manchester Siti»ni sezilarli darajada kuchaytiradi».
Markazda yangi bosqich: Viana va «Siti»ning uzoq muddatli rejasi
Ugu Viananing rahbarlik pozitsiyasidagi ilk yirik va hal qiluvchi qadamlaridan biri aynan Fernandes bilan 5 yillik bitim tuzish bo‘ldi. Ekspertlar fikricha, ushbu kelishuv quyidagi strategik vazifalarni hal qiladi:
Maydon markazidagi absolyut nazorat: Ensoning to‘pni uzoq masofaga aniq yetkazib berish va pressing ostida tezkor qaror qabul qilish qobiliyati Pep Gvardiola taktikasiga mukammal uyg‘unlashadi;
O‘rta chiziqdagi yangilanish: Kevin De Bryuyne va boshqa yetakchilar yoshi bilan bog‘liq o‘zgarishlar fonida argentinalik yarimhimoyachi uzoq yillar davomida jamoaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo‘lishga nomzod hisoblanadi.
APL grandi ushbu transfer orqali nafaqat tarkibni kuchaytirdi, balki bosh raqobatchisidan asosiy yulduzlardan birini tortib olib, mavsumdagi chempionlik ambitsiyalarini yana bir bor namoyish etdi.
Sizningcha, Ugu Viananing bahosi o‘zini oqlaydimi — Enso Fernandes «Manchester Siti»ning o‘yinini kuchaytirib, u yerda jahonning eng yaxshi yarimhimoyachisi maqomini isbotlay oladimi? Fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…