Andijondagi shov-shuvli mojaro: «G‘amxo‘rlik» markazida nogiron bolalarga zo‘ravonlik qilingan

·49·Jamiyat
Andijondagi shov-shuvli mojaro: «G‘amxo‘rlik» markazida nogiron bolalarga zo‘ravonlik qilingan

Andijon viloyati Qo‘rg‘ontepa tumanidagi imkoniyati cheklangan bolalarga mo‘ljallangan «G‘amxo‘rlik» markazi atrofida sodir bo‘lgan voqea butun jamoatchilikni larzaga keltirdi. Himoyaga va mehrga muhtoj bo‘lgan nogironligi bor tarbiyalanuvchilarga nisbatan xodimlar tomonidan qo‘pol jismoniy kuch ishlatilgani aks etgan videolavhalar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgach, mas’ul organlar tomonidan favqulodda tekshiruv o‘tkazildi. Surishtiruv yakunida 6 nafar tarbiyachi va 1 nafar hamshira darhol lavozimidan ozod etildi, nazoratni susaytirgan rahbarlarga qat’iy intizomiy jazo berildi.

Quyida bolalar huquqlarini oyoqosti qilish bilan bog‘liq mazkur rezonansli voqea tafsilotlari, tekshiruv xulosalari va qo‘llanilgan jazo choralarini batafsil tahlil qilamiz.

1. Ijtimoiy tarmoqlardagi fosh etuvchi tasvirlar: Mojaro qanday boshlandi?

Voqea Qo‘rg‘ontepa tumanidagi nogironligi bo‘lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan «G‘amxo‘rlik» markazida sodir bo‘lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda muassasa xodimlarining ojiz va o‘zini himoya qila olmaydigan bolalarga nisbatan qo‘l ko‘tarib, jismoniy kuch ishlatayotgani tasvirlangan lavhalar tarqaldi.

Ushbu videojarayon jamoatchilik, faollar va ota-onalar o‘rtasida keskin e’tiroz va nafrat to‘lqinini keltirib chiqardi. Voqea oshkor bo‘lishi bilanoq, sohaga mas’ul bo‘lgan tegishli davlat tashkilotlari, xususan, Ijtimoiy himoya milliy agentligi hamda huquq-tartibot idoralari voqea joyiga shoshilinch ishchi guruhini safarbar etdi.

2. Ishdan bo‘shatish va intizomiy jazo: 7 nafar xodim chetlatildi

O‘tkazilgan dastlabki xizmat tekshiruvlari natijasida tarbiyalanuvchilarga nisbatan shafqatsiz muomalada bo‘lish, kasb etikasini buzish va jismoniy kuch ishlatish faktlari o‘z tasdig‘ini topdi.

Ko‘rilgan choralar tafsiloti:

  • 7 nafar xodim darhol bo‘shatildi: Bolalarga nisbatan bevosita zo‘ravonlik sodir etgan 6 nafar tarbiyachi hamda o‘z xizmat vazifasiga sovuqqonlik bilan qaragan 1 nafar hamshira bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilindi va ular lavozimidan ozod etildi;

  • Mas’ullarga jazo tayinlandi: Tarbiyachilar va markaz xodimlari ustidan yetarli darajada kundalik nazorat o‘rnatmagan, muassasada beparvolikka yo‘l qo‘ygan mas’ul rahbar xodimlarga nisbatan qat’iy intizomiy jazo choralari qo‘llanildi;

  • Maxsus o‘rganish davom etmoqda: Muassasa faoliyati kompleks tarzda qayta tekshirilib, barcha bolalarning salomatlik va ruhiy holati chuqur tibbiy ko‘rikdan o‘tkazilmoqda.

3. «G‘amxo‘rlik» markazi aslida qanday vazifani bajarishi kerak?

«G‘amxo‘rlik» markazlari — bu ruhiy rivojlanishida buzilish bo‘lgan va alohida parvarishga muhtoj 3 yoshdan 18 yoshgacha bo‘lgan imkoniyati cheklangan bolalarga ijtimoiy, tibbiy va reabilitatsiya yordamini ko‘rsatishga ixtisoslashgan maxsus davlat muassasalari hisoblanadi.

Bunday maskanlarda ishlaydigan xodimlar:

  1. Yuqori sabr-toqat va psixologik tayyorgarlikka ega bo‘lishi;

  2. Bolalarning har tomonlama xavfsizligi va sog‘lom muhitini kafolatlashi;

  3. Bolaga nisbatan har qanday ko‘rinishdagi — jismoniy, ruhiy yoki emotsional bosimga yo‘l qo‘ymasligi shart.

Shunday maskanda faoliyat yurita turib, mehrga muhtoj bolalarga zo‘ravonlik qilinishi — kasbiy burchga ham, umuminsoniy tamoyillarga ham mutlaqo zid keladigan holatdir.

4. Zo‘ravonlikka qarshi kurash: 1246 ishonch telefoni va qonunchilik talabi

Mamlakatimizda bolalarga nisbatan zo‘ravonlikning barcha shakllariga qarshi kurashish tizimi tubdan kuchaytirilmoqda. Jumladan:

  • «1246» yagona qisqa raqami: O‘zbekistonda bolalarga nisbatan jismoniy yoki ruhiy zo‘ravonlik, qarovsizlik hamda ularning hayotiga tahdid soluvchi holatlar haqida tezkor xabar berish maqsadida tunu kun faoliyat yurituvchi ishonch telefoni mavjud.

  • Javobgarlikning muqarrarligi: Bolalarga nisbatan tazyiq va zo‘ravonlik o‘tkazgan shaxslar nafaqat ishdan bo‘shatilish, balki qonunchilikka asosan ma’muriy va jinoiy javobgarlikka tortilishi belgilab qo‘yilgan.

Holat yuzasidan huquq-tartibot organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davom ettirilmoqda va voqeaga huquqiy baho berilishi ta’minlanadi.

Xulosa va jamoatchilik munosabati

Andijondagi hodisa jamiyatdagi eng ojiz qatlam — imkoniyati cheklangan bolalar saqlanadigan maskanlarda nazorat mexanizmlarini, videokuzatuv tizimlarini va xodimlarni ishga qabul qilish mezonlarini qayta ko‘rib chiqish zarurligini yana bir bor ko‘rsatdi. Faqatgina ishdan bo‘shatish bilan cheklanmasdan, aybdorlarning qonun oldida javob berishi bunday holatlarning oldini olishda muhim pretsedent bo‘lishi shart.

Sizningcha, maxsus bolalar markazlarida bunday zo‘ravonliklarning oldini olish uchun qanday nazorat choralarini joriy qilish zarur? Videokameralarni ota-onalar va onlayn kuzatuv uchun ochiq qilib qo‘yish kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Talaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradiTalaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradiBugun, 12:45Zafarobod tumani hokimi YTHga uchradi: ahvoli og‘irligi aytilmoqdaZafarobod tumani hokimi YTHga uchradi: ahvoli og‘irligi aytilmoqdaBugun, 12:41Poytaxtda yirik daraxt mashinalar ustiga quladi: Voqea joyidan ilk tafsilotlarPoytaxtda yirik daraxt mashinalar ustiga quladi: Voqea joyidan ilk tafsilotlarBugun, 10:51Bolangiz maktabga chiqyaptimi? Unga mana bu 6 ta so‘zni aytishni unutmang!Bolangiz maktabga chiqyaptimi? Unga mana bu 6 ta so‘zni aytishni unutmang!Bugun, 10:38Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)Bugun, 09:23Oksford talabalari O‘zbekistonga keldi: ular o‘zbek tilini o‘rganmoqda...Oksford talabalari O‘zbekistonga keldi: ular o‘zbek tilini o‘rganmoqda...Kecha, 19:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi