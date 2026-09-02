Yiliga 86 mingdan ziyod odamning yostig‘ini quritayotgan «jimjit xavf»: 100 dollarlik najot yo‘li
Kunning asosiy qismini monitor qarshisida, stulga mixlangan holda o‘tkazadigan zamondoshlarimiz organizmida sezdirmasdan jiddiy xavf ildiz otib boradi. Rasmiy tibbiy ma’lumotlarga ko‘ra, mamlakatimizda har yili 86 mingdan ortiq kishi aynan yurak-qon tomir tizimi xastaliklari oqibatida hayotdan ko‘z yummoqda. Ushbu fojiaviy statistika ortida turgan asosiy sabablar esa oddiy: surunkali uyqusizlik, nosog‘lom taomlanish va kundalik harakatsizlik (gipodinamiya). Bu xavfli zanjirni uzish uchun esa katta mablag‘ yoki qimmatbaho sport zallariga a’zo bo‘lish shart emas.
O‘tirgan holdagi turmush tarzi badali: Statistika nima deydi?
Aqliy mehnat bilan shug‘ullanuvchi, kunini ofis yoki masofaviy ishda o‘tkazadigan insonlar qon aylanish tizimining tabiiy oqimini sezilarli darajada sekinlashtirib qo‘yadi. Vaqt o‘tishi bilan tomirlarda elastiklik yo‘qoladi, yurak mushaklari zaiflashadi va oqibatda insult hamda infarkt xavfi karrasiga oshadi.
Jahon sog‘liqni saqlash ekspertlari va tajribali kardiologlar ushbu salbiy jarayonning oldini olish uchun haftasiga kamida 150 daqiqa davomida «ikkinchi puls zonasi»da kardio harakat qilishni tavsiya etadi. Bu — yurakni zo‘riqtirmasdan, balki qon tomirlarini muntazam kislorod bilan to‘yintirib turishning eng maqbul me’yoridir.
Eng arzon va samarali dori: Nega aynan yugurish?
Fitnes klublarga vaqt yoki qimmat abonementga mablag‘ topolmayotganlar uchun eng mukammal yechim — bu kundalik yugurishdir. Mazkur odat sizdan bor-yo‘g‘i quyidagilarni talab qiladi:
Minimal xarajat: Nari borsa 100 dollar atrofidagi qulay krossovka, oddiy shortik va futbolka.
Cheklovsiz erkinlik: Zal ish vaqtiga bog‘lanish shart emas. Tongda yoki kechqurun, qor yog‘ayotgan bo‘lsa-da yoki yomg‘irli kunda ham shunchaki ko‘chaga chiqib yo‘lga tushish kifoya.
Bosqichma-bosqich ko‘nikish: Ishni darhol katta masofadan boshlamang. Avvaliga tez yurish, keyin 5-10 daqiqalik yengil yugurish va asta-sekin sur’atni oshirib borish organizmni moslashtiradi.
Miya faoliyati uchun katalizator va ruhiy tozalanish
Yugurishni hech kim ilk kundanoq sevib qolmaydi — boshlang‘ich davr ma’lum intizomni talab etadi. Biroq odat shakllangach, bu shunchaki jismoniy mashq emas, balki aqliy yuklardan xalos bo‘lish vositasiga aylanadi.
Qon aylanishining tezlashishi va miyaning kislorodga to‘yinishi yangi neyron aloqalarini faollashtiradi. Ko‘plab tadbirkorlar, dasturchilar va kreativ soha vakillari eng kuchli biznes yechimlar hamda murakkab muammolarning javobini aynan yugurish paytida topishlarini tasdiqlashadi.
Har bir inson o‘z oilasi, farzandlari va yaqinlari uchun avvalo sog‘lom holida kerak. Kuniga yarim soatlik harakat — hayot davomiyligini bir necha yilga uzaytirish uchun beriladigan eng arzon badaldir.
Siz kundalik hayotingizda jismoniy faollik uchun qancha vaqt ajratasiz? Yugurish yoki boshqa sport turlari bilan muntazam shug‘ullanishingizga nima to‘sqinlik qilmoqda — vaqt yetishmasligimi yoki shunchaki dangasalik? Izohlarda o‘z tajribangiz bilan o‘rtoqlashing!
Ushbu maqola @shahadolimov Telegram kanali tahliliy ma’lumotlari asosida tayyorlandi.
…