Yiliga 86 mingdan ziyod odamning yostig‘ini quritayotgan «jimjit xavf»: 100 dollarlik najot yo‘li

·0·Salomatlik
Yiliga 86 mingdan ziyod odamning yostig‘ini quritayotgan «jimjit xavf»: 100 dollarlik najot yo‘li

Kunning asosiy qismini monitor qarshisida, stulga mixlangan holda o‘tkazadigan zamondoshlarimiz organizmida sezdirmasdan jiddiy xavf ildiz otib boradi. Rasmiy tibbiy ma’lumotlarga ko‘ra, mamlakatimizda har yili 86 mingdan ortiq kishi aynan yurak-qon tomir tizimi xastaliklari oqibatida hayotdan ko‘z yummoqda. Ushbu fojiaviy statistika ortida turgan asosiy sabablar esa oddiy: surunkali uyqusizlik, nosog‘lom taomlanish va kundalik harakatsizlik (gipodinamiya). Bu xavfli zanjirni uzish uchun esa katta mablag‘ yoki qimmatbaho sport zallariga a’zo bo‘lish shart emas.

O‘tirgan holdagi turmush tarzi badali: Statistika nima deydi?

Aqliy mehnat bilan shug‘ullanuvchi, kunini ofis yoki masofaviy ishda o‘tkazadigan insonlar qon aylanish tizimining tabiiy oqimini sezilarli darajada sekinlashtirib qo‘yadi. Vaqt o‘tishi bilan tomirlarda elastiklik yo‘qoladi, yurak mushaklari zaiflashadi va oqibatda insult hamda infarkt xavfi karrasiga oshadi.

Jahon sog‘liqni saqlash ekspertlari va tajribali kardiologlar ushbu salbiy jarayonning oldini olish uchun haftasiga kamida 150 daqiqa davomida «ikkinchi puls zonasi»da kardio harakat qilishni tavsiya etadi. Bu — yurakni zo‘riqtirmasdan, balki qon tomirlarini muntazam kislorod bilan to‘yintirib turishning eng maqbul me’yoridir.

Eng arzon va samarali dori: Nega aynan yugurish?

Fitnes klublarga vaqt yoki qimmat abonementga mablag‘ topolmayotganlar uchun eng mukammal yechim — bu kundalik yugurishdir. Mazkur odat sizdan bor-yo‘g‘i quyidagilarni talab qiladi:

  • Minimal xarajat: Nari borsa 100 dollar atrofidagi qulay krossovka, oddiy shortik va futbolka.

  • Cheklovsiz erkinlik: Zal ish vaqtiga bog‘lanish shart emas. Tongda yoki kechqurun, qor yog‘ayotgan bo‘lsa-da yoki yomg‘irli kunda ham shunchaki ko‘chaga chiqib yo‘lga tushish kifoya.

  • Bosqichma-bosqich ko‘nikish: Ishni darhol katta masofadan boshlamang. Avvaliga tez yurish, keyin 5-10 daqiqalik yengil yugurish va asta-sekin sur’atni oshirib borish organizmni moslashtiradi.

Miya faoliyati uchun katalizator va ruhiy tozalanish

Yugurishni hech kim ilk kundanoq sevib qolmaydi — boshlang‘ich davr ma’lum intizomni talab etadi. Biroq odat shakllangach, bu shunchaki jismoniy mashq emas, balki aqliy yuklardan xalos bo‘lish vositasiga aylanadi.

Qon aylanishining tezlashishi va miyaning kislorodga to‘yinishi yangi neyron aloqalarini faollashtiradi. Ko‘plab tadbirkorlar, dasturchilar va kreativ soha vakillari eng kuchli biznes yechimlar hamda murakkab muammolarning javobini aynan yugurish paytida topishlarini tasdiqlashadi.

Har bir inson o‘z oilasi, farzandlari va yaqinlari uchun avvalo sog‘lom holida kerak. Kuniga yarim soatlik harakat — hayot davomiyligini bir necha yilga uzaytirish uchun beriladigan eng arzon badaldir.

Siz kundalik hayotingizda jismoniy faollik uchun qancha vaqt ajratasiz? Yugurish yoki boshqa sport turlari bilan muntazam shug‘ullanishingizga nima to‘sqinlik qilmoqda — vaqt yetishmasligimi yoki shunchaki dangasalik? Izohlarda o‘z tajribangiz bilan o‘rtoqlashing!

Ushbu maqola @shahadolimov Telegram kanali tahliliy ma’lumotlari asosida tayyorlandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...Bugun, 09:15Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?Kecha, 12:431-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta mevaKecha, 08:21O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!31.08, 17:23Kunduzgi uyqu siri: Organizm tetik bo‘lishi uchun aynan necha daqiqa uxlash kerak?Kunduzgi uyqu siri: Organizm tetik bo‘lishi uchun aynan necha daqiqa uxlash kerak?30.08, 19:44Miyamiz qarorni bizdan oldin qabul qilib qo‘yar ekanMiyamiz qarorni bizdan oldin qabul qilib qo‘yar ekan30.08, 12:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?
Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?