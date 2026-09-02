APLda transfer oynasi yopildi: 2026 yil yozining eng shov-shuvli bitimlari

·60·Sport
APLda transfer oynasi yopildi: 2026 yil yozining eng shov-shuvli bitimlari

Angliya Premer-ligasida 2026 yilgi yozgi transfer bozori rasman o‘z nihoyasiga yetdi. Klublar yangi mavsum oldidan tarkiblarini kuchaytirish yo‘lida yuz millionlab yevro sarflab, qator rekordlarni yangiladi. Transfermarkt portalining yakuniy ko‘rsatkichlariga ko‘ra, joriy yozning mutlaq rekord xaridini «Manchester Siti» amalga oshirdi, sotuvlar bo‘yicha esa Kataloniya grandi bilan kelishuvga erishgan «Nyukasl» yetakchi bo‘ldi.

Eng qimmat 10 ta xarid: «Manchester Siti» va «Tottenhem»ning katta yurishi

Joriy yozda APL grandlari markaziy chiziq va hujumni qayta shakllantirish uchun tarixiy mablag‘larni ishga soldi. Eng qimmat transferlar o‘ntaligidan quyidagi bitimlar o‘rin oldi:

  • Enso Fernandes («Chelsi» → «Manchester Siti») — €145 mln

  • Morgan Rojers («Aston Villa» → «Chelsi») — €138 mln

  • Elliot Anderson («Nottinghem Forest» → «Manchester Siti») — €135 mln

  • Bredli Barkola («PSJ» → «Liverpul») — €125 mln

  • Sandro Tonali («Nyukasl» → «Tottenhem») — €108 mln

  • Mateush Fernandes («Vest Hem» → «Tottenhem») — €99 mln

  • Ayub Buaddi («Lill» → «Manchester Siti») — €95 mln

  • Savinio («Manchester Siti» → «Tottenhem») — €87,7 mln

  • Bruno Gimarayes («Nyukasl» → «Arsenal») — €87,5 mln

  • Karlos Baleba («Brayton» → «Manchester Yunayted») — €75,9 mln

Eng qimmat 10 ta sotuv: «Nyukasl» foydasi va Saudiya sarmoyalari

Ingliz klublari nafaqat xarid qilishda, balki futbolchi sotish orqali budjetlarini boyitishda ham yuqori faollik ko‘rsatdi:

  • Entoni Gordon («Nyukasl» → «Barselona») — €80 mln

  • Teyani Reynders («Manchester Siti» → «Al Qodisiya») — €61 mln

  • Olliye Uotkins («Aston Villa» → «Al Hilol») — €58,4 mln

  • Mark Kukurelya («Chelsi» → «Real Madrid») — €55 mln

  • Rasmus Hoylund («Manchester Yunayted» → «Napoli») — €44 mln

  • Kristian Romero («Tottenhem» → «Atletiko Madrid») — €33 mln

  • Kertis Jons («Liverpul» → «Inter») — €30 mln

  • Jed Spens («Tottenhem» → «Inter») — €30 mln

  • Trevo Chaloba («Chelsi» → «Komo») — €30 mln

  • Donell Malen («Aston Villa» → «Roma») — €25 mln

2026 yilgi transfer kampaniyasining asosiy xulosalari

Mazkur transfer oynasi bir qator strategik tendensiyalar bilan ajralib turdi. «Manchester Siti» Enso Fernandes, Elliot Anderson va Ayub Buaddi uchun jami qariyb €375 million ajratib, raqobatchilarga jiddiy signal yubordi. «Tottenhem» esa Sandro Tonali va Mateush Fernandes xaridlari orqali o‘rta chizig‘ini tubdan kuchaytirdi. Shu bilan birga, Saudiya Arabistoni klublarining Premer-liga yulduzlariga qiziqishi yuqoriligicha qoldi: Teyani Reynders hamda Olliye Uotkins saudiyaliklarning eng qimmat o‘ljalariga aylandi.

Sizningcha, 2026 yilgi yozgi transfer kampaniyasining eng muvaffaqiyatli xaridi qaysi bo‘ldi? €145 millionlik Enso Fernandes yoki €138 millionlik Morgan Rojers o‘z narxini oqlay oladimi? O‘z tahlillaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nursulton Ro‘ziboyev 5 sentyabrdagi katta jang oldidan ochiq bayonot berdiNursulton Ro‘ziboyev 5 sentyabrdagi katta jang oldidan ochiq bayonot berdiBugun, 19:28«Manchester Siti» rahbariyati Enso Fernandes transferiga rasmiy baho berdi«Manchester Siti» rahbariyati Enso Fernandes transferiga rasmiy baho berdiBugun, 18:24Enso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tgandan so‘ng ilk bayonotini berdiEnso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tgandan so‘ng ilk bayonotini berdiBugun, 18:23Katta jang oldidan: Nursulton Ro‘ziboyev rasmiy media tadbirida paydo bo‘ldiKatta jang oldidan: Nursulton Ro‘ziboyev rasmiy media tadbirida paydo bo‘ldiBugun, 15:51Erling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimiErling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimiBugun, 12:37Alvaro Gonsales Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni oshkor qildiAlvaro Gonsales Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni oshkor qildiBugun, 12:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi