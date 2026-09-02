APLda transfer oynasi yopildi: 2026 yil yozining eng shov-shuvli bitimlari
Angliya Premer-ligasida 2026 yilgi yozgi transfer bozori rasman o‘z nihoyasiga yetdi. Klublar yangi mavsum oldidan tarkiblarini kuchaytirish yo‘lida yuz millionlab yevro sarflab, qator rekordlarni yangiladi. Transfermarkt portalining yakuniy ko‘rsatkichlariga ko‘ra, joriy yozning mutlaq rekord xaridini «Manchester Siti» amalga oshirdi, sotuvlar bo‘yicha esa Kataloniya grandi bilan kelishuvga erishgan «Nyukasl» yetakchi bo‘ldi.
Eng qimmat 10 ta xarid: «Manchester Siti» va «Tottenhem»ning katta yurishi
Joriy yozda APL grandlari markaziy chiziq va hujumni qayta shakllantirish uchun tarixiy mablag‘larni ishga soldi. Eng qimmat transferlar o‘ntaligidan quyidagi bitimlar o‘rin oldi:
Enso Fernandes («Chelsi» → «Manchester Siti») — €145 mln
Morgan Rojers («Aston Villa» → «Chelsi») — €138 mln
Elliot Anderson («Nottinghem Forest» → «Manchester Siti») — €135 mln
Bredli Barkola («PSJ» → «Liverpul») — €125 mln
Sandro Tonali («Nyukasl» → «Tottenhem») — €108 mln
Mateush Fernandes («Vest Hem» → «Tottenhem») — €99 mln
Ayub Buaddi («Lill» → «Manchester Siti») — €95 mln
Savinio («Manchester Siti» → «Tottenhem») — €87,7 mln
Bruno Gimarayes («Nyukasl» → «Arsenal») — €87,5 mln
Karlos Baleba («Brayton» → «Manchester Yunayted») — €75,9 mln
Eng qimmat 10 ta sotuv: «Nyukasl» foydasi va Saudiya sarmoyalari
Ingliz klublari nafaqat xarid qilishda, balki futbolchi sotish orqali budjetlarini boyitishda ham yuqori faollik ko‘rsatdi:
Entoni Gordon («Nyukasl» → «Barselona») — €80 mln
Teyani Reynders («Manchester Siti» → «Al Qodisiya») — €61 mln
Olliye Uotkins («Aston Villa» → «Al Hilol») — €58,4 mln
Mark Kukurelya («Chelsi» → «Real Madrid») — €55 mln
Rasmus Hoylund («Manchester Yunayted» → «Napoli») — €44 mln
Kristian Romero («Tottenhem» → «Atletiko Madrid») — €33 mln
Kertis Jons («Liverpul» → «Inter») — €30 mln
Jed Spens («Tottenhem» → «Inter») — €30 mln
Trevo Chaloba («Chelsi» → «Komo») — €30 mln
Donell Malen («Aston Villa» → «Roma») — €25 mln
2026 yilgi transfer kampaniyasining asosiy xulosalari
Mazkur transfer oynasi bir qator strategik tendensiyalar bilan ajralib turdi. «Manchester Siti» Enso Fernandes, Elliot Anderson va Ayub Buaddi uchun jami qariyb €375 million ajratib, raqobatchilarga jiddiy signal yubordi. «Tottenhem» esa Sandro Tonali va Mateush Fernandes xaridlari orqali o‘rta chizig‘ini tubdan kuchaytirdi. Shu bilan birga, Saudiya Arabistoni klublarining Premer-liga yulduzlariga qiziqishi yuqoriligicha qoldi: Teyani Reynders hamda Olliye Uotkins saudiyaliklarning eng qimmat o‘ljalariga aylandi.
Sizningcha, 2026 yilgi yozgi transfer kampaniyasining eng muvaffaqiyatli xaridi qaysi bo‘ldi? €145 millionlik Enso Fernandes yoki €138 millionlik Morgan Rojers o‘z narxini oqlay oladimi? O‘z tahlillaringizni izohlarda qoldiring!
…