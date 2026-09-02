3 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

·0·Iqtisodiyot
3 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 3 sentyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 7,39 so‘mga arzonlab, 11 813,09 so‘mni tashkil etdi.

• Yevro 88,93 so‘mga arzonlab, 13 677,20 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 1,9 so‘mga arzonlab, 135,61 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 129,35 so‘mga arzonlab, 15 929,95 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,04 so‘mga arzonlab, 74,00 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 196,87 so‘mga arzonlab, 14 507,05 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 1,23 so‘mga arzonlab, 1 757,53 so‘mni tashkil etdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Katta xushxabar: Deklaratsiyasiz naqd valyuta olib chiqish limiti 10 ming dollarga oshirilmoqdaKatta xushxabar: Deklaratsiyasiz naqd valyuta olib chiqish limiti 10 ming dollarga oshirilmoqdaBugun, 15:123 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda3 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 11:12Muomalada qancha naqd pul bor? O‘zbekiston moliya tizimidagi yangi rekordlarMuomalada qancha naqd pul bor? O‘zbekiston moliya tizimidagi yangi rekordlar31.08, 22:222,2 mlrd dollarlik Toshkent–Samarqand pulli yo‘liga Honkong banklari pul tikadi2,2 mlrd dollarlik Toshkent–Samarqand pulli yo‘liga Honkong banklari pul tikadi31.08, 11:09O‘zbekiston va Hindiston savdoni 5 milliard dollarga yetkazmoqchi (foto)O‘zbekiston va Hindiston savdoni 5 milliard dollarga yetkazmoqchi (foto)30.08, 16:15Oilaviy bog‘cha ochganlarga xushxabar: Endi yer va mol-mulk solig‘i undirilmaydiOilaviy bog‘cha ochganlarga xushxabar: Endi yer va mol-mulk solig‘i undirilmaydi30.08, 13:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi