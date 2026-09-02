Ikkita fanat va 10 000 mA/soat batareyaga ega Oukitel WP600 namoyish etildi
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Oukitel brendi oʻzining yangi WP70 Ultra modeli bilan birgalikda noyob texnik xususiyatlarga ega Oukitel WP600 smartfonini rasman taqdim etdi. Mazkur qurilma mobil geymerlarga moʻljallangan boʻlib, dunyoda ilk bor ikkita sovutish ventilyatori bilan jihozlangani hamda zamonaviy RGB-yorugʻlik tizimiga ega ekanligi bilan eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Oukitel WP600 modeli oʻyinlarga ixtisoslashtirilganiga qaramay, uning apparat asosi sifatida eng yuqori darajadagi flagman protsessorlar emas, balki MediaTek Dimensity 8300 platformasi tanlangan. Shunga qaramay, smartfon yuqori unumdorlik va barqaror ishlashni taʼminlash uchun salmoqli texnik imkoniyatlar toʻplami bilan taʼminlangan.
Texnik imkoniyatlar va ekranSmartfon kattalashtirilgan 6,8 dyuymli OLED displeyga ega boʻlib, ekran tasvir aniqligi Full HD+ formatini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, displeyning kadrlar chastotasi 120 Hz ni tashkil etishi dinamik oʻyinlar va ilovalarda tasvirning juda silliq chiqishini taʼminlaydi.
Qurilmaning tezkor xotirasi (OЗУ) hajmi rekord darajadagi 24 GB ni tashkil qiladi. Bu esa bir vaqtning oʻzida bir nechta ogʻir ilovalarni ishga tushirish va oʻyin jarayonida hech qanday qotishlarsiz ishlash imkonini beradi. Suratga olish imkoniyatlariga kelsak, smartfon 108 megapikselli asosiy kamera bilan jihozlangan.
Avtonomiya va himoyaGeymerlar va faol foydalanuvchilar uchun eng muhim jihatlardan biri bu uning akkumulyatoridir. Qurilma 10 000 mA/soat sigʻimli ulkan batareyani olgan boʻlib, uni tezkor toʻldirish uchun 45 vatt quvvatga ega quvvatlash moslamasi taqdim etilgan.
Korpus xavfsizligi va chidamliligiga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Oukitel WP600 zamonaviy eSIM texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi hamda chang va suvdan himoyalanish boʻyicha eng yuqori IP69K standartiga javob beradi. Hozirgi vaqtda ishlab chiqaruvchi yangi smartfonning narxi va sotuvga chiqish muddatlari haqidagi maʼlumotlarni oshkor etgani yoʻq.
…