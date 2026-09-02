Ikkita fanat va 10 000 mA/soat batareyaga ega Oukitel WP600 namoyish etildi

·66·Texno
Ikkita fanat va 10 000 mA/soat batareyaga ega Oukitel WP600 namoyish etildi

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Oukitel brendi oʻzining yangi WP70 Ultra modeli bilan birgalikda noyob texnik xususiyatlarga ega Oukitel WP600 smartfonini rasman taqdim etdi. Mazkur qurilma mobil geymerlarga moʻljallangan boʻlib, dunyoda ilk bor ikkita sovutish ventilyatori bilan jihozlangani hamda zamonaviy RGB-yorugʻlik tizimiga ega ekanligi bilan eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Oukitel WP600 modeli oʻyinlarga ixtisoslashtirilganiga qaramay, uning apparat asosi sifatida eng yuqori darajadagi flagman protsessorlar emas, balki MediaTek Dimensity 8300 platformasi tanlangan. Shunga qaramay, smartfon yuqori unumdorlik va barqaror ishlashni taʼminlash uchun salmoqli texnik imkoniyatlar toʻplami bilan taʼminlangan.

Texnik imkoniyatlar va ekran

Smartfon kattalashtirilgan 6,8 dyuymli OLED displeyga ega boʻlib, ekran tasvir aniqligi Full HD+ formatini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, displeyning kadrlar chastotasi 120 Hz ni tashkil etishi dinamik oʻyinlar va ilovalarda tasvirning juda silliq chiqishini taʼminlaydi.

Qurilmaning tezkor xotirasi (OЗУ) hajmi rekord darajadagi 24 GB ni tashkil qiladi. Bu esa bir vaqtning oʻzida bir nechta ogʻir ilovalarni ishga tushirish va oʻyin jarayonida hech qanday qotishlarsiz ishlash imkonini beradi. Suratga olish imkoniyatlariga kelsak, smartfon 108 megapikselli asosiy kamera bilan jihozlangan.

Avtonomiya va himoya

Geymerlar va faol foydalanuvchilar uchun eng muhim jihatlardan biri bu uning akkumulyatoridir. Qurilma 10 000 mA/soat sigʻimli ulkan batareyani olgan boʻlib, uni tezkor toʻldirish uchun 45 vatt quvvatga ega quvvatlash moslamasi taqdim etilgan.

Korpus xavfsizligi va chidamliligiga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Oukitel WP600 zamonaviy eSIM texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi hamda chang va suvdan himoyalanish boʻyicha eng yuqori IP69K standartiga javob beradi. Hozirgi vaqtda ishlab chiqaruvchi yangi smartfonning narxi va sotuvga chiqish muddatlari haqidagi maʼlumotlarni oshkor etgani yoʻq.

OukitelSmartfonGeymerlarTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Acer Vero 16 taqdim etildi: yuqori unumdorlik va taʼmirlash qulayligiAcer Vero 16 taqdim etildi: yuqori unumdorlik va taʼmirlash qulayligiBugun, 17:56Acer toʻrtta ekranli yangi portativ monitorini taqdim etdiAcer toʻrtta ekranli yangi portativ monitorini taqdim etdiBugun, 16:29Xiaomi 18 Fold flagmani: yangi buklamafonning asosiy afzalliklariXiaomi 18 Fold flagmani: yangi buklamafonning asosiy afzalliklariBugun, 15:56TCL kompaniyasi Samsungʼni soxta Mini LED televideniyeda ayblab sudga berdiTCL kompaniyasi Samsungʼni soxta Mini LED televideniyeda ayblab sudga berdiBugun, 15:25Qurilish sohasida tarixiy inqilob: Daniyada 3D-printerda turar joy qurildiQurilish sohasida tarixiy inqilob: Daniyada 3D-printerda turar joy qurildiBugun, 15:08Xiaomi eski simlar bilan ishlaydigan Smart Switch 2 moslamasini chiqardiXiaomi eski simlar bilan ishlaydigan Smart Switch 2 moslamasini chiqardiBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi