Zafarobod tumani hokimi YTHga uchradi: ahvoli og‘irligi aytilmoqda
Jizzax viloyati Zafarobod tumani hokimi G‘ayratjon Eshpo‘latovga biriktirilgan xizmat avtomobili 30 avgust kuni yo‘l-transport hodisasiga uchragan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, voqea oqibatida hokim va uning voyaga yetmagan o‘g‘li tan jarohatlari bilan shifoxonaga olib ketilgan.
Hodisa tafsilotlari hozircha rasmiy idoralar tomonidan to‘liq ochiqlanmagan. Biroq OAV manbalari avariya qanday sodir bo‘lgani va hokimning hozirgi ahvoli haqida ma’lumot bermoqda.
YTH qanday sodir bo‘lgan?
Kun.uz ma’lum qilishicha, uning ikki mustaqil manbasiga ko‘ra, hokimga biriktirilgan KIA Seltos katta yuk avtomobilining orqa qismiga borib urilgan.
E’tiborli jihat shundaki, nashr manbalariga ko‘ra, avariya vaqtida avtomobil rul boshqaruvida hokimning voyaga yetmagan o‘g‘li bo‘lgan.
Hodisaning aniq sabablari, avtomobil qanday tezlikda harakatlangani va to‘qnashuvning boshqa tafsilotlari hozircha ma’lum emas.
Ota-bola shifoxonaga olib ketilgan
YTHdan so‘ng G‘ayratjon Eshpo‘latov va uning o‘g‘li tan jarohatlari bilan avval Zafarobod tuman tibbiyot birlashmasiga yetkazilgan.
Keyinchalik ular Jizzax shahridagi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi filialiga olib kelingani xabar qilinmoqda.
Bu holat hodisa oqibatida jarohat olganlariga tibbiy yordam ko‘rsatilganini anglatadi.
Hokimning ahvoli qanday?
Hokimning salomatligi bo‘yicha xabarlar bir-biridan farq qilmoqda.
Gazeta manbasiga ko‘ra, G‘ayratjon Eshpo‘latovning ahvoli og‘ir va u jonlantirish bo‘limida.
Biroq hozircha ushbu ma’lumotni rasmiy tibbiy muassasa yoki viloyat hokimligi tasdiqlagani haqida ochiq ma’lumot yo‘q.
Hodisa bo‘yicha rasmiy ma’lumot berilmaguncha, hokimning salomatligi haqidagi xabarlarga ehtiyotkorlik bilan yondashish lozim.
Eng ko‘p muhokama qilinayotgan jihat
Mazkur YTHda jamoatchilik e’tiborini tortayotgan asosiy masalalardan biri — xizmat avtomobilini kim boshqargani haqidagi ma’lumot.
OAV manbalari avtomobil rulda hokimning voyaga yetmagan o‘g‘li bo‘lganini bildirmoqda. Agar bu ma’lumot rasmiy tasdiqlansa, voqeaning huquqiy jihatlari ham alohida o‘rganilishi mumkin.
Hozircha esa hodisaning barcha tafsilotlari, haydovchining holati va YTHga olib kelgan sabablar bo‘yicha yakuniy xulosa e’lon qilinmagan.
Voqea bo‘yicha nima ma’lum?
Ma’lumot
Hozirgi holat
Hodisa sanasi
30 avgust
Hudud
Jizzax viloyati, Zafarobod tumani
Avtomobil
KIA Seltos
To‘qnashuv
Katta yuk avtomobili bilan
Jarohat olganlar
Hokim va uning o‘g‘li ekani xabar qilinmoqda
Hokimning ahvoli
OAV manbasiga ko‘ra — og‘ir
Rasmiy tasdiq
Hozircha to‘liq ma’lum emas
Endi rasmiy ma’lumot kutilmoqda
Hodisaning eng muhim savollariga — avtomobilni kim boshqargani, YTHning aniq sababi va hokimning haqiqiy ahvoli qanday ekaniga rasmiy izoh oydinlik kiritishi mumkin.
Hozircha mavjud ma’lumotlar OAVning mustaqil manbalariga tayangan. Shuning uchun hodisa tafsilotlarini rasmiy idoralar bayonoti bilan tasdiqlash muhim.
Yakuniy xulosa va huquqiy baho esa vakolatli organlarning tekshiruvidan keyin ma’lum bo‘ladi.
…