Zafarobod tumani hokimi YTHga uchradi: ahvoli og‘irligi aytilmoqda

·46·Jamiyat
Zafarobod tumani hokimi YTHga uchradi: ahvoli og‘irligi aytilmoqda

Jizzax viloyati Zafarobod tumani hokimi G‘ayratjon Eshpo‘latovga biriktirilgan xizmat avtomobili 30 avgust kuni yo‘l-transport hodisasiga uchragan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, voqea oqibatida hokim va uning voyaga yetmagan o‘g‘li tan jarohatlari bilan shifoxonaga olib ketilgan.

Hodisa tafsilotlari hozircha rasmiy idoralar tomonidan to‘liq ochiqlanmagan. Biroq OAV manbalari avariya qanday sodir bo‘lgani va hokimning hozirgi ahvoli haqida ma’lumot bermoqda.

YTH qanday sodir bo‘lgan?

Kun.uz ma’lum qilishicha, uning ikki mustaqil manbasiga ko‘ra, hokimga biriktirilgan KIA Seltos katta yuk avtomobilining orqa qismiga borib urilgan.

E’tiborli jihat shundaki, nashr manbalariga ko‘ra, avariya vaqtida avtomobil rul boshqaruvida hokimning voyaga yetmagan o‘g‘li bo‘lgan.

Hodisaning aniq sabablari, avtomobil qanday tezlikda harakatlangani va to‘qnashuvning boshqa tafsilotlari hozircha ma’lum emas.

Ota-bola shifoxonaga olib ketilgan

YTHdan so‘ng G‘ayratjon Eshpo‘latov va uning o‘g‘li tan jarohatlari bilan avval Zafarobod tuman tibbiyot birlashmasiga yetkazilgan.

Keyinchalik ular Jizzax shahridagi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi filialiga olib kelingani xabar qilinmoqda.

Bu holat hodisa oqibatida jarohat olganlariga tibbiy yordam ko‘rsatilganini anglatadi.

Hokimning ahvoli qanday?

Hokimning salomatligi bo‘yicha xabarlar bir-biridan farq qilmoqda.

Gazeta manbasiga ko‘ra, G‘ayratjon Eshpo‘latovning ahvoli og‘ir va u jonlantirish bo‘limida.

Biroq hozircha ushbu ma’lumotni rasmiy tibbiy muassasa yoki viloyat hokimligi tasdiqlagani haqida ochiq ma’lumot yo‘q.

Hodisa bo‘yicha rasmiy ma’lumot berilmaguncha, hokimning salomatligi haqidagi xabarlarga ehtiyotkorlik bilan yondashish lozim.

Eng ko‘p muhokama qilinayotgan jihat

Mazkur YTHda jamoatchilik e’tiborini tortayotgan asosiy masalalardan biri — xizmat avtomobilini kim boshqargani haqidagi ma’lumot.

OAV manbalari avtomobil rulda hokimning voyaga yetmagan o‘g‘li bo‘lganini bildirmoqda. Agar bu ma’lumot rasmiy tasdiqlansa, voqeaning huquqiy jihatlari ham alohida o‘rganilishi mumkin.

Hozircha esa hodisaning barcha tafsilotlari, haydovchining holati va YTHga olib kelgan sabablar bo‘yicha yakuniy xulosa e’lon qilinmagan.

Voqea bo‘yicha nima ma’lum?

Ma’lumot

Hozirgi holat

Hodisa sanasi

30 avgust

Hudud

Jizzax viloyati, Zafarobod tumani

Avtomobil

KIA Seltos

To‘qnashuv

Katta yuk avtomobili bilan

Jarohat olganlar

Hokim va uning o‘g‘li ekani xabar qilinmoqda

Hokimning ahvoli

OAV manbasiga ko‘ra — og‘ir

Rasmiy tasdiq

Hozircha to‘liq ma’lum emas

Endi rasmiy ma’lumot kutilmoqda

Hodisaning eng muhim savollariga — avtomobilni kim boshqargani, YTHning aniq sababi va hokimning haqiqiy ahvoli qanday ekaniga rasmiy izoh oydinlik kiritishi mumkin.

Hozircha mavjud ma’lumotlar OAVning mustaqil manbalariga tayangan. Shuning uchun hodisa tafsilotlarini rasmiy idoralar bayonoti bilan tasdiqlash muhim.

Yakuniy xulosa va huquqiy baho esa vakolatli organlarning tekshiruvidan keyin ma’lum bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Talaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradiTalaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradiBugun, 12:45Andijondagi shov-shuvli mojaro: «G‘amxo‘rlik» markazida nogiron bolalarga zo‘ravonlik qilinganAndijondagi shov-shuvli mojaro: «G‘amxo‘rlik» markazida nogiron bolalarga zo‘ravonlik qilinganBugun, 12:12Poytaxtda yirik daraxt mashinalar ustiga quladi: Voqea joyidan ilk tafsilotlarPoytaxtda yirik daraxt mashinalar ustiga quladi: Voqea joyidan ilk tafsilotlarBugun, 10:51Bolangiz maktabga chiqyaptimi? Unga mana bu 6 ta so‘zni aytishni unutmang!Bolangiz maktabga chiqyaptimi? Unga mana bu 6 ta so‘zni aytishni unutmang!Bugun, 10:38Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)Bugun, 09:23Oksford talabalari O‘zbekistonga keldi: ular o‘zbek tilini o‘rganmoqda...Oksford talabalari O‘zbekistonga keldi: ular o‘zbek tilini o‘rganmoqda...Kecha, 19:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi