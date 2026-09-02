Enso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tgandan so‘ng ilk bayonotini berdi

·45·Sport
Enso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tgandan so‘ng ilk bayonotini berdi

Angliya Premer-ligasida yilning eng yirik va muhokamalarga boy transferlaridan biri rasman yakuniga yetdi. Londonning «Chelsi» klubi markaziy yarimhimoyachisi, Argentina terma jamoasi bilan jahon chempioni bo‘lgan Enso Fernandes kutilmaganda «Manchester Siti» futbolchisiga aylandi. «Shaharliklar» bilan 5 yillik uzoq muddatli shartnoma imzolagan 25 yoshli xavbek ushbu shov-shuvli qarori sabablari, yangi jamoadagi rejalari va klub darajasi haqida ilk bor rasmiy munosabat bildirdi.

«Bu klub g‘alabalar uchun yaratilgan»: Fernandes nega «Siti»ni tanladi?

Ensoning ta’kidlashicha, Angliya chempioni safiga qo‘shilish har qanday professional futbolchi uchun faoliyatidagi eng yuqori cho‘qqilardan biri sanaladi:

  • «Manchester Siti» — so‘nggi yillarda Angliyadagi eng muvaffaqiyatli klub. Har bir futbolchi bunday jamoaning bir qismi bo‘lishni xohlaydi, chunki bu yerda hamma narsa qanchalik professional tashkil etilganini biladi;

  • Men bu yerga kelganimdan baxtliroq bo‘la olmasdim. «Siti»ga yangi sovrinlar yutishda yordam berish uchun ushbu chaqiriqni qabul qilishga to‘liq tayyorman. Bu jamoa faqat g‘alabalar uchun yaratilgan.

Har bir chiziqda yulduzlar: Raqobat va 100 foizlik fidoyilik

«Manchester Siti» yarimhimoya chizig‘idagi yuqori raqobat hech kimga sir emas. Biroq argentinalik yulduz bundan cho‘chimasligini, aksincha, jahon darajasidagi sheriklaridan o‘rganish orqali o‘z o‘yinini yanada kuchaytirmoqchi ekanini bildirdi:

  • «Tarkibga qarasangiz, «Siti»ning har bir chizig‘ida yuqori darajadagi futbolchilar bor. Men yangi jamoadoshlarimdan o‘rganib, futbolchi sifatida yanada rivojlanmoqchiman;

  • Men o‘yinimni doimiy ravishda takomillashtirib borayotganimdan faxrlanaman. Men bilan birga ishlagan har bir inson har kuni mashg‘ulotlarda qanchalik qattiq mehnat qilishimni va o‘yinlarga qancha kuch sarflashimni yaxshi biladi. Men borimni 100 foiz beraman va yangi klubimga bu yerda ham hech narsa o‘zgarmasligini, oxirigacha kurashishimni va’da qilaman».

5 yillik shartnoma «Manchester Siti» murabbiylar shtabi ushbu futbolchiga markazda uzoq muddatli strategik figura sifatida qarayapti degan xulosani beradi. Mazkur kelishuv nafaqat Manchester klubining o‘rta chizig‘ini sezilarli darajada kuchaytiradi, balki turnir jadvalidagi bosh raqobatchilar o‘rtasidagi kuchlar muvozanatini ham o‘zgartirib yuborishi kutilmoqda.

Sizningcha, Enso Fernandes «Manchester Siti»ning o‘yin uslubiga tez kirishib, jamoaning almashtirib bo‘lmas yetakchisiga aylana oladimi yoki ichki raqobat sabab asosiy tarkib uchun kurashda qiyinchilikka duch keladimi? O‘z taxmin va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nursulton Ro‘ziboyev 5 sentyabrdagi katta jang oldidan ochiq bayonot berdiNursulton Ro‘ziboyev 5 sentyabrdagi katta jang oldidan ochiq bayonot berdiBugun, 19:28APLda transfer oynasi yopildi: 2026 yil yozining eng shov-shuvli bitimlariAPLda transfer oynasi yopildi: 2026 yil yozining eng shov-shuvli bitimlariBugun, 18:33«Manchester Siti» rahbariyati Enso Fernandes transferiga rasmiy baho berdi«Manchester Siti» rahbariyati Enso Fernandes transferiga rasmiy baho berdiBugun, 18:24Katta jang oldidan: Nursulton Ro‘ziboyev rasmiy media tadbirida paydo bo‘ldiKatta jang oldidan: Nursulton Ro‘ziboyev rasmiy media tadbirida paydo bo‘ldiBugun, 15:51Erling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimiErling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimiBugun, 12:37Alvaro Gonsales Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni oshkor qildiAlvaro Gonsales Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni oshkor qildiBugun, 12:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi