Enso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tgandan so‘ng ilk bayonotini berdi
Angliya Premer-ligasida yilning eng yirik va muhokamalarga boy transferlaridan biri rasman yakuniga yetdi. Londonning «Chelsi» klubi markaziy yarimhimoyachisi, Argentina terma jamoasi bilan jahon chempioni bo‘lgan Enso Fernandes kutilmaganda «Manchester Siti» futbolchisiga aylandi. «Shaharliklar» bilan 5 yillik uzoq muddatli shartnoma imzolagan 25 yoshli xavbek ushbu shov-shuvli qarori sabablari, yangi jamoadagi rejalari va klub darajasi haqida ilk bor rasmiy munosabat bildirdi.
«Bu klub g‘alabalar uchun yaratilgan»: Fernandes nega «Siti»ni tanladi?
Ensoning ta’kidlashicha, Angliya chempioni safiga qo‘shilish har qanday professional futbolchi uchun faoliyatidagi eng yuqori cho‘qqilardan biri sanaladi:
«Manchester Siti» — so‘nggi yillarda Angliyadagi eng muvaffaqiyatli klub. Har bir futbolchi bunday jamoaning bir qismi bo‘lishni xohlaydi, chunki bu yerda hamma narsa qanchalik professional tashkil etilganini biladi;
Men bu yerga kelganimdan baxtliroq bo‘la olmasdim. «Siti»ga yangi sovrinlar yutishda yordam berish uchun ushbu chaqiriqni qabul qilishga to‘liq tayyorman. Bu jamoa faqat g‘alabalar uchun yaratilgan.
Har bir chiziqda yulduzlar: Raqobat va 100 foizlik fidoyilik
«Manchester Siti» yarimhimoya chizig‘idagi yuqori raqobat hech kimga sir emas. Biroq argentinalik yulduz bundan cho‘chimasligini, aksincha, jahon darajasidagi sheriklaridan o‘rganish orqali o‘z o‘yinini yanada kuchaytirmoqchi ekanini bildirdi:
«Tarkibga qarasangiz, «Siti»ning har bir chizig‘ida yuqori darajadagi futbolchilar bor. Men yangi jamoadoshlarimdan o‘rganib, futbolchi sifatida yanada rivojlanmoqchiman;
Men o‘yinimni doimiy ravishda takomillashtirib borayotganimdan faxrlanaman. Men bilan birga ishlagan har bir inson har kuni mashg‘ulotlarda qanchalik qattiq mehnat qilishimni va o‘yinlarga qancha kuch sarflashimni yaxshi biladi. Men borimni 100 foiz beraman va yangi klubimga bu yerda ham hech narsa o‘zgarmasligini, oxirigacha kurashishimni va’da qilaman».
5 yillik shartnoma «Manchester Siti» murabbiylar shtabi ushbu futbolchiga markazda uzoq muddatli strategik figura sifatida qarayapti degan xulosani beradi. Mazkur kelishuv nafaqat Manchester klubining o‘rta chizig‘ini sezilarli darajada kuchaytiradi, balki turnir jadvalidagi bosh raqobatchilar o‘rtasidagi kuchlar muvozanatini ham o‘zgartirib yuborishi kutilmoqda.
Sizningcha, Enso Fernandes «Manchester Siti»ning o‘yin uslubiga tez kirishib, jamoaning almashtirib bo‘lmas yetakchisiga aylana oladimi yoki ichki raqobat sabab asosiy tarkib uchun kurashda qiyinchilikka duch keladimi? O‘z taxmin va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…