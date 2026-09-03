Ikki ijro ishi ikki oilaga yarashuv va xotirjamlik olib keldi

·24·Jamiyat
Ikki ijro ishi ikki oilaga yarashuv va xotirjamlik olib keldi

Majburiy ijro byurosining Zarbdor tuman bo‘limi ish yurituvida bo‘lgan aliment undirish to‘g‘risidagi 2 ta ijro ishi yuzasidan taraflar bilan tushuntirish va profilaktik suhbatlar o‘tkazildi.

Ijro harakatlari jarayonida ota-onalarga farzandning huquq va manfaatlari, uni moddiy ta’minlashda har ikki tomonning mas’uliyati hamda oilaviy munosabatlarda o‘zaro hurmat va murosa muhimligi tushuntirildi.

Olib borilgan ishlar natijasida 2 ta oila yarashtirildi. Eng muhimi, nizoli masala murosali yo‘l bilan hal qilinib, farzandlar manfaati yo‘lida ota-onalar o‘rtasida kelishuvga erishildi.

Bunday yarashuvlar aliment masalasida nafaqat qarzdorlikni bartaraf etish, balki oilada sog‘lom muhitni tiklash va farzandlarning har tomonlama ta’minotini ta’minlashga xizmat qiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda asfalt o‘pirilib, mashinalar pachoqlandi — idoralarning ziddiyatli bayonotlariToshkentda asfalt o‘pirilib, mashinalar pachoqlandi — idoralarning ziddiyatli bayonotlariBugun, 19:07Chegara postida 240 ming dollarni yashirin olib chiqmoqchi bo‘lganlar ushlandi (video)Chegara postida 240 ming dollarni yashirin olib chiqmoqchi bo‘lganlar ushlandi (video)Bugun, 18:58Soliq qarzi e’tiborsiz qolmadi: maxsus texnika xatlovga olindiSoliq qarzi e’tiborsiz qolmadi: maxsus texnika xatlovga olindiBugun, 18:42Endi o‘zbekistonliklar Tailand vizasi uchun Moskvaga boradiEndi o‘zbekistonliklar Tailand vizasi uchun Moskvaga boradiBugun, 15:43Ishlaydigan onalarga farzandi bir yoshgacha nafaqa to‘lanadiIshlaydigan onalarga farzandi bir yoshgacha nafaqa to‘lanadiBugun, 13:49Toshkentda musiqali favvora kutilmaganda odamlar tomon suv sepb yubordiToshkentda musiqali favvora kutilmaganda odamlar tomon suv sepb yubordiBugun, 13:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq