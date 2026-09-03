Yaponiyada qattiq jismli batareyalar uchun yangi rekord oʻrnatildi

·6·Texno
Yaponiyada qattiq jismli batareyalar uchun yangi rekord oʻrnatildi

Yaponiyaning Nagoya universiteti tadqiqotchilari litiy-ionli oksidli qattiq elektrolitlar uchun oʻtkazuvchanlik boʻyicha mutlaq rekord oʻrnatdilar. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, LLNOF deb nomlangan materialda ionlarning harakat mexanizmi aniqlanib, uning elektr oʻtkazuvchanligi 16,3 millisimensga yetkazildi. Bu qattiq jismli batareyalar sohasida xavfsizlik va samaradorlikni bir vaqtning oʻzida taʼminlash yoʻlidagi muhim qadamdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, zamonaviy litiy-ion akkumulyatorlarida qoʻllaniladigan suyuq elektrolitlar shikastlanganda oson yonib ketishi mumkin. Shu sababli dunyo olimlari qattiq elektrolitlarga faol ravishda oʻtishga harakat qilmoqda. Biroq sulfidli va xloridli analoglar yuqori oʻtkazuvchanlikka ega boʻlsa-da, namlik bilan reaksiyaga kirishganda toksik gazlar chiqarishi xavfini tugʻdiradi. Oksidli va oksiftoridli materiallar esa ancha barqaror boʻlib, xavfsizlik nuqtai nazaridan ustun turadi, biroq shu paytgacha ionlarning harakatchanligi boʻyicha raqobatchilaridan ortda qolayotgan edi.

LLNOF materiali va yangi kashfiyot

LLNOF materiali ilk bor 2024-yilda eʼtiborni tortgan boʻlib, oʻshanda uning oʻtkazuvchanligi 7 mSm/sm ni tashkil qilgan edi. Ammo mutaxassislar litiy ionlarining bunchalik tez harakatlanish sababini aniq tushunmagan edi. Ushbu sirni ochish uchun Takeshi Yajima boshchiligidagi tadqiqot guruhi bir yildan ortiq vaqt davomida millimetrli LLNOF monokristallarini oʻstirdi. Shundan soʻng atomlar joylashuvi va ularning siljishlarini tahlil qilish uchun monokristalli difraksiya usuli qoʻllanildi.

Tadqiqot natijasida maʼlum boʻldiki, material ichidagi ftorioni litiyioni vakant (boʻsh) joyga oʻtganda biroz siljiydi. Bu harakat litiy uchun yoʻlni tozalab, ionlarning elektrolit boʻlib oʻtishi uchun zarur boʻlgan energiya toʻsiqlarini sezilarli darajada pasaytiradi. Oddiy qilib aytganda, ftor bu yerda passiv rol oʻynamaydi, aksincha uning harakati litiyning kristall boʻylab tez harakatlanishiga faol koʻmaklashadi.

Kelajakdagi istiqbollar

Olimlar litiy, lantan va boʻsh joylar nisbatini oʻzgartirish orqali oʻtkazuvchanlik koʻrsatkichini rekord darajadagi 16,3 mSm/sm ga yetkazishga muvaffaq boʻldilar. Ushbu natija ilmiy hamjamiyatda keng tarqalgan va yuqori oʻtkazuvchanlik faqat osongina deformatsiyalanadigan manfiy ionlarga bogʻliq degan fikrni rad etdi.

Mazkur kashfiyot xavfsizlikka putur yetkazmasdan yuqori oʻtkazuvchanlikka erishish imkonini beruvchi yangi avlod qattiq jismli batareyalarni loyihalash uchun keng yoʻl ochadi. Kelgusida ushbu texnologiya elektromobillar va portativ gadjetlar uchun moʻljallangan akkumulyatorlarning ish unumdorligi hamda xavfsizligini keskin oshirishi kutilmoqda.

TexnologiyaBatareyaIlm-fanYaponiyaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi Pad 9 Pro Max plansheti taqdim etildiXiaomi Pad 9 Pro Max plansheti taqdim etildiBugun, 19:00Saturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildiSaturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildiBugun, 17:58Venerada hayot qidirish missiyasi Neutron raketasiga bog‘lanib qoldiVenerada hayot qidirish missiyasi Neutron raketasiga bog‘lanib qoldiBugun, 17:22Fiziklar qorongʻi materiya zarrachasi boʻlishi mumkin boʻlgan sirli signalni qayd etdiFiziklar qorongʻi materiya zarrachasi boʻlishi mumkin boʻlgan sirli signalni qayd etdiBugun, 14:55Starlink BAAda rasman ish boshladi: sunʼiy yoʻldosh interneti narxlari maʼlumStarlink BAAda rasman ish boshladi: sunʼiy yoʻldosh interneti narxlari maʼlumBugun, 14:20iPhone 17 Pro 30 km balandlikdan tashlandi — natija hayratlanarliiPhone 17 Pro 30 km balandlikdan tashlandi — natija hayratlanarliBugun, 14:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi